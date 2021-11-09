Итоги Недели 09.11.2021

Годовщина Октябрьской революции

Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители. Если вы смотрите нас на Youtube канале радио «Аврора» не забывайте подписываться, ставить лайки. Я Никита Ляховецкий и сегодня со мной в эфире Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Мы обсудим все актуальные новости. Начать я предлагаю с международных новостей, но новостей, скажем так, близких к нашей границе. На границе между Беларусью и Польшей начинается кризис мигрантов. Сегодня по интернету гуляет видео, как мигранты со стороны Беларуси, а именно мигранты из стран Ближнего Востока и с арабских стран, насколько я понимаю, в поисках лучшей жизни пытаются проникнуть в Европейский Союз. А за заборчик польские пограничники их не пускают в Польшу, то есть не дают им пока преодолеть границу. Кто победит в этом противостоянии пока не известно, но польские пограничники настроены решительно. Там применяется уже слезоточивый газ, я думаю, что скоро будет усилена позиция польских пограничников. Анатолий Александрович, что вы думаете об этом кризисе мигрантов и как вы думаете удастся ли им преодолеть границу?

Насколько я помню, среди натовских сил вторжения в Ирак было около двух тысяч поляков и теперь им приходится вспоминать бытующую на моей малой Родине Украине поговорку, которая на украинском диалекте русского языка звучит «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте». Но слово «бачили» это на литературном русском «видели», всё остальное, я думаю, понятно и без перевода, хотя украинский диалект конечно разрабатывали с таким расчётом, чтобы он был как можно меньше понятен обычному русскому. Но собственно и делали его насыщая русский язык заимствованием из польского. Так что думаю поляки эту фразу понимают не хуже русских, вот. Но как бы то ни было, сейчас весь Европейский Союз густо наполнен беженцами. И это беженцы именно из тех стран где при активном соучастии Европейского Союза были устроены военные переворота, вторжение из вне и ещё какие нибудь откровенные безобразия. Ну а Белоруссия тут сторона пострадавшая…