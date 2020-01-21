И как же мы теперь без Мутка??!
Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства
В.В. Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти.
Министры:
– Сергей Шойгу – министр обороны
Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.
Главная задача кабинета
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета – "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире".
Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".
Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета – "очень хорошие макроэкономические условия" – необходимо применить "для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования" национальных проектов.
"Сбалансированное правительство"
В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Силуанов, Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.
Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.
Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.
Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".
"У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели", – добавил Путин.
Источник.
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За Мутко можно не переживать – в переводчики пойдет:
Лет ми спик фром май харт ин инглиш. Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро.
Ну, или госкорпорацию какую-нить возглавит: ноу проблем, ноу криминалити.
meanwhile-(at the same time) :
Андерсен- ” ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ”
” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии- 31 716 тыс. руб.
В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
= 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
1.2. Необлагаемый минимум в США -36 тыс. руб./мес.
В США Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.)
1.3. Необлагаемый минимум во Франции- В рублях – это 34 тыс. руб./мес.
Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц.
2. Прогрессивная шкала налогообложения
2.1. Норвегия
В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
2.3. Прогрессивная шкала во Франции
Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.