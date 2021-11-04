Лекция посвящена татуировкам, которых вокруг все больше и больше. Пропаганда салонов и мода на тату сегодня повторяются так часто, что большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться – а что такое тату? Разберём четыре мифа о тату, которые неучи повторяют везде: о Европе, о возрасте тату, о русских, о церкви. Вспомним историю русских добровольных татуировок и пойдем вглубь веков. Припомним правду про кровосмешения Европы и… нынешние реалии Запада. Окна Овертона – работают, лохи – "хавают". Будем говорить про связь тату в древности с искусственным отбором людей. Почему забыли "пробу на человеке"? Примеры индейцев, айнов. Коснемся возникновения насильственных тату – у заключенных, рабов, бандитов. Китайцы, греки, римляне, … зверь Петр I, фашистский татуаж.

Сегодня множество людей, совершенно не думая головой, абсолютно ничего не понимая, воспринимают татуировку только, как украшательство – типа колечки, цепочки, перстня. Это – огромная глупость. Вам об очень многом никогда не расскажут в тату-салоне.

А что вы должны знать заранее?

Поговорим про ваше здоровье, про болезни, про вредные красители, про осложнения после. Например, кто знает, что загар – это самый страшный враг тату? Проанализируем суть процесса и повсеместное вранье – только пожалуйста, постарайтесь забыть ложь рекламы, которую в вас вдалбливали.

Но самое страшное – биоэнергетические и психологические проблемы татуированных, прямая связь глупцов с тонким миром, чужая энергетика. Можно назвать тату клеймом или порталом, но суть останется неизменной.

Тату – сакральна! Наши мудрые предки называли ее "магией крови". Любой рисунок на теле – это своеобразная программа, которая чаще всего будет диктовать. Глупцы, делая татуировку, обычно вносят в своё поле несовместимую энергию, что несёт за собой крайне разрушительные последствия. А сейчас для глупцов пошла пропаганда ещё и рекламных тату. Т.е. кожа, которую я продаю.

Имейте мужество признать – вы не просто облажались, вы – в дерьме по уши. Все время повторяю – сначала надо было думать! Мозгами! Если вы ещё остались человеком и ещё способны думать.

Сайт Дмитрия Белоусова http://rus-imperia.ru/

P.S. Тема – по просьбам умных. Тем, кто НЕ умеет признавать свои ошибки – будет очень обидно. Лекция не для всех… тема – жёсткая.

Быть ДОБРУ!