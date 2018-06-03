Далекое начало или исход с Гипербореи…

Еще одним замалчиваемым фактом является место пра-родины людей как исходного центра расселения древних. Есть фантазии западных археологов о появлении Homo sapiens в восточной Африке по сути без доказательств. Подтверждение всего одно – раскопки кенийского антрополога Луис Лики/Louis Leakey в Олдувайском ущелье 30-50-х годов XX столетия. Определен и возраст примитивных каменных орудий – от 1,9 млн. до 2,2 млн.лет, а гоминид – 1,8 млн.лет. Вот только в сентябре 1982 года на правом берегу реки Лены (в 140 км выше Якутска), в местности Диринг-Юряхе, Приленской археологической экспедицией (начальник археолог Юрий А. Мочанов, 1934гр.) Сибирского отделения АН СССР, найдено самое древнее расселение наших предков на Земле. Обнаружены более 4,5 тысяч предметов материальной культуры древних славян, в том числе – наковальни, отбойники, различные орудия и др., возраст которых определен в 3 миллиона лет(!). Например древнейшие орудия труда на Земле – каменные чопперы – их возраст 2,5 млн лет. Терраса раскопок почти 300 км! В Сибири человек появился раньше, чем в Северной Африке на миллион лет!



Надо ли говорить, что Запад прославляет экспедиции Лики и не замечает экспедиции Мочанова? А на псевдо-"свободных" сайтах цифра 3 млн. лет "будто бы случайно" потеряла ноль и превратилась в 300.000. Трижды прав Н.Новгородов, писавший " Россия потому не находит исторических корней, что ищет их не там, где потеряла, а там, "где светло ".

Впрочем и климатология, и древние предания тоже могут многое объяснить. В реалии, начало нашей Великой Империи положил давным-давно исход человечества с "полярной земли" (она же Гиперборея, Подсолнечное царство, Сварга, Джамбудвипе, Арьянам Ваэджо).



Название Гиперборея дали греки – оно произошло от слова Борей, греческого бога северного ветра. "Гипер" обозначает "крайний", "борея" – обозначает "север". "Крайний Север" – Гиперборея.



В древнейших мифах греков, индоариев, иранцев, шумеров, германцев, финнов, славян приводятся настолько близкие реалии Заполярья, что не остаётся сомнения в том, что прародина была единой и что она располагалась в евразиатском Заполярье.



Например, в древнейших "Тайттирии-Брахмане" (Тайттирии-Брахмана – текст индийской философии, VIII-VII вв. до н.э., одна из наиболее древних Брахман) и "Авесте" (Авеста / Зенд-Авеста – 21 книга/"наска" священных текстов зороастрийцев, книга до-ледникового периода) описывается Прародина человечества, где Солнце всходит и заходит по одному разу в год, а сам год делится на один долгий день и одну долгую ночь,- что соответствует высоким полярным широтам.



В Ведах встречаются такие высказывания: " То, что есть год,- это только один день и одна ночь Богов ", " В Меру Боги видят Солнце восходящим только один раз в году ".

Игнорирующим Веды – есть Плиний Старший (древнеримский писатель, 23-79г. н.э.) и его "Естественная история" (IV, 26), где о гиперборейцах написано:



" За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним Борея] , счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами.



Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем.



Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни ".



Кроме Плиния Старшего – есть Лаоник Халкокондил (~1430-1490гж, византийский историк и филолог), который писал, что весь славянский пра-народ пришел из своего древнего азиатского отечества (см. книга Любора Нидерле).



Еще есть Диодор Сицилийский, есть "География" Страбона, есть старые карты и многие другие свидетельства о северной прародине общих индоевропейских племен планеты. Сомневаться в существовании народа гиперборейцев – просто глупо.

В древнейшей священной книге ариев "Авесте" (Авеста / Зенд-Авеста – 21 книга/"наска" священных текстов зороастрийцев, книга до-ледникового периода) весьма подробно описываются и условия жизни, и что случилось. Страна названа "Арьянам Ваэджо".



Первоначально "Арьянам Ваэджо" была прекрасной страной, люди благоденствовали в ней. Это была теплая страна, с длинным летом и с короткой, не суровой зимою.



Но " злой и коварный враг… задумал погубить эту страну и наслал на нее холод и снег. Он сделал так, что зима становилась все длиннее и суровее, а лето короче, и наконец, в стране этой стало, сравнительно с прежним, наоборот – 10 месяцев зимы и только два месяца лета, так что в стране нельзя было более жить ".



Во второй главе книги Вендидад мы встречаем не только поразительно точное описание наступления ледникового периода: " …была светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на неё холод и снег… "), но и написано, что наши предки были предупреждены о наступлении холодов



("… На землю падут губительные зимы, они принесут сильные, лютые морозы… Они принесут снег на 14 пальцев глубиною даже на высочайших горных вершинах. И все три рода животных погибнут: и те, что живут в лесах и степях, и те, что живут на высоких горах, и те, что живут в глубоких долинах…



Теперь в этой некогда цветущей стране десять месяцев зимы и только два – лето… Там мерзнет вода, мерзнет земля, мерзнут деревья… Все кругом покрывает глубокий снег, и это самая ужасная из напастей …".



На Римской карте 1683 года на всем северо-востоке материка – огромная надпись " Vera Tartaria Septentrionale " – замерзшая Истинная Тартария(!), см. ниже.

В Ригведе (сборник религиозных/мистических гимнов индийской мифологии) описываются зори более продолжительные, чем они могут быть на юге; там же рассказывается о северном сиянии и летнем поведении Солнца вблизи полюса, когда оно поднимается на максимальную высоту над горизонтом, некоторое время "стоит" на месте, прежде чем начинает опускаться.



Греки называли эту землю Гипербореей , индоарии – землёй Меру , иранцы – горами Хукарья , арабы – горами Куккайа , славянорусы – Лукоморьем , германцы – Скандией , М.Орбини – Скандинавией .



Согласно обобщённому описанию, прародина представляла собой относительно узкую полосу земли между берегом заснеженного океана (Коданский залив) и горами, протягивающимися с запада на восток. Во всех древних текстах говорится, что священные горы изгибаются, как лук, выгнутый в сторону юга.



Ныне это – Северные Увалы, которые тянутся на две тысячи километров (очень грубо – по 60 градусу северной широты) и включают в себя Таманский кряж, Приполярный Урал, затем переходят в возвышенности Вологодской области.



Вот они – Рипейские / Гиперборейские / Алаунские горы, в арийском эпосе – горы Меру и Хара , в Авесте – Хукарья , в древних арабских источниках – горы Кукайя , а в староверских дорожниках это Кокуши-горы . Когда-то это был неприступный хребет, полукольцом охватывающий территорию, называемую Гипербореей.



Сейчас на этом месте находится Кольский полуостров, Карелия, Архангельская, Вологодская области и Республика Коми. Советский ученый Михаил Мещеряков (1910-1994гж, член-корреспондент АН СССР) утверждал, что они находятся именно там, где на карте Птолемея расположены Гиперборейские горы. Ну а северная часть Гипербореи покоится на дне Баренцева моря (см. ниже карту рельефа).

Рядом с берегом заснеженного океана располагался архипелаг из четырёх островов. Продолжительность полярной ночи здесь была стосуточной, что соответствует широте 76 градусов. В этих горах угадываются горы Бырранга, архипелаг соответствует Северной земле, а Гыданский п-ов и одноименный залив точно отвечают Коданскому заливу.



Таким образом, прародиной человечества на материке был Таймыр.

Интересный факт… Полоска земли между берегом и горами – относительно узкая, потому что океан наступал.



Есть знаменитые исследования профессора Г.У.Линдберга (1894-1976гж, советский ихтиолог, зоогеограф, доктор биологических наук) о фактах подъема уровня океана на 200-300 метров. Эта область современного сибирского шельфа ученым известна как " Западная Берингия " ("арктическая Атлантида", древний материк " Ангарида "), ушедшая под воду в результате древнего глобального потепления и повышения уровня океана.



Утонувшую сушу подтверждали такие знаменитости XVIII-XIX веков, как французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707-1788гж, натуралист, биолог, математик), русский географ-зоолог-этнограф Степан Петрович Крашенинников (1711-1755гж), австрийский геолог Эдуард Зюсс (1831-1914гж), антрополог Алеш Хрдличка (чешский американец, 1869-1943гж), русский зоолог Пётр Петрович Сушкин (1868-1928гж, академик) и его ученики.

Исследования Линдберга идеально совпадают со средневековой картой Джакомо Кантелли (Giacomo Cantelli, итальянский географ и картограф, 1643-1695гж) от 1683 года "La Gran Tartaria". Обратите внимание на границы суши – они сильно отличаются от нынешних.



И там, где сейчас воды океана, четко написано "Septentrionale Vera Tartaria" – Замерзшая Истинная Тартария (см. фрагмент карты):









Затопление суши и серьезное похолодание вынудило все народы двинуться на юг и искать место для лучшей жизни.



Основная концентрация городов была в Западной Сибири – это и Срединное государство, впоследствии – Империя Катай.



Ушедшие народы и в Истинной Тартарии, и в Сибири жили достаточно компактно, знали общий язык и имели сходные традиции. Согласно мнению современного лингвиста, американца Ноама Хомского (1928гр), основы структуры единого человеческого языка действительно заложены генетически (изложение теории – см. книгу американского лингвиста Марка Бейкера "Атомы языка", изданной по-русски в 2003г.). Тем не менее, государственность была разная.



Это было то самое время, отраженное в русских сказках, где говорится про " тридевять царств, тридесять государств ". Если посмотреть на карту венецианского монаха Фра Мауро (Fra Mauro) от 1459 года, там действительно много царств, объединенных в Империю Катай.



Более того, на карте центр мира – Империя, находящаяся в районе рек Обь-Лена, а никак не Иерусалим. И на карте эта империя – смесь: то царство с христианскими куполами, то с мусульманскими минаретами с полумесяцами, то с юртами кочевыми.

Откуда же взялись эти народы? Все просто – те, кого мы называем гиперборейцами, – это коренное население севера Сибири и Восточной Европы, проживавшее там, начиная с палеолита, и сохранившееся даже после распада индоевропейского единства.



Сохранился до наших дней антропологический тип, который был зафиксирован еще в 7 тысячелетии до нашей эры. Антропологи нашли останки этих древних жителей территории Русского Севера – классические европеоиды без всяких признаков монголоидности.

Теперь карты и много фактов… Гиперборея есть на "карте мира 1531г." французского профессора математики Оронция Финеуса, на Амстердамской "карте известных земель 1570г." Абрахама Ортелиуса, на "карте Северного полушария 1593г" Gerard de Jode, на "карте известного мира 1594г." богослова-картографа Петруса Планциуса, "двойная карта мира 1596г" от Joanem Baptistum Vrients из Антверпена.



Но самые интересные две – во-первых, полная карта Гипербореи из альбома Герхарда Меркатора 1575 года (подлинник хранится в Дрезденской национальной библиотеке):









Общая площадь территории, покрываемой Гипербореей Г.Меркатора, составит примерно 1150*2250 км. Критики утверждают, что если сопоставить карту Гипербореи Меркатора с картой рельефа дна Северного Ледовитого океана (при том, что положение Северного полюса на обеих картах совпадает), Гиперборея окажется на месте самой глубоководной центральной части океана.



Да, сегодня севернее 77-78°с.ш. – так называемый Арктический бассейн, который занимают четыре котловины (Канадская – максимальная глубина 3.900м, Макарова – средняя глубина 3.450м, Амудсена -наибольшая глубина 4.500м и Нансена – средняя глубина 3.450м) с корой океанического типа и три подводных хребта (Альфа-Менделева – минимальная глубина 1.234м, Ломоносова – минимальная глубина 954м и Гаккеля – минимальная глубина 400 м).



Вот только не надо лукавить…



Во-первых, ученые говорят про то, что было тысячелетия назад (до изменения рельефа!), а не сейчас.



Во-вторых, наличие суши за северным полярным кругом (минимум в палеоценовую и эоценовую эпохи) давно доказанный факт.



В-третьих, ученые уже доказали движение географических полюсов. Т.е. полюса на картах – не совпадают, нельзя совмешать карты 1:1.



В древности северный географический полюс располагался в другом месте – вблизи о.Ян-Майен участка подводного хребта Мона, т.е. примерно на 70-75°с.ш. и 10° з.д. – 10° в.д. (ось вращения Земли была сдвинута приблизительно на 20° к югу от ее современного положения).



Кстати, данные карты Меркатора идеально подтверждают и исследования профессора Линдберга. По движению – см. также теорию Хэпгуда "Смещающаяся кора Земли", одобренную Альбертом Эйнштейном.

О 100% схожести с "современностью" не может быть и речи, т.к. материк равномерно опуститься под воду по любому – не может. Т.е. где-то будет большее погружение, где-то меньшее. И все равно – сходство карты Меркатора с современной просто пугающее…



По собственному признанию Меркатора (в письме другу), он скопировал Гиперборею с очень старой карты. Кстати, на современной карте состояния дна Северного Ледовитого океана хорошо видны очертания огромного плато с изрезанной речными долинами береговой линией – как если бы это был материк еще совсем недавно возвышавшийся над водами океана.



Очертания этого подводного плато при наложении на карту Гипербореи Герарда Меркатора имеют очень много удивительных совпадений, которые никак нельзя объяснить просто случайностью… Во-вторых – карта Арктики Gerard de Jode (Герарда де Йоде) 1593 года:









Отличия карт есть, но немного (у de Jode нет островов Грумант, Франца-Иосифа; Новая Земля указана как линейный архипелаг островов; у Гренландия – привычные очертания).



Главное – оба автора составляли карты Северного Ледовитого Океана независимо друг от друга. Имеем материк, который делится на 4-е части: слева вверху – Свага, слева внизу – Раи, справа внизу – Туле, справа вверху – х`Арра.



В центре карты Меркатора находится высокая гора. По старым источникам, вселенская гора прапредков индоевропейских народов Меру – располагалась на Северном полюсе и являлась центром притяжения всего небесного и поднебесного мира.



Любопытно, что согласно просочившимся в печать ранее закрытым данным, в российских водах Ледовитого океана действительно существует подводная гора, практически достигающая ледяного панциря.



Островные земли Северного океана (большие и малые острова с горными хребтами Менделеева, Ломоносова, Геккеля) назывались Средиземьем, где жили далекие предки народов Европы и Азии (см. карты). Острова Франца Иосифа – последний остаток загадочного Средиземья, хранящий ее тайны.

Философ Милеску Спафарий (Nicolae Milescu Spataru, 1636-1708гг, валашский боярин, русский дипломат, учёный, богослов, путешественник и географ) писал:



"… и не токмо величиною Азия есть больше иных частей света, но и обилием всяким, что человеку надобно, наипаче же древностью превосходит все части, потому что в Азии рай сотворен был от Бога также и первозданные наши праотцы Адам и Ева тут же созданы были, и тамо род их пожил и до потопа.



Тако же и после потопа из Азии разделилися все языки и жилья во иные части света: в Азии началась вера, обычаи гражданские, грады строить, письмо и учение оттуда началось …".



Обратите внимание – большая река, ныне известная как р.Лена, именуется на карте Тартар. В Русских ведах тоже сказано, что в течение двадцати тысяч лет рождалась, гибла и вновь возрождалась Русь. Там же говорится, что прародина предков славян (первых ариев) находилась на Севере.

Российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что в период с 30 по 15 тысячелетие до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым(!).



Платон прямо писал об эпохе, когда Солнце всходило на Западе и заходило на Востоке, но потом все стало наоборот (что возможно лишь в результате переворота земной оси).



О прошедшей страшной катастрофе рассказано во многих легендах и сказаниях. Например о том, что восток стал севером, а Земля перевернулась, сообщают египетские папирусы " Магический папирус Харриса " (Papyrus British Museum 9999), " Папирус Ипувера " (Речение Ипувера, Лейденский музей Голландии) и " Папирус Эрмитажа " (№1115, "Сказка о потерпевшем кораблекрушение").



Международные исследования, проведенные в нулевых годах ХХI века на севере Шотландии показали, что всего 4.000 лет назад климат на данной широте был и сравним со средиземноморским, и здесь водилось большое количество теплолюбивых животных.



Томас Стидхэм (Thomas Stidham, из Института палеонтологии позвоночных в Пекине) в 1970 году нашел на арктическом острове Элсмир/Ellesmere (самый северный из островов Канады) останки крупных птиц (около 2х метров) из отряда гусиных – гасторниса и пресбиорниса.



Пернатые гиганты жили в Заполярье! Изучая Новосибирские острова (ныне – одно из самых холодных мест мира) в 1885-1886гг., российский полярный исследователь барон Эдуард Васильевич фон Толь (1852-1902гж) обнаружил в вечной мерзлоте останки " саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. На ветвях всё ещё держались зелёные листья и плоды… ". Т.е. там, где сегодня простирается российская бескрайняя тундра и льды, раньше росли дубовые рощи и бегали страусы.

12 тысяч лет тому назад Северный географический полюс Земли, с небольшой площадью оледенения, находился на северо-западе Канады рядом с Аляской.



По академику А.Ф.Трешникову (1914-1991гж, советский океанолог, исследователь Арктики и Антарктики), всего 10.000 лет назад хребты Ломоносова и Менделеева еще возвышались над поверхностью Ледовитого океана. После гибели священной островной столицы в Атлантическом океане (у современных подводных гор Роккевей и Якутат), центр империи переместился на северо-восток Таймыра в город Золотых Врат, который до этого был чисто административной столицей империи.



В календарях египтян, ассирийцев и майя катастрофа, погубившая Гиперборею, датируется 11542 годом до н.э. С этого же периода Северный географический полюс начал зигзагообразно перемещаться в сторону его сегодняшнего положения, охватывая холодом, мерзлотой и льдообразованием новые просторы Сибири и освобождая ото льда территорию Канады.



Теплый климат побережья Северного океана сменился льдами. С появлением в Северном океане льдов, около 7-8 тысяч лет тому назад, острова Средиземья начали постепенно уходить под воду.



В этих условиях народы Средиземья вынуждены были оставлять обжитые ими районы, города, порты, переселяясь на континентальную часть современной России (от Кольского полуострова до Чукотки), а также через Шпицберген, Гренландию и бывшие тогда в северной Атлантике многочисленные острова на Европейские и Американские земли.



На территорию земель России переместились многие народы Средиземья, наследники гипербореев: в их числе массагеты, исседоны, хакасы, кельты, удмурты, киргизы, карелы, эсты.



Переселившиеся народы совместно с коренными жителями материка образовали новые царства и союзы, в том числе и те, которые позднее стали называться скифскими.



Но всё поменялось около III тысяч лет до н.э., когда после климатического оптимума в Сибири началось постепенное похолодание, и характер миграции с Таймыра стал вынужденным. Но на громадных территориях юга Сибири движение людских масс закончилось: в лесостепных зонах юга Сибири места хватало всем.

Есть замалчиваемая литосферная теория земных катастроф Альфреда Вегенера/Alfred Lothar Wegener (1880-1930гж, немецкий геофизик и метеоролог), выдвинутая в 1920-х годах – это единственная на сегодня гипотеза, все объясняющая научно. Вот всего восемь нелицеприятных вопросов (по сотням замалчиваемых фактов), опровергающих официоз:

** в желудках всех найденных мамонтов (иногда – даже во ртах) – непережеванная трава. Тропические растения! Как мог мамонт есть цветы из тропиков или траву почти на экваторе и вдруг мгновенно замерзнуть в районе вечной мерзлоты?!

** льды ВСЕГДА лежат спокойно на месте, увеличиваясь только в высоту. Нет объяснения, почему во время оледенения льды ползли.

** откуда за полярным кругом следы произрастания магнолий, кипарисов, платанов, тополей? Согласно данным глубокого бурения на севере Якутии росли не карликовые, а вполне нормальные березы, липы, ясени…

** откуда у побережья северного Шпицбергена/Груманта коралловые рифы?

** откуда на вершинах Кавказских гор придонные отложения юрского периода? Казбек был подводной горой? Что, вокруг вершины Эльбруса (возможно и над ней) тоже плескались морские волны?

** как в древности была составлена карта Антарктиды с горными хребтами и даже реками, свободная ото льда? Побережье Антарктиды изображено полностью без льда на карте француза Арантеуса Финиуса 1531 года, на карте турецкого адмирала Пира Рейса 1513 года, на карте француза Филиппа Буаше 1773 года. Но Антарктиду открыли только в 1820 году (лейтенант Российского флота Михаил Лазарев).



Но ведь полной топографии Антарктиды – не было до 1958 года. Кстати, на карту Пира Рейса был нанесен еще и перешеек между Америкой и Антарктидой, исчезнувший более 10.000 лет назад. Как???

** откуда в земле подо льдами Антарктиды залежи каменного угля? Напомню – каменный уголь образуется из окаменевшей растительности (деревьев и т.п.). Значит, в Антарктиде было много лесов?

** почему в Гималаях (уж куда выше-то?) находят останки морских животных, а на территории Северной Америки костей китов так много, словно эти киты плескались над ней в свое удовольствие?

Всегда считалось, что дрейф континентов – процесс крайне длительный и постепенный. Но Альфред Вегенер предложил теорию о быстром, практически мгновенном перемещении литосферных плит. Сегодня мы знаем это как смену полюсов планеты.



Получается, что не положение полюсов меняется, а очередной континент "подъезжает" под полюс. Если двинется с места Антарктида, то ее льды хоть и съедут с места, но недалеко. А вот льды Арктики, плавающие в воде, "выплеснутся" на сушу. Вернее – суша просто подползет под них. Вот вам и оледенения, объяснения которым не могут найти ученые.

Почему же в древности климат Северного океана был теплый? Сегодня на Дальнем Востоке, с его нынешним резко континентальным, суровым климатом, до сих пор сохранилась тропическая флора и фауна. Пальмы, лианы, тигры и все такое.



Откуда, как и почему? Все просто – в не столь отдаленном прошлом этот край омывался аналогом Гольфстрима – теплым течением Куросио.



Плюс Северный полюс еще был в Канаде. " …в северных краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться… можно было " (М.Ломоносов).



А сам Гольфстрим тогда был не настолько теплым, как это имело место последние пару сотен лет. Т.е. Европа была довольно холодным и неподходящим для жизни местом. Зато тихоокеанская часть мирового океанического течения была в контраст ему, более мощной и теплой. Вероятно, теплые течения шли из Индийского океана вдоль Японии к Беринговому проливу.



В то время восточная часть Евразии переживала свой расцвет и буйство природы. Как сейчас Урал отделяет европейскую часть России от континентальной Сибири, в которой совсем иной климат, так тогда он отделял теплую восточную часть Евразии от холодной западной.



Большая часть Западной Европы (во время так называемого Молого-Шекснинского интерстадиала), тогда представляла собой арктическую тундру с березовым редколесьем. Климатические характеристики не так строились, как сейчас – субширотно, а субмеридионально: чем ближе к Уралу, тем теплее.



Соответственно, люди стремились жить там, где растут фруктовые деревья, пасутся животные, нет морозов и так далее. И этот период был – в обозримой исторической перспективе, до Х века н.э. В общем, нынешняя теплая Европа, с обилием населения, тогда была за Уралом, в Сибири и в Приморье.



В Восточной Европе (та же Вологодская обл.), – вообще все великолепно (были и злаковые, и леса). Причем Чукотка тоже была комфортной. Еще в IX веке на всей территории Англии вызревал виноград, а ныне ледяная Гренландия, по крайней мере ее южная часть, была покрыта лесами (оттуда, кстати, и название – "Зеленая страна"). А уже в XI веке в Европе зимой трещали морозы.

Еще факт: в 2007 году состоялась научная экспедиция к заброшенным пирамидам на безлюдной местности Кольского полуострова (к северу от Сейдозера). 18 человек продолжили дело второй экспедиции Валерия Демина в 1997 году.



Итоги: пирамиды стоят четко в направлении Восток–Запад. Более того, они трижды перестраивались: древние люди постоянно надстраивали их в высоту. Формы пирамид напоминают легендарную гору Меру, "ось мира", которая под разными именами упоминается в различных мифологиях и мировых религиях. De-facto это – святилище Яра древних русичей, состоящее из храма Макоши на севере, храма Рода на юге, храма Мары на западе и храма Яра на востоке.



Уступы холма Мары, покрытые гравием простираются чуть ли не на сотню метров, образуя причудливый серпантин дороги вверх по юго-западной "грани".



Наши предки владели техникой письма такими буквами, которые проступают и на свежевырытой земле, и на земле, засыпанной гравием, и даже на земле, поросшей травой. Анализы показали, что двум пирамидам как минимум 9.000 лет – в два раза старше египетских. А это значит, что культура пирамид пришла с Севера.

Для верующих в лютый мороз-холод на Северном полюсе – ознакомьтесь с фактами советской экспедиции "Север-2" (23–26 апреля 1948 года).



Три самолета стартовали с острова Котельный, под крылом внизу было несоразмерно много открытой воды. Сели на полюс, разбили лагерь, подготовили оборудование, но все ощущали чувство опасности. Мороза – не было, туман, погода напоминала хмурую оттепель. Тут по ледовому панцирю бесшумно пошли трещины, стала видна вода и от этой воды шел пар!



Стремительно возникали все новые разломы, чернели все более широкие рукава воды. " Словно в стекле витрины, в которую попал камень " (Морозов, участник).



Остались отдельные небольшие льдины, которые дрейфовали, уносимые куда-то прочь стремительным и бурным потоком-течением. " Лед несся с невероятной скоростью, как это можно представить только на реке в ледоход " (Павел Сенько, участник).



Льдину экспедиции несло по кругу вокруг Полюса, диаметр описываемых льдиной кругов составлял около девяти морских миль и уменьшался (центростремительная спираль). За первые сутки дрейфа мимо льдины с полярниками проплыл тюлень; животное даже попыталось выбраться на их льдину, но бешеная скорость потока не позволила ему это сделать. Поскольку тюлени обитают лишь у границ Полярного круга, можно представить границы водоворота.



На третьи сутки скорость кругового дрейфа уменьшилась, области открытой воды меж льдинами сокращались, полярный холод вновь обретал права. Осколки ледяного панциря спаивались морозом. Кстати, в русских северных традициях есть предание про "Великий Полярный Водоворот".



Для считающих, что нынешние льды в Арктике – это навсегда: на семинаре "Российско-американский диалог в Арктике" 2015г. ученые озвучили – к 2060 году Арктика может остаться почти безо льда.

Другой факт: группа ученых Арктической буровой экспедиции (Arctic Coring Expedition) в 2004-2006гг из 8-ми стран мира в Северном Ледовитом океане пробурила дно подводного хребта Ломоносова и достала так называемые осадочные породы, в которых обнаружили водоросли.



Результаты бурения: средняя годовая температура в Арктике в районе полюса тогда была около +25°С, а температура воды в Арктике составляла от +22 до +25°С. В тот период часть современного Северного Ледовитого океана представляла собой пресноводное озеро, а Ломоносовский хребет был частью нынешнего Сибирского хребта.



В Арктике тогда произрастали пальмы, манговые деревья, авокадо, лавры и другие вечнозеленые растения.



Еще всего 20.000 лет назад не было никаких могучих льдов, а температура в точке современного Северного полюса была +20. Это тот самый потерянный рай, из которого люди выходили по хребту Ломоносова, который тянется на 1500 км от Сибири до Гренландии. Вышли – и создали Великую Империю, дожившую до XVIII века.

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Из книги Дм. Белоусова „Хозяева евразийской Империи (древняя история славян и русов)”.



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CУП снова подгадил.

