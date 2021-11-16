Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей, что равно МРОТ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом, согласно постановлению, минимальная величина пособия по безработице составит 1 500 рублей.

Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60%, но не выше пяти тысяч рублей.

На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за серьёзный проступок.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя ситуацию, отметила: «Я думаю, что это очень актуальное решение, поскольку необходимо вернуться к тому, с чего всё начиналось. В начале пандемии наш президент принял решение об увеличении как минимального, так и максимального размера пособия по безработице, что дало возможность пережить в том числе нерабочие дни и ограничительные меры, которые появились в различных субъектах России».

По её словам, граждане «откликнулись на эти меры». И, по мнению депутата, как показал период пандемии, количество заявлений россиян об активном поиске работы и признании их безработными «увеличилось кратно».

«Сегодня мы видим, что объективно, даже при увеличенном пособии по безработице, наши показатели рынка труда практически восстановились в том объёме, в котором были до пандемии. И вместе с тем правительство продолжает политику президента», — заключила Бессараб.

В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).

По материалам Портала правовой информации, РИА Новости, RT, НТВ