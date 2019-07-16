Как ковались победы над Россией или «Берлинский конгресс» (2)

Во время Берлинского конгресса Австро-Венгрия претендовала на Боснию и Герцеговину, а Великобритания — на территории в Закавказье, которые от Турции отошли к России.

Согласно Берлинскому договору, болгарские земли были разделены на семь частей: Княжество Болгария, провинция Восточная Румелия, Северная Добруджа (передали Румынии), Македония, Восточная Фракия и Западная Фракия (которые остались в составе Османской империи) и Западные регионы (передали Сербии).

Согласно требованиям Лондона, южной границей Болгарии был определён Балканский хребет. Было решено, что Болгария будет автономным княжеством, но, глава страны будет утверждаться турецким султаном с согласия Великих держав .

Заключительная встреча в рейхсканцелярии 13 июля 1878 года между Алахосом Каролием, Александром Горчаковым (сидит) и Бенджамин Дизраэли (группа слева), Бисмарком, Дьюлой Андраши и Петром Шуваловым (группа справа).

Срок пребывания российских войск в Болгарии был органичен 9 месяцами. До введения конституции в Болгарии сохранялось временное управление российским комиссаром. Болгарское княжество было обязано платить ежегодную дань Турции; на территории Болгарии не имели право находиться турецкие войска. В то же время была уменьшена сумма, которая Османская империя была должна выплачивать России.

Болгарские земли к юго-востоку от Балканского хребта были названы Восточной Румелией. Эта территория оставалась под политической и военной властью султана, а её управление возлагалось на губернатора, назначаемого султаном на 5 лет. Турция получила право охранять границы территории силами своих регулярных войск.

Болгарское население Албании, Македонии и Фракии было оставлено за Турцией. В этих провинциях, на Крите и на населённых армянами землях Турция обязалась уравнять христиан в правах с мусульманами.

Границы болгарского населения после изменения Сан-Стефанского договора

Также была признана независимость Румынии, Сербии и Черногории, но территория последней значительно сокращалась, и ей не разрешалось иметь военный флот. Почти всё Черногорское побережье было передано Австро-Венгрии, которая также получила право оккупировать Боснию и Герцеговину и держать гарнизоны в Новопазарском санджаке, который оставался за Турцией (за ней оставались также Баязет и Алашкертская долина).

Тут следует упомянуть, что крепость Баязет была местом кровопролитного сражения во время прошедшей войны, известного как «баязетское сидение» и оборона крепости Баязет увенчала славу русского оружия не менее, чем оборона брестской крепости. По следам этого эпизода войны Валентин Саввович Пикуль написал роман «Баязет», на основе которого, в свою очередь, снят многосерийный фильм.



«Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года». Художник. Лагорио

Территория Румынии увеличивалась за счёт населённой болгарами Северной Добруджи. Придунайский участок Бессарабии и дельта Дуная были возвращены России. Россия также получала Ардаган, Батум и Карс с их округами. Порт Батум объявлялся свободным.

Территория Сербии увеличивалась, но не за счёт Боснии, а за счёт болгарских земель. Сербии передали Нишкий санджак, Пиротско и Вранско.



Границы по итогам Берлинского конгресса

Религиозные, торговые и прочие права

Гарантировалась свобода плавания по Дунаю.

Во время Берлинского конгресса по инициативе бухарестского общества «Сион», Всемирного еврейского союза и берлинского Совета защиты румынских евреев был рассмотрен вопрос о положении евреев в балканских странах: Болгарии, Сербии и Румынии.

Представитель Франции потребовал предоставление равноправия представителям всех национальностей и вероисповеданий вне зависимости от их происхождения. Это предложение было принято для всех трёх стран.

Во время конгресса были рассмотрены также вопросы о торговле и судоходстве через территорию Болгарии и остальных Балканских стран, размер ежегодной дани и т.д.



Изменение границы Турции с 1856 по 1878 годы.



Границы после Берлинского конгресса

Долгосрочные последствия Берлинского конгресса

Поддержка, представителями Великобритании и Франции, присутствия представителя Греции на Берлинском конгрессе не удивительна даже спустя 140 лет. Увеличение территории Греции по результатам Берлинского конгресса должно было определяться в ходе дальнейших переговоров, которые завершились только в 1880 году передачей Греции Фессалии и части Эпира.

В следующие десятилетия Греция будет претендовать и получит значительную часть территории Македонии и Южной Фракии, населённых болгарами.

Главная цель: не допустить славяноговорящие страны (в первую очередь, Российскую империю) к проливам в Чёрное море будет успешно решена.

В последствии Турция так и не провела обещанные реформы на территориях, населённых христианами.

Болгария и Восточная Румелия слились в единое княжество в 1885 году. Россия была настолько против этого объединения, что организовала попытку устранения болгарского князя Александра I Батенберга.

На следующий день был организован контр-переворот, но после этого Батенберг сам ушел в отставку. Великие державы никогда бы не согласились на объединение, но увидев упорное противодействие России, пошли на это.

В 1886 году Россия отменила порто-франко в Батуме.

В 1908 году Болгария объявила себя независимым государством, а Австро-Венгрия аннексировала уже оккупированную Боснию и Герцеговину.

Берлинский договор имел силу до Балканских войн 1912 — 1913 году, когда болгары захотели вернуть территории с болгарским населением, утраченные в результате действий Великобритании и Австро-Венгрии.

Из-за стремления достигнуть полного объединения на территориях населённых болгарами состоялось два больших восстания. Сама страна приняла участие в пяти войнах, среди них в Первая и Вторая (в весьма специфической роли) мировая война, в которых она выступила на стороне Германии, обещавшей при победа вернуть все болгарскии територии (то есть игравшей на национализме).

Из-за этого после Первой мировой, Болгария потеряла частей Западной Болгарии и Беломорскую Фракию, которая должна была остаться под управлением Антанты, но потом стало ясно, что отдадут их по Ныйскому договору Греции. Согласно правилу царя Бориса III «Всегда с Германией, никогда против России» Болгария в начале Второй мировой войны была нейтральна.

После того, как немецкие войска вышли на болгарскую границу и руководство нацистов поставило условие о том, что либо войска пройдут через болгарские территории как союзники, либо как враги, Болгария присоединилась к Рейху.

Во время Второй мировой, болгарские войска в период с 1941 по 1944 года вошли только на те территории соседних стран, который были населены с болгарским населением, чтобы их объединить (в алгоритмике начала немцами мировой войны, когда они «собирали земли», населённые «арийцами», осуществляя аннексию за аннексией), но как покажет время — это было ненадолго.

После окончания войны стало ясно, что объединение болгарских земель в прежних граница больше никогда не будет возможно. Трагический итог Берлинского конгресса остался с Болгарией навсегда.

Анализ причин и последствий Берлинского конгресса. Недопущение увеличение влияние России на Балканах и создания большого славянского государства на Балканском полуострове

Инициаторы Берлинского конгресса, Австро-Венгрия и Великобритания, которые выступили против усиления влияния России на Балканском полуострове, хорошо знали, что центральная часть полуострова была заселена преимущественно болгарском населением.

Об этом говорит решение и схема этнической идентичности балканского населения, принятая на Константинопольской конференции в декабре 1877 года.

На этой конференции все Великие державы договорились о разделении территории, населённой болгарским населением, на восточное и западное государства; при этом они не включили в эти части те земли, которые были расположены близко к проливам. Решение Великих держав на Константинопольской конференции не было принято Турцией.

После Русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Турция согласилась освободить эти земли, но никто не желал создания большого славянского государства. После подписания Сан-Стефанского договора британская эскадра адмирала Горнби (сначала 3, а потом 6 броненосцев) вошла в Мраморное море. Дизраэли заявил, что не пустит русских в Константинополь.

Российское руководство даже не догадалось удержать в плену всех 145 000 турецких военных до выяснения отношений с Великими державами. В конце весны они были возвращены в турецкую армию, а Осман-паша опять стал их руководителем. Генерал Тотлебен начал готовиться к обороне.

Великобритания — это страна, которая всегда поощряла и поддерживала Османскую империю как в войнах против России, так и против славян, живущих на Балканах.

С проявленным безразличием к массовых убийствам не только мужчин, но и женщин и детей, которые были убиты турками, англичане продемонстрировали свои «демократические ценности», заключающиеся в защите своих коммерческих и военных интересов в черноморских проливах.

23 мая Великобритания подписала секретную конвенцию с Турцией, по которой Турция передавала ей важный стратегический пункт — остров Кипр; Англия же обязалась защищать турецкие владения в Азии. Англо-австрийское соглашение от 25 мая определило общую линию поведения обеих держав на конгрессе.

Через посланную к Константинополю эскадру и явную подготовку к войне, Великобритания вынудила Россию подписать Лондонское соглашение, которое на самом деле определяет основные моменты Берлинского договора.

Несмотря на Рейхстадское соглашение и Будапештскую конференцию, именно в Лондонском соглашении конкретным образом были определены границы будущего болгарского государства. По требованию Великобритании большая часть болгарского населения осталась в пределах Османской империи.

В то же время из-за умелых действий британской дипломатии Россия оказалась не только в изоляции от Великих держав, а ещё и под угрозой войны с Великобританией и Австро-Венгрией. Она была ослаблена только что завершившейся войной с Турцией и не была поддержана Германией. Россия была вынуждена согласиться на созыв Берлинского конгресса.

Не удивительно ли, как история повторяется? Прошло чуть больше 140 лет, а Россия находится в почти такой же изоляции и в таком же состоянии информационной войны… И без англичан дело опять не обошлось, если вспомнить хотя бы «дело Скрипалей».

Официально, Бисмарк оставался нейтральным. На самом деле, именно с помощью него Россия в лице Горчакова была убеждена согласиться на переговоры и пересмотр Сан-Стефанского договора. Но насколько он действительно был нейтральным? Не сработала ли здесь схема про плохого и хорошего полицейских, которые, на самом деле, работали вместе?

Бисмарк, прекрасно зная, что вся эта территория населена болгарским населением, не встал на сторону России и, таким образом, на защиту болгар. Он также не поддержал во время Берлинского конгресса выполнение хотя бы решений Константинопольской конференции 1877 года и создания двух маленьких болгарских государств, которые включали бы большинство территорий с болгарским населением. Действительно ли Бисмарк сказал, что:

«На Балканах нужно зажечь огонь, чтобы Германия могла согреть руки»?

Казалось будто бы он относился с безразличием и презрением к людям с нижнего Дуная, но при этом доподлинно знал, что многие из них были потомственными конокрадами. Был ли он так уж безразличен?

Бисмарк — это тот самый канцлер, который участвовал в «Конференции по Конго» в 1885 году, на которой по той же схеме были разделены земли в Африке, что впоследствии стало причиной войн и убийства людей, которые раньше жили в мире.

С другой стороны, позиция Бисмарка по отношению к Болгарии была ясно указана в его речи в Рейхстаге 19 февраля 1878 года — в тот день, когда был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Бисмарк «великодушно» «кинул кость» Горчакову, когда дал совет, как аргументировать защиту Варны и Софии, которые Великобритания настоятельно хотела оставить за Турцией. Хотя, это наверное, вполне соответствовало стратегии Австро-Венгрии и Германии по вытеснению Османской империи из Европы.

Бисмарк любил шутить, называя болгар, «пруссами на Балканах».

На самом деле, пруссы — это народ, который населял Восточную Пруссию (современную Калининградскую область России), но со временем полностью исчез. Такая ли была судьба болгар согласно политике Бисмарка и его окружения ещё 140 лет назад? Что болгары исчезнут как народ, как некогда исчезли прусы? Не оказался ли он хорошим пророком, либо это действительно были долгосрочные планы?

В 1878 году Великобритания и Австро-Венгрия сделали всё возможное и не допустили создания Болгарского государства на территории, на которой жило население, считающее себя болгарским. Не прошло и ста лет, как «великие» империи сократились до размеров, уже сравнимых с территорией сегодняшней Болгарии.

Позже и до настоящего времени делается всё возможное, чтобы болгары, которые остались за пределами Болгарии, воспринимали себя греками, македонцами и румынами, но не болгарами. Какую цену придётся заплатить за это — покажет время.

Интересно отметить, что в соответствии с требованиями Лондонского соглашения, юго-восточные болгарские области, который находились к югу от Балканского хребта, были названы Восточной Румелией (East Rumelia). Не является ли это попыткой Лондона внушить людям, что они являются гражданами Восточной Римской империи?

В русском языке разница довольно большая, но в английском это будет писаться — Roman Empire. В то время, к северу от Дуная находилось сравнительно новое государство, которое было названо Румыния (Romania). А в последние 20 лет в Совет Европы принял необходимые документы, и все цыгане в Европе были переименованы в «рома» (Roma people).

В результате этого все государства Европейского союза начали официально использовать наименование «рома», и всего за 10 — 15 лет руководители цыганского населения в некоторых европейских странах начали называть себя не цыгане, а рома. Не является ли это слишком большим совпадением?

Разве возможно предположить, что спустя 140 лет выполняется та же самая стратегия по романизации Восточной Европы и её отделению от славянских корней, языка и, самое главное, от России.

Остаются вопросы:

1) Бисмарк считал, что Османской империи не имеет место в Европе, но то же самое мнение имела и Австро-Венгрия. Не оставили ли они право России провести эту войну, а потом, под угрозами о новой войне, а также с помощью юридических и психологических игр, взяли на себя разделение Балкан по своему усмотрению?

2) Симпатизировал ли Горчаков Великобритании? Возможно ли действительно такое положение, при котором англичане как-то «добрались» до 80-летнего Горчакова, либо просто нашли способ нейтрализовать его на время проведения Берлинского конгресса?

3) Почему Горчаков не разрешил графу Игнатьеву участвовать в Берлинском конгрессе, когда именно тот сыграл такую важную роль для согласования позиций всех Великих держав по определению границ на Константинопольской конференции в декабре 1877 года?

4) Почему переданные в российское посольство подписи со всей болгарской земли не были приняты во внимание и не достигли Берлинского конгресса (хотя, наверное, они ничего не изменили бы)?

5) Почему на конгресс были приглашены в качестве наблюдателей представители Греции, Сербии, Румынии и Черногории, а болгары не были приглашены, хотя там, в основном, решались вопросы, касающиеся Болгарии, и почему Горчаков допустил это?

6) Из-за пропажи болгарских подписей, недопущения графа Игнатьева в Берлин и неприглашения болгар на этот конгресс, были сделаны первые шаги к созданию мнения у болгар, что Россия вообще не интересуется ими, а руководствуется только своими «имперскими интересами», которые работают против болгар. С другой стороны стоял Бисмарк, который ясно заявил, что он поддерживает болгар и их интересы. Дальше Россия подтвердила свою «доброжелательность» по отношению к болгарам своим несогласием с объявленным объединением и независимостью Болгарии, а также попыткой отстранить болгарского монарха Батенберга. На самом же деле, Россия на этот раз сделала большой подарок болгарам, потому что её жёсткое несогласие вынудили бы западноевропейские державы признать объединение Болгарии, что предопределило будущую болгарскую политику на следующие, как минимум на 100 лет.

7) Удивительно, неужели с помощью решения одного 80-летнего политика была определена будущая политика балканских стран на десятилетия вперед?

8) Тысячи лет назад «элитарии» славянских народов, включая болгар, восхищались представителями Западной Европы и хотели стать её частью. Почему же ничего не изменилось с тех пор? Почему до сих пор «элита» славянских народов симпатизирует, восхищается или служит западно-европейским идеалам?

Заключение

Берлинский конгресс останется одним из самых ярких событий, когда Великие державы показали своё отношение к России, славянам, и к болгарскому народу в частности. Из-за своих личных имперских интересов и благодаря «добронамеренному и дружескому отношению» западные державы оставили под турецким владычеством несколько миллионов болгар.

Вопреки стремлению Великих держав уничтожить то, что было достигнуто Россией при победе над Османской империей, эта война вошла в историю как освободительная для болгар, хотя в последнее время находятся люди, которые уже публично требуют, чтобы праздник в честь освобождения Болгарии был отменен.

Берлинский конгресс, наверное, был одной из самых «чёрных страниц» истории российской дипломатии, когда Россия вышла победителем из войны, но потеряла почти всё за столом переговоров и приобрела меньше, чем Австро-Венгрия, которая даже не участвовала в войне.

Послесловие

Хотим отметить, что весь основной текст статьи писали наши болгарские коллеги.

Говоря о фактологической стороне приведённой выше информации, хотим отметить, что несомненная польза была в том, что она бралась из болгарских источников. На «русскоязычных» (тут слово донельзя к месту) сайтах царит полный сумбур и неточность. Особенно это касается опубликованных на них карт.

Поэтому, у нас не только не будет никаких замечаний по фактологии, но мы, даже, с благодарностью принимаем просьбу коллег заняться исправлением «русской википедии» и призываем к этому всех заинтересованных. Однако, осознавая, что информационная война ведётся именно с нами боимся погрязнуть в таких исправлениях.

Поэтому, чтобы органично завершить статью, считаем необходимым и достаточным ответить на вопросы выведенные в главе «Анализ причин и последствий Берлинского конгресса».

Для этого мы воспользовались добросовестным исследованием Олега Геннадьевича Игнатьева написанного в форме художественного произведения «Ключи от Стамбула»[ 7 ]. Это его второе исследование (после «Пекинского узла») деятельности однофамильца либо родственника графа Николая Павловича Игнатьева.

Что хочется сказать в защиту литературных произведений, как источника правдивой информации? Здесь многое зависит от задачи автора и меры его различения, но достоверно, что при создании своего труда любой автор исторических романов перерабатывает огромное количество документальной информации (что авторам статьи не по силам и не по задачам).

Далее, важную, но отсутствующую в документах информацию, автор реконструирует через различение, так как оно даёт прямой доступ к информации.

И, наконец, читатель уже работает со своим каналом различения подвергая вере либо сомнению труд и выводы автора. Эффективность такого подхода в изучении истории на современном этапе высоко оценивает известный архивист, публицист, историк Андрей Фурсов.

«Познакомившись ближе с представителями иностранных государств в Константинополе, Игнатьев пришел к выводу, что преобладающее влияние на Востоке имели Англия, Франция и Австрия — три европейские державы — участницы в Крымской войне, подписавшие Парижский договор 1856 года. Все наиболее важные вопросы международной политики решались ими без участия России… Я настаиваю (разговор с женой — примечание ША) на самостоятельной внешней политике России, а наш светлейший (Горчаков — примечание ША) лебезит перед Европой, соглашается на роль несчастной жёлтой обезьяны. — Обезьяны? — В глазах Екатерины Леонидовны читалось явное недоумение. — Представь себе. — Я что-то не улавливаю смысл. Вернее, мне понятно, что Европе хочется, чтоб мы копировали её действия, мартышничали, так сказать, но почему ты говоришь о жёлтой обезьяне? Тем более несчастной. — Сейчас объясню, — пообещал Игнатьев. — В глубокой древности самым изысканным лакомством у китайских обжор был мозг жёлтой обезьяны. — Фу! — брезгливо сморщилась Екатерина Леонидовна и даже выставила вперед руки, будто её пытались угостить мерзейшей гадостью. — Как это можно есть? — Не знаю, Катенька, не представляю. Вся штука в том, что мозг вычерпывали чайной ложечкой у верещавшей живой обезьяны, спилив ей купол черепа…



Николай Павлович Игнатьев

Без всякого стыда они (Великие державы Запада —примечание ША) заключали между собой публичные договора и секретные соглашения, непосредственно касавшиеся судеб пока что единой османской империи. Многие её земли, формально остававшиеся под властью султана, на самом деле давно находились под «опекой» иностранных государств. Сербию всё больше и больше подгребала под себя Австро-Венгрия, Тунис со всех сторон окружала заботой Франция, а на Кипр и Египет нацелились штыки английских штуцеров. Прусские инструкторы муштровали турецких солдат, англичане руководили флотом, галлы заседали во многих комиссиях и всевозможных учреждениях… Горчаков слишком верил в «европейский концерт», самовлюбленно полагая, что громкие заявления, остроумные фразы и блестящие дипломатические ноты помогут добиться большего, нежели ставка на кропотливую, систематическую, внешне не всегда заметную работу, без которой немыслимо основательное и плодотворное достижение поставленной цели… Он (Игнатьев — примечание ША) ни на йоту не верил Европе и, в отличие от Горчакова, меньше всего уповал на значимую силу конференций, быстро уловив, что в восточном вопросе все державы в какой-то мере враждебны России и на этой почве легче всего будет возникнуть новой коалиции, направленной против неё. Учитывая всё это, ему больше всего хотелось избежать новых обязательств России перед другими странами, в особенности перед Англией и Францией, поэтому он и заговорил о необходимости возвращения России Бессарабии. Объявив Чёрное море нейтральным, запретив России иметь черноморский флот и арсеналы в портах, Англия и Франция поставили Россию в крайне унизительное положение, мириться с которым Николай Павлович не собирался, как того и требовал Александр II, напутствуя Игнатьева перед его отъездом в Турцию.

— Решай на месте, что для нас сейчас важнее: дружба с Францией, как утверждает Горчаков, или дружба с Турцией, чтобы получить доступ в проливы. Игнатьев ратовал за дружбу с Турцией. В голове его стал созревать великий замысел, как сделать так, чтобы сугра, священная печать османов, легла на будущий договор о добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Турцией… В схватке за преобладание на Балканском полуострове участвовали многие (о Константинопольских дипломатах), но лишь четыре державы претендовали на успех, выдвинув свои посольства, как штурмовые полки, в первые ряды воюющих сторон. Британский, французский и австрийский послы держались при встречах как верховные главнокомандующие, а посланник русского царя и вовсе выглядел фельдмаршалом, когда появлялся на посольских вечерах в своем генерал-лейтенантском мундире с множеством первостепенных орденов. Ещё встревали греки, играя на противоречиях послов, но с ними в общем-то особо не считались..» [ 7 ].

После того, как в Турции, силами Великих Держав произошёл переворот со сменой власти, позиции русской миссии в Константинополе пошатнулись. Ничего не оставалось делать, как вступать в конфронтацию с Великой Портой.

Накануне Берлинского Конгресса Николай Павлович Игнатьев получил от Горчакова отставку и более никогда к дипломатической миссии по службе не возвращался. Слишком много недоброжелателей он нажил честным трудом на благо Отечества и его собратьев среди послушных и тем преуспевших «русских» дипломатов.

Николай Павлович, единственная значимая величина в дипломатическом корпусе России, который был делателем на поле объединения славянских народов, называемом идеей панславизма. О панславизме, более подробно, читайте нашу статью: «День дружбы и единения славян». https://analitikishkola.ru/stati/slavyani/

Он считал, что всеми силами должно противостоять политикам, которые вещают:

«Мы не позволим сербам оставаться сербами, а болгарам — болгарами. Мы позволим сербам быть австрийцами, а болгарам — немцами».

«А русским — западенцами» — продолжим мы эту мысль.

Школа аналитики

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