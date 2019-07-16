Как ковались победы над Россией или «Берлинский конгресс»

Берлинский договор включает в себя 64 статьи, которые определяют автономию Болгарии и ограничивают её территорию небольшой областью к северу от Балканских гор, признают независимость Румынии, Сербии и Черногории, а также переход Южной Бессарабии к России.

Берлинский конгресс проходил с 13 июня по 13 июля 1878 года в Берлине по инициативе Австро-Венгрии и Великобритании на основе подписанного Парижского мирного договора 1856 года. Целью этого конгресса была необходимость пересмотра Сан-Стефанского мирного договора, положившего конец Русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов и недопущение России к черноморским проливам.

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Эта статья о трагическом моменте в жизни славянских народов, когда, несмотря на блистательную победу братского оружия, российской дипломатии пришлось не только обнулить все плоды освободительных побед русско-турецкой войны 1877 — 78 годов на Балканах, но и решить кулуарно судьбы миллионов жителей Балканского полуострова, прежде всего — болгар, не в их пользу .

Обстоятельства, которые привели к необходимости проведения Берлинского конгресса

Берлинский конгресс является результатом пересмотра окончания русско-турецкой войны. В рамках подготовки к нему были проведены несколько встреч между Австро-Венгрией и Великобританией с целью достижения предварительной договоренности о предстоящих действиях.

За несколько лет до начала русско-турецкой войны, в марте 1871 года, используя поражение Франции во франко-прусской войне, при поддержке Бисмарка, Россия сумела получить международне согласие об отмене той части Парижского договора, которая запрещала ей иметь военно-морской флот на Чёрном море. Все остальные пункты Парижского договора тогда остались в силе.

Это означало, что в случае военного конфликта Великобритания и Австро-Венгрия имеют право выступать на стороне Османской империи. По этой причине Россия приложила очень большие усилия для достижения предварительного соглашения с этими двумя странами об их невмешательстве в войну. Россия даже согласилась на условие Австро-Венгрии, что на Балканах не будет создано большое славянское государство.

Непосредственной причиной объявления той войны стали антитурецкие восстания в Боснии и Герцеговине (1875 года), Апрельское восстание (1876 года) в Болгарии и война с Сербией.

Во время этого восстания были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе, женщин и детей, нерегулярной частью турецкой армии — башибузуками. Эти события широко освещались журналистами в Европе, в том числе, в Великобритании. Пресса и многие общественные деятели в России, Франции, Великобритании и других европейских странах выступили против массовых убийств болгарского населения.

Премьер-министр Великобритании Дизраэли был вынужден объяснять, почему он продолжает защищать турецкое правительство, несмотря на зверства и жестокость турок.

В июне 1876 года Сербия, а затем и Черногория объявили войну Османской империи. После нескольких поражений в конце августа Сербия обратилась к европейским странам за посредничеством в мирных переговорах. Между тем, Россия пыталась договориться с Австро-Венгрией и Великобританией о мирном решении балканских проблем.

Это было очень трудно, потому что Австро-Венгрия не хотела распространения влияния России на болгарские земли, а Великобритания не позволила бы России получить контроль над Мраморным морем.

По истечении месячного перемирия турецкая армия возобновила наступление на Сербию, которое привело к Константинопольской конференции в декабре 1877 года.

Рейхштадтское соглашение, 8 июля 1876 года

Подавление одного за другим славянских восстаний на Балканах и общественное возмущение европейского населения привело к проведению встречи между российским императором Александром II, министром иностранных дел Александром Горчаковым и австро-венгерским императором Францем Иосифом, а также министром иностранных дел графом Дьюлой Андраши в замке «Рейхстад».

Так называемое Рейхстадское соглашение было принято 8 июля 1876 года между Россией и Австро-Венгрией. Во время переговоров обе стороны вели отдельные протоколы, так как никто из участвующих сторон не верил партнёру.

Между сторонами также не было подписано официального соглашения или протокола. По этой причине остаётся неясным, насколько стороны действительно договаривались друг с другом об австрийской аннексии Боснии и Герцеговины.

Императоры Франц-Иосиф I и Александр II

Согласно обеим версиям Рейхстадского соглашения, обе стороны согласились с тем, что ни одна крупная славянская или другая страна не будет создана в результате распада Османской империи. Стороны согласились, что Черногория сможет аннексировать Герцеговину, а Сербия — часть Боснии.

В то же время, Австро-Венгрия аннексирует турецкую часть Хорватии и некоторые части Боснии, а Россия вернёт себе Бессарабию, которая была передана Молдавскому княжеству в 1856 году. В случае полного разгрома Османской империи в Европе будут созданы несколько независимых княжеств.

В австро-венгерской версии название «Болгария» не встречается вообще. При победе над Турцией Австро-Венгрия должна была присоединить к себе Боснию и Герцеговину, за исключением нескольких её частей. Албания и Румелия могли стать отдельными автономными государствами, а Крит и Фессалия должны были присоединиться к Греции.

Рейхстадское соглашение было дополнено Будапештской секретной конвенцией и Лондонским соглашением, что вызвало невозможность воплощения в жизнь Сан-Стефанского мирного договора и предопределило будущее проведение Берлинского конгресса.

Константинопольская конференция, 23 декабря 1876 — 20 января 1877 года

По инициативе России в конце 1876 года была созвана Константинопольская конференция, которая завершилась в середине января 1877 года. Благодаря графу Игнатьеву, который в то время был послом России в Константинополе и так самоотверженно защищал болгарское население, Великие державы согласились предоставить автономию Болгарии (разделив её на восточную и западную части), а Боснию и Герцеговину отдать под контроль великих держав.

Участники константинопольской конференции

Участники в конференцию были представители:

Англии — маркиз Солсбери, специальный посол и сэр Генри Эллиот, посол в Константинополе;

Австро-Венгрии — барон Хайнрих фон Каличе, специальный посол и граф Ференц Зичи, посол в Константинополе;

Франции — специальный посол граф Жан-Батист де Шодорди и посол в Константинополе граф Франсуа де Бургоэн;

России — граф Николай Игнатьев, посол в Константинополе;

Германии — барон Карл фон Вертер, посол в Константинополе;

Италии — граф Луиджи Корти, посол в Константинополе;

Турции — Министр иностранных дел Савфет-паша и посол в Берлине.

В результате их работа и возражения австрийский министр иностранных дел граф Андраши и британский представитель маркиз Солсбери, в окончательный проект конференции было внесено английское предложение разделить Болгарию по вертикали на две автономных области — Восточную, с центром в Тырново и западную — с центром в Софии.

Болгария согласно Константинопольской конференции

Османская империя отказалась признать решение конференции. Из всех участников Константинопольской конференции в Берлинский конгресс был включён только посол Италии.

Будапештская конвенция, 15 января 1877 года

Во время конференции послов в Константинополе (23 декабря 1876 года — 20 января 1877 года), на которой присутствовали послы Великих держав, в Будапеште была подписана секретная конвенция между Россией и Австро-Венгрией.

Будапештская тайная конвенция, которая является дипломатическим и стратегическим соглашением и продолжением Рейхстадского соглашения, была подписана 15 января 1877 года. Конвенция подтверждает соглашение обеих сторон о том, что на Балканах не будет создано большое славянское государство.

В то же время, ведутся переговоры о независимости Албании, Болгарии и Румынии; при этом Австро-Венгрия предполагает, что вновь созданные княжества Албания и Болгария останутся вассалами Османской империи. Было определено будущее Эпира, Крита и Фессалии, а также то, что Россия не будет размещать свою армию на территории Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории.

Вопрос сохранения австро-венгерского нейтралитета в ходе предстоящей войны был решён в обмен на то, что Австро-Венгрия сама будет решать, когда аннексировать Боснию и Герцеговину. Также было решено, что Австро-Венгрия не будет препятствовать заказам в своей стране, необходимых для русской армии.

Лондонский протокол, 1877 год

После провала Константинопольской конференции правительство Российской империи решило попробовать ещё раз мирным путём договориться о решении проблемы восточных славян. В феврале 1877 года в Лондоне российский посол Петр Шувалов и лорд Дерби договорились и составили протокол, рекомендующий Османской империи осуществить меньше реформ по сравнению с предложенным на Константинопольской конференции.

Для поддержки этого протокола в поездку по столицам великих держав был отправлен граф Игнатьев. Лондонский протокол был подписан всеми великими державами в личных интересах.

Граф Пётр Шувалов и граф Дерби

31 марта 1877 года был подписан Лондонский протокол, однако Турция восприняла его как вмешательство в свою внутреннюю политику и 10 апреля его отклонила.

Лондонский протокол оказался последней попыткой России и других великих держав мирно урегулировать Восточный вопрос и проблемы в Османской империи.

Русско-турецкая война, 1877 — 1878 годов

24 апреля 1877 года Россия объявила войну Османской империи. Россия ясно осознавала, что успешная война должна закончиться быстро. Главный фронт находился на Балканах, а побочный (Кавказский) фронт был, в основном, направлен на предотвращение переброски турецких войск на Балканы.

Русская армия, переброшенная на территорию Болгарии, была не столь многочисленной и хуже вооружённой, чем турецкая армия, которая была снабжена современным оружием из Великобритании и Соединенных Штатов.

Василий Верещагин «Место битвы 18 июля 1877 года перед Кришинским редутом под Плевной»

Россия начала войну со стремлением достижения быстрой победы над турецкой армией, но осада города Плевны оказалась непростым делом. Несмотря на успешные действия русской армии, осада длилась пять месяцев.

Николай Дмитриев-Оренбургский «Бой под Плевной 27 августа 1877 года»

Павел Осипович Ковалевский «Бой у Иваново-Чифлик 2 октября 1877 года»

А. Сафонов «Переход русских войск через Балканы 13 декабря 1877 года»

За это время Османская империя послала на помощь осаждённым дополнительную армию Сулейман-паши, которая должна была перейти через Балканские горы и присоединиться к осажденной турецкой армии в Плевне. Этого русское командование, а также и болгары, для которых это был последний шанс на освобождение, не могли допустить. Основная часть турецкой армии была направлена через город Стара Загора и проход Шипка.

Этого русское командование не предугадало, и все русские силы были направлены на Твердишский и Хайнкойский проходы. В результате во время нападения османской армии под руководством Сулейман-паши для защиты города Стара Загора имелось в распоряжении всего 2 группы болгарского ополчения, 2 казацкие сотни и 4 орудия.

Они были вынуждены отступить. Армия Сулейман-паши сожгла весь город и убила всё находившиеся в городе население (около 15 000 человек). Дальше она отошла в сторону перевала Шипка. Армия Сулейман-паши состояла из 27 000 солдат. Против них было всего 7500 солдат болгарского ополчения и одного русского пехотного полка.

Ценой нечеловеческих усилий им удавалось удерживать турецкую армию в течение трёх дней, до прихода подкрепления. В Плевене турецкая армия предприняла безуспешную попытку снять осаду, и в результате город был занят русскими войсками.

После этого русская армия в ходе успешных боевых действий быстро дошла до Константинополя. 8 января 1878 года русская армия вступила в Адрианополь (Эдирне /Одрин).

Современная историческая реконструкция «Оборона Шипки»

Сан-Стефанский мирный договор, 3 марта 1878 года

19 января 1878 года в Адрианополе был подписан предварительный мир. Но определённые в нём границы не устроили Австро-Венгрию и Великобританию, а также Румынию и Сербию.

Британское правительство запросило разрешение на мобилизацию армии, а 1 февраля британская эскадра прибыла в Дарданеллы.

В ответ российская армия активизировала свою армию, а российское правительство заявило, что из-за действий Великобритании придётся взять Константинополь. Это заявление и близость российской армии к Константинополю заставили Великобританию согласиться на переговоры.

В результате 4 февраля было подписано соглашение, согласно которому английская эскадра должна была отойти на 100 километров от Константинополя, а российские войска должны были вернуться к согласованной границе (демаркационной линии). После ещё двух недель дипломатического маневрирования с Турцией был подписан Сан-Стефанский мирный договор.



Границы балканских государств и России по Сан-Стефанскому мирному договору и Берлинского мирному договору

На самом деле, Сан-Стефанский мирный договор не мог быть реализован из-за предварительных тайных соглашений — Рейхстадского соглашения, Будапештской конвенции и Лондонского соглашения, которые давали право Австро-Венгрии и Великобритании провести Берлинский конгресс и пересмотреть Сан-Стефанский мирный договор.

Поэтому Австро-Венгрия призвала созвать Европейский конгресс для рассмотрения результатов Сан-Стефанского мирного договора. Великобритания её поддержала, и в результате обе страны, а потом и Россия начали подготовку к военным действиям.

Турция начала готовиться к новой войне и подтягивать войска к Константинополю. В то же время английские и турецкие эмиссары дружно пытались спровоцировать мусульманское восстание в Родопах, надеясь, что часть российских войск будут отправлены туда.

В конце апреля Александр II принял посредническое предложение Германии, и 1 июня 1878 года был открыт Берлинский конгресс.

Границы балканских государств и России по Сан-Стефанскому мирному договору и Берлинского мирному договору

Соглашение между Россией и Великобританией об изменении Сан-Стефанского договора, 30 мая 1878 года

Осознавая тяжёлую международную обстановку, в которой находилась Россия,

она не хотела идти на встречу Великим державам без предварительного договора с Великобританией. Поэтому всего за месяц до начала Берлинского конгресса, 30 мая 1878 года. в Лондоне было подписано тайное соглашение между Россией и Великобританией об изменение Сан-Стефанского мирного договора.

Согласно этому соглашению:

Великобритания не признаёт разделение Болгарии по меридиану, а Россия не будет возражать против этого;

Болгария будет разделена на северную и южную провинции, при этом так, чтобы не иметь выхода к Эгейскому морю;

обе страны соглашаются, что в Южной Болгарии не будет турецких войск, но Лорд Солсбери хочет, чтобы турецкие войска имели право войти в южную провинцию, чтобы противостоять восстанию или вторжению другой армии;

также по требованию британского правительства и при согласии России было договорено, что все назначения на высшие посты в милиции Южной Болгарии будет осуществлять Османская империя по согласованию с европейскими странами;

Великобритания требует участия европейскими странами в административном устройстве этих двух болгарских провинций и право на определение будущего наименования южной провинции;

в обмен на это, Великобритания не будет оспаривать возвращение Бессарабии и передаче порта Батум России.

Этот меморандум был подписан послом России в Лондоне Петром Шуваловым и главным государственным секретарем её Британского Величества Солсбери.

Секретная конвенция между Великобританией и Турцией от 4 июня 1878 года

Великобритания подписала секретную конвенцию с Турцией. Согласно ей Англия обязалась защищать турецкие владения в Азии, а Турция передавала ей остров Кипр, который был очень важен со стратегической точки зрения.

6 июня между Великобританией и Австро-Венгрией было подписано секретное соглашение, в котором эти страны договорились о совместных действиях по разделению Балкан. Все стороны активно готовились к Берлинскому конгрессу.

Берлинский конгресс, 13 июля 1878 года

Хронология и участники Берлинского конгресса

На самом деле, вскоре после подписания Сан-Стефанского мирного договора, 7 марта 1878 года австрийское правительство уведомило Великие державы о проведении конгресса в Берлине. 9-го марта 1878 года все западноевропейские страны согласились с этим предложением.

Однако Англия дипломатично формально воздержалась, поскольку необходимо было заранее установить, что на конгрессе в Берлине все статьи Сан-Стефанского договора были предложены для обсуждения, и никакая поправка к договору не будет считаться действительной до его одобрения Великими державами. В результате на Берлинском конгрессе возникли две основные концепции:

Англия хотела, чтобы обсуждался весь договор, а Россия выступала за обсуждение лишь тех статей, которые вызвали несогласие. Бисмарк выразил предварительное согласие с предложением России, которое, однако, не нашло поддержки в Великобритании.

Между тем, она уже заручилась поддержкой Франции, Австро-Венгрии и Италии и начала открытую подготовку к войне.

Россия, только что закончившая тяжёлую войну, стала перед угрозой новой войны с Великобританией, Австро-Венгрией и Турцией. После подписания ещё одного тайного соглашения, на этот раз с Великобританией, Россия согласилась с условиями Великих держав, чтобы избежать новой войны. Так, Горчаков издал распоряжение, что Сан-Стефанский договор будет считаться не имеющий юридической силы.

Берлинский конгресс проходил с 13 июня по 13 июля 1878 года. Присутствовали представители Австро-Венгрии, Великобритании, Германии и России, а также делегаты из Италии, Франции и Турции. На конгресс были приглашены представители Греции, Румынии, Черногории и Сербии.

Вопреки тому, что на конгрессе в большинстве решались вопросы, касающиеся болгарского населения и территорий, представители Болгарии не были допущены на Берлинский конгресс.

Председателем конгресса был канцлер Германии Бисмарк. Обычно представителями Великих держав, которые принимали решения на закрытых заседаниях, были: премьер-министр Великобритании Биксонсфилд (Дизраэли), министр иностранных дел Австро-Венгрии Андраши, канцлер Германии Бисмарк и канцлер России Горчаков.

В Берлинском конгрессе приняли участие следующие участники:

Великобритания: Бенджамин Дизраэли, Роберт Гаскойн-Сесил, Одо Рассел;

Австро-Венгрия: Андраши, Алоис Граф Кароли, Генрих Карл фон Хеймерле;

Германия: Отто фон Бисмарк, Бернхард Эрнст фон Бюлов, Хлодвиг цу Хенло-Шилингсфурст;

Италия: Луиджи Корти, Эдуардо до Лоней;

Россия: Александр Горчаков, Петр Шувалов, барон Д’убри;

Франция: Уильям Генри Уоддингтон, Сент-Валли, Пол Декрип;

Османская империя: Александр-паша Каратеодори, Карл Детруа (Мехмед Али-паша), Садулла-бей, Мукртич Хримиан;

Румыния: Михаил Когэлничану, Ион Братиану;

Греция: Теодорос Делигианнис, Петрос Браилас-Арменис;

Сербия: Йован Ристич;

Черногория: Боцо Петрович.

На рисунке, схематично повторяющем картину «Берлинский конгресс», изображены люди согласно их группировке по интересам на конгрессе:

1) Хайнрих Карл фон Хаймерле (Австро-Венгрия): дипломат и министр иностранных дел Австро-Венгрии. Он всегда следовал поставленным ему дипломатическим указаниям.

2) Граф Алоис Граф Кароли (Австро-Венгрия): дипломат. 1858 году был отправлен в Санкт-Петербург с особой миссией поддержать французского короля против Наполеона III. С 1871 — 1878 года был послом в Берлине, а затем послом в Лондоне.

3) Эдуардо до Лоней (Италия): дипломат.

4) Александр Горчаков (Россия): российский князь, политик и дипломат, министр иностранных дел Российской империи.

5) Уильям Генри Уоддингтон (Франция): дипломат, археолог и политик.

6) Бенджамин Дизраэли (Великобритания): первый граф Биконсфилд, британский политический и государственный деятель, писатель и один из самых выдающихся идеологов и лидеров Консервативной партии, дважды премьер-министр Соединенного Королевства.

7) Йозеф Мария фон Радовиц (Германия): дипломат.

8) Хлодвиг цу Хохенлое-Шилингсфюрст (Германия): немецкий, прусский и баварский государственный деятель.

9) Луидже Корти (Италия): дипломат и политик.

10) Де Мун (Франция): протоколист.

11) Сен Валие (Франция): дипломат.

12) Поль Депри (Франция): политик и дипломат.

13) Барон Д’убри (Россия): дипломат, набожный католик, он был правая рука русского князя Горчакова, во время Крымской и Венской конференции 1853 года. Переехал во Францию в 1856 году в качестве первого советника российского посольства в Париже, и за это время подружился с Отто фон Бисмарком. В 1863 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Берлине, а затем 30 декабря 1871 года и в Германской империи . В 1880 году был назначен русским послом в Вене.

14) Дьюла Андраши (Австро-Венгрия): дипломат, министр иностранных дел Австро-Венгрии.

15) Лотар Бухер (Германия): политик и журналист.

16) Отто фон Бисмарк (Германия): прусский и немецкий государственный деятель.

17) Пётр Шувалов (Россия): дипломат, посол в Лондоне во время Берлинского конгресса, ответственный за подписание Лондонского протокола.

18) Бернхард Эрнст фон Бюлов (Германия): немецкий дипломат из Дании, министр иностранных дел Германии.

19) Фридрих фон Холштайн (Германия): немецкий дипломат. Играл важную роль в немецкой внешней политике в 1890 — 1906 годов.

20) Мориц Буш (Германия): немецкий журналист.

21) Герберт Бисмарк (секретарь своего отца Отто фон Бисмарка): немецкий дипломат, самый старший сын канцлера.

22) Садуллах-бей (Османская империя): османский паша и дипломат.

23) Одо Русель (Великобритания): дипломат, бывший посол в Константинополе, министр иностранных дел Великобритании.

24) Роберт Гаскойн Сесил, лорд Солсбери (Великобритании): британский консервативный политик, трижды премьер-министр Соединенного Королевства (1885 — 86, 1886 — 92, 1895 — 1902) и четырёхкратный министр иностранных дел в 1878 — 1880 годах. После смерти Дизраэли стал лидером Консервативной партии.

25) Александр-паша Каратеодори (Османская империя): османский дипломат, грек.

26) Мехмед-паша (Османская империя): рождён в Прусии; настоящее имя — Карл Детруа (нем. Ludwig Karl Friedrich Detroit (Detroy)); османский офицер немецкого происхождения. Турецкий маршал и участник русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов.

Во время конгресса представители Великобритании и Австро-Венгрии хотели урезать до минимума территорию Болгарии по сравнению с указанной в Сан-Стефанском соглашении, которая была определена на основании национального самоопределения местного населения.

По окончании конгресса территория Болгарии была сокращена всего до 1/3 от её территории по Сан-Стефанскому соглашению.

Из всех подписанных тайных предварительных соглашений, по существу, Берлинский договор был наиболее близок к Лондонскому соглашению и требованиям Лондона, но учитывал и требования Австро-Венгрии о недопустимости создания на Балканах большого славянского государства.

Заключительная встреча в рейхсканцелярии 13 июля 1878 года между Алахосом Каролием, Александром Горчаковым (сидит) и Бенджамин Дизраэли (группа слева), Бисмарком, Дьюлой Андраши и Петром Шуваловым (группа справа).

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