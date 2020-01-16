Financial Times (Великобритания): Россия создает фининспектора будущего

В нескольких минутах ходьбы от Красной площади высится хорошо охраняемое здание советской эпохи. В нем расположилась Федеральная налоговая служба России. Но внутри все напичкано по последнему слову техники, и ничем советским там и не пахнет.Михаил Мишустин, глава налоговой службы, стоит перед видеоэкраном во всю стену и готовится продемонстрировать свои возможности. «Так где вы остановились вчера вечером?» — любопытствует он. Я отвечаю, и экран надвигается на отель «Будапешт». «Вы ведь пили кофе, так?» Его сотрудники раскрывают окно с чеками на еду и напитки. «Смотрите, всего продано три капучино, один эспрессо и один латте. Так вот, один из них — ваш», — торжествует Мишустин. И он прав.Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Система выявляет ошибки, случаи мошенничества и уклонения от уплаты налога на добавочную стоимость. Таким образом, доходы правительства растут быстрее, чем общие экономические показатели России.Новая система больше нацелена на розничных торговцев, чем на олигархов. Россия по-прежнему занимает нижние строчки в коррупционных рейтингах. Из-за кумовства, отсутствия независимой прессы и предвзятой судебной системы Россия в рейтинге «Транспэренси интернешнл» (Transparency International) стоит лишь на 138 месте из 180. Однако борьба с неуплатой налогов и нечистоплотными налоговиками не только увеличили поступления в казну, но и оздоровили всю систему.По мнению Паскаля Сент-Амана (Pascal Saint-Amans), внедрение технологий станет поворотным моментом. Сент-Аман — директор парижского Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он считает, что предстоит еще немало поработать, чтобы обеспечить секретность цифровой информации, собираемой налоговыми органами, — иначе данные рискуют попасть в руки «большому брату и государствам-угнетателям».Однако он видит для налоговиков огромные преимущества в сборе данных в интернете — это гарантия, что задолженности рано или поздно будут выплачены. «Мы говорим о сотнях миллиардов по всему миру», — добавляет он. О том, чтобы отслеживать эти данные, «налоговики мечтали уже давно».Этот оптимизм резко контрастирует с тем мраком, которым обычно окружен сбор налогов для финансирования государственных услуг. Население стареет, спрос на здравоохранение растет, пенсии и социальное обслуживание становятся все важнее, и возникают опасения, как бы технологические гиганты по всему миру не повадились вольничать с перераспределением прибылей, чтобы не платить корпоративных налогов.Но налоговики не отчаиваются. Крис Сангер (Chris Sanger), глава отдела международного консалтинга в «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) говорит: «Преимущества технологии при взимании косвенных налогов (таких, как НДС) значительно перевешивают трудности с прямым налогообложением (например, корпоративными налогами)»,На фоне чрезмерной зависимости от нефтегазовых доходов и серьезных опасений по поводу отмывания денег и коррупции налоговая система России созрела для реформ. Мишустин, — а руководить Налоговой службой его поставил президент Владимир Путин, — в прошлом был не политиком, а экспертом-технологом. Чтобы увеличить государственные доходы, он решил внедрить одну из самых передовых систем в мире.Обычно это экономисты и политики учатся технологиям, говорит Мишустин: «У нас наоборот, мы создали технологию, а теперь понемногу становимся экономистами».Первой целью стал НДС. Впервые его ввела Франция в 1950-х, и с тех пор он взял остальной мир приступом. Сейчас НДС взимается в 165 странах, и на него приходится свыше 20% мировых налоговых поступлений. В одних лишь развитых странах он приносит казне более 3 триллионов долларов. Главные преимущества НДС — высокая доходность и, как принято считать, лучшая защита от мошенничества по сравнению с налогами от продаж, которые по-прежнему взимаются в США.Он взимается по всей снабженческой цепочке, и компании могут не только требовать возмещения, но и сами взимать его с продаж — то есть, в него встроен механизм самопринуждения. На случай налоговой проверки все хотят, чтобы документы о продажах и покупках были в порядке. На деле это большая редкость.Масштабное мошенничество с НДС происходит в двух случаях. Во-первых, продавцы попросту бесследно исчезают, лишая государство налога с продаж. Во-вторых, розничные клиенты договариваются с продавцами и поставщиками услуг об оплате без квитанции, и налог с конечного потребителя не взимается вообще.По словам Мишустина, разрыв между причитающимся и полученным доходом с НДС до внедрения реформ составлял порядка 20%. Даже в столь зрелой экономике как британская этот разрыв составил в 2017-18 годах 9,1%, сообщает Королевская налогово-таможенная служба.Чтобы заткнуть утечку, Россия выстроила два огромных центра обработки данных и обязала компании отчитываться за каждый счет. Розничным торговцам пришлось обзавестись новыми кассовыми аппаратами, которые напрямую связаны с центрами обработки данных.Теперь можно в режиме реального времени проверить любой счет-фактуру, чтобы убедиться, что искомая сумма НДС перечислена властям. Искусственный интеллект позволяет быстро обнаружить в данных некоторые закономерности и вывести на чистую воду компании, которые систематически присылают нерабочие ссылки. Поскольку все взаимосвязано, теперь еще и видно, у каких чиновников недоимки по вверенным им компаниям.20-процентный разрыв по НДС снизился до 1%, сбор налогов стал эффективнее, и поступления в казну возросли. В период с 2014 по 2018 год сумма собранных отчислений с НДС выросла на 64% — для сравнения, номинальное потребление домохозяйств за этот же период выросло на 21%.Всего за пару кликов российская система покажет не только мой кофе, а цены по всей стране, — причем на любой товар или услугу. Искусственный интеллект не только обнаруживает подозрительных продавцов, чья выручка меньше ожидаемой из-за неучтенной оплаты наличными, но и составляет общенациональную статистику.«Вот вы в Великобритании инфляцию как меряете?» — рокочет глава налогового ведомства. Я объясняю, что раз в месяц армия чиновников с папками под мышкой усаживается сверять цены на товары и услуги по всему королевству. Он хмурится: «Чушь. Чушь собачья. У нас видно всё до единой покупки». Эту систему мировой прессе Мишустин демонстрирует впервые.Российские власти стремятся внедрить технологии в неформальную экономику, где процветает индивидуальное предпринимательство — например, няни или разнорабочие в концертном бизнесе. Заработки там невысоки, однако никто их не проверял, хоть они и облагаются подоходным налогом. Новое приложение для смартфонов автоматически вычитает 4% от прибыли, поступающей на банковский счет.Пока что результат этого года превосходит все ожидания, ведь соблюдение правил избавляет от дальнейших разбирательство с налоговой.«Большинство граждан стремится играть по-честному», — объясняет Мишустин. Он уже договорился, чтобы компании вроде «Убера» (Uber) или «Эйрбиэнби» (Airbnb) перечисляли налоги через приложение. «Мы хотим, чтобы нас включили в национальную экосистему налогоплательщиков, и тогда мы вообще не будем никого беспокоить».Хотя Россия и стоит на передовой налогообложения, она — далеко не единственная, кто использует данные в режиме реального времени для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Связывать кассовые аппараты с налоговой службой начали многие, особенно страны, где неуплата раньше считалась бичом экономики.Одной из первых мотивацию платить НДС ввела Португалия. Те, кто указывают налоговый номер в счетах, участвуют в ежемесячной лотерее с крупными призами, — разыгрываются даже автомобили.Как объясняет профессор налогового права Лидсского университета Рита де ла Фериа (Rita de la Feria), потребители в областях, где наблюдается массовое уклонение от уплаты НДС, — например, клиенты ресторанов — могут получить 15-процентный вычет из ежегодного подоходного налога. «Это изменило общественный менталитет и перевернуло отношение к оплате «по-черному, — объясняет она. — Сейчас в Португалии продавцы часто спрашивают, не хотите ли вы добавить в счет свой налоговый номер».Во многих скандинавских странах, объясняет Сангер, у властей достаточно данных, и они просто рассылают уже заполненные налоговые декларации, которые остается просто подписать. Однако насчет «Большого брата» никто не возмущается: «это стимул взять и перепроверить все самому».Эти примеры, однако, не решают проблему конфиденциальности и защиты данных. В Португалии, в отличие от России, стоит только указать в счете личный налоговый номер, как государство видит всё: сколько человек зарабатывает и сколько тратит. «Что бы вы ни делали, в налоговые органы поступают все данные», — объясняет профессор де ла Фериа. По ее словам, изначальное беспокойство притупилось отсутствием утечек и уверенностью, что это эта мера необходима.ОЭСР стремится разработать основополагающие стандарты, чтобы обеспечить безопасность данных и предотвратить злоупотребления. Однако при этом непохоже, считает Сент-Аман, что общественность всерьез озабочена вопросом конфиденциальности. «Вспомните, с какой готовностью люди передавали данные Гуглу, Амазону и другим крупным компаниям», — добавляет он.В ряде стран, где кризиса доходов еще не случилось, а перемены не назрели, многие беспокоятся, примет ли публика столь масштабное технологическое вмешательство — при том, что существующие налоговые системы справляются весьма неплохо.Бывший глава Королевской налогово-таможенной службы Эдвард Труп (Edward Troup) считает, что внедрить всеобъемлющую систему, которая не будет учитывать более сложные случаи, в странах вроде Великобритании будет непросто. «Зрелым демократиям труднее обходиться без исключений, чем России или Китаю. Частично из-за нежелания идти на жесткие меры принуждения. А частично из-за того, что к сложным вопросам общественность ожидает более гуманного отношения».Однако долгосрочным решением проблем налогообложения он по-прежнему считает технологии. Он приводит в пример британскую программу «цифровых налогов», которая призывает компании отправлять налоговые декларации в электронном виде. Когда ее внедрят полностью, ее можно будет интегрировать с современными кассовыми аппаратами, и данные будут передаваться непосредственно в Королевскую налогово-таможенную службу.«Убежден, решение предстоит искать именно здесь, — говорит он, — однако поспешность грозит отбросить нас на несколько десятилетий назад».Если эти проблемы решатся, и многие страны перейдут на цифровую систему и автоматический сбор налогов, говорит профессор де ла Фериа, следующим шагом будет повысить эффективность налоговых систем способами, которые в настоящее время невозможны. Например, в большинстве стран действуют ужасно неэффективные системы НДС: в них предусмотрена масса льгот или даже нулевых ставок на продукты питания или детскую одежду. Оправдывается это помощью малоимущим семьям.Такое перераспределение, утверждает она, крайне неэффективно: «Мы освобождаем от налога группу людей, которые вполне могли бы платить НДС, хотя и знаем, что большинство продуктов питания потребляют клиенты с высоким уровнем дохода».Когда индивидуальные налоговые номера будут автоматически сопоставляться со счетами, она предлагает систему, где малообеспеченные семьи автоматически получат скидку по НДС через систему социального обеспечения. «Вот вам и адресная защита для семей с низким доходом», — объясняет она.Пока что индивидуальные автоматизированные налоговые платежи в зависимости от уровня доходов — научная фантастика. Тем не менее вопрос, как увеличить доходы без повышения налоговых ставок, — остается насущной проблемой, которая нависла над многими странами. И чем сильнее давление на государственный бюджет из-за старения населения, тем этот вопрос актуальнее. Пусть сегодня далеко не все налоговики видят, как граждане тратят свои деньги, технология уже существует и стремительно распространяется по всему миру.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9657136.html