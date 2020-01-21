И как же мы теперь без Мутка??!



– Сергей Шойгу – министр обороны – Сергей Лавров – министр иностранных дел – Евгений Зиничев – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Константин Чуйченко – министр юстиции – Владимир Колокольцев – министр внутренних дел – Ольга Любимова – министр культуры – Александр Новак – министр энергетики – Евгений Дитрих – министр транспорта – Денис Мантуров – министр промышленности и торговли – Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Дмитрий Кобылкин – министр природных ресурсов и экологии – Михаил Мурашко – министр здравоохранения – Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства – Владимир Якушев – министр строительства и ЖКХ – Сергей Кравцов – министр просвещения – Валерий Фальков – министр науки и высшего образования – Александр Козлов – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Олег Матыцин – министр спорта – Антон Котяков – министр труда и социальной защиты – Антон Силуанов – министр финансов – Максим Решетников – министр экономического развития

Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.

Главная задача кабинета

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета – "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире".

Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".

Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета – "очень хорошие макроэкономические условия" – необходимо применить "для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования" национальных проектов.

"Сбалансированное правительство"

В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Силуанов, Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.



Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.

Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева .

Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".

"У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели", – добавил Путин.

Он пожелал премьеру Михаилу Мишустину и всем членам кабинета успехов и выразил надежду на то, что правительство сделает все, чтобы достичь поставленных целей.

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