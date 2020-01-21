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И как же мы теперь без Мутка??!

22:49. 21 января 2020 201 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Владимир Путин подписал указ о составе нового правительстваВладимир Путин подписал указ о составе нового правительства

В.В. Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти.

– Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства
– Дмитрий Григоренко – вице-премьер – глава аппарата правительства
– Юрий Трутнев – вице-премьер – полпред в ДФО
– Виктория Абрамченко – вице-премьер
– Татьяна Голикова – вице-премьер
– Юрий Борисов – вице-премьер
– Дмитрий Чернышенко – вице-премьер
– Алексей Оверчук – вице-премьер
– Марат Хуснуллин – вице-премьер

Министры:


– Сергей Шойгу – министр обороны
– Сергей Лавров – министр иностранных дел
– Евгений Зиничев – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
– Константин Чуйченко – министр юстиции
– Владимир Колокольцев – министр внутренних дел
– Ольга Любимова – министр культуры
– Александр Новак – министр энергетики
– Евгений Дитрих – министр транспорта
– Денис Мантуров – министр промышленности и торговли
– Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
– Дмитрий Кобылкин – министр природных ресурсов и экологии
– Михаил Мурашко – министр здравоохранения
– Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства
– Владимир Якушев – министр строительства и ЖКХ
– Сергей Кравцов – министр просвещения
– Валерий Фальков – министр науки и высшего образования
– Александр Козлов – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
– Олег Матыцин – министр спорта
– Антон Котяков – министр труда и социальной защиты
– Антон Силуанов – министр финансов
– Максим Решетников – министр экономического развития

Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.

Главная задача кабинета

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета – "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире".

Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".

Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета – "очень хорошие макроэкономические условия" – необходимо применить "для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования" национальных проектов.

"Сбалансированное правительство"

В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Силуанов, Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.

Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.

Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.

Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".

"У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели", – добавил Путин.

Он пожелал премьеру Михаилу Мишустину и всем членам кабинета успехов и выразил надежду на то, что правительство сделает все, чтобы достичь поставленных целей.

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4847458.html

Метки: правительство, президент, управление

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2662 2242
    Женечка 21 января 2020 в 23:33

    За Мутко можно не переживать – в переводчики пойдет:
    Лет ми спик фром май харт ин инглиш. Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро.
    Ну, или госкорпорацию какую-нить возглавит: ноу проблем, ноу криминалити.

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  • 1021 913
    georgi tarabov 22 января 2020 в 0:47

    meanwhile-(at the same time) :

    Андерсен- ” ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ”

    ” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
    https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
    1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
    В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
    Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
    1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии- 31 716 тыс. руб.
    В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
    = 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
    1.2. Необлагаемый минимум в США -36 тыс. руб./мес.
    В США Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.)
    1.3. Необлагаемый минимум во Франции- В рублях – это 34 тыс. руб./мес.
    Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц.
    2. Прогрессивная шкала налогообложения
    2.1. Норвегия
    В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
    Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
    Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
    2.3. Прогрессивная шкала во Франции
    Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
    Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
    Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
    В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
    Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.

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