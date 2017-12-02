Спорт: на войне как на войне

Источник: www.stoletie.ru

Новый вид санкций против России – ещё более изощренный.

Российский спорт подвергается невиданному доселе давлению. Едва ли не каждый день приносит сообщения о том, что комиссии Международного олимпийского комитета лишают наград наших спортсменов, завоевавших их на зимней Олимпиаде в Сочи. Этот новый вид санкций против России иначе как циничным и наглым не назовешь.

В 2014 году сборная Россия стала победительницей зимних Игр-2014 в командном зачете. Это произошло впервые с 1994 года. Напомню, что наши атлеты выступили блестяще, завоевав 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Увы, сегодня триумф превращается в драму – в частности, лишены наград чемпионы и призеры Олимпиады, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, бобслеист Александр Зубков, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитин. Все они обвиняются в применении запрещенных средств.

После массовых «конфискаций» медалей Россия утратила лидерство в общекомандном зачете зимних Игр в Сочи. Но есть и другие спортсмены, которых также могут заставить отдать награды. Не удивлюсь, если, в конце концов, у России заберут все золотые медали Олимпиады-2014. Ну, может, три-четыре все же оставят…

Сомнительное право обличать и карать российских спортсменов отдано на откуп двух комиссий МОК, руководимых некими Шмидом и Освальдом.

Эти две комиссии были образованы после известного доклада канадского профессора права Ричарда Макларена, разразившегося громкими обвинениями в адрес российского спорта, который якобы «сидит» на допинге с благословения государственных структур. Однако весомых доводов этот господин так и не представил. Тогда вместо выбывшего из игры Макларена на «поле» появились упомянутые Шмид и Освальд.

Эти господа хоть и на виду – отнюдь не главные персонажи в этой сомнительной акции. Как и бывший руководитель московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков, в мае 2016 года произведший сенсацию, сообщив американской газете The New York Times, что благодаря ему сборная России добилась победы в командном зачете Олимпиады в Сочи. По словам Родченкова, именно он разработал доселе невиданную допинговую схему для достижения замечательных результатов.

Шмид, Освальд, Родченков и иже с ними – лишь статисты. Они действовали по приказу свыше и, надув щеки от важности, запустили всю эту машину обвинений, нисколько не заботясь об их правдивости и достоверности.

Доселе мир был знаком с локальными договорными матчами, в которых одна команда за определенную сумму (ее оговаривают втайне, в кулуарах) уступает другой. То, что происходит сегодня, можно назвать большим, грязным «договорняком».

Вышеперечисленных российских спортсменов обвиняют в употреблении допинга, но без… доказательств, ибо следов стимулирующих веществ в пробирках с их анализами не нашли! Обнаружены только какие-то «подозрительные» царапины на стекле. И на этих косвенных уликах строится обвинение! По этому поводу эмоционально высказалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева: «А знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение WADA, ответственность за них несет эта организация и международный Олимпийский комитет. То есть теперь, по прошествии трех лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несем мы. Ну знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что WADA с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?!»

Ау, Запад, где же твое извечное пристрастие к справедливости и милосердию, уважение к законам? Что это, если не «спортивный тридцать седьмой год»!

Следует отметить, что и некоторые зарубежные спортсмены не верят в виновность своих российских коллег. К примеру, норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген. Известный адвокат из Германии Кристоф Вишеманн видит в происходящем явный политический оттенок: «Я очень разочарован, но не сказать, что очень удивлен. Сама атмосфера в штаб-квартире МОК говорила о том, что решение было принято ещё до того, как начались слушания».

Хочется повторить старый, навязший в зубах вопрос: почему только россияне «под колпаком»? Неужели лишь они ловчат и обманывают, а атлеты других стран – вне подозрений? Да нет же, всем известно, что в современный спорт давно вторглись стимуляторы, без которых невозможны впечатляющие результаты и высокие рекорды. Очевидно, что грешат все, но Россия на виду, многие её боятся и ненавидят.

Недруги нашей страны пользуются любыми средствами давления и шантажа, чтобы её дискредитировать. Не добились успеха в области политики и экономики, взялись на спорт. Завтра придумают что-то еще.

Впрочем, не стоит во всех наших спортивных бедах винить пресловутый Запад. Стоит напомнить, что ещё до Олимпийских игр в Сочи, в ноябре 2013-го представители WADA заявили о серьезных нарушениях в процессе тестирования в московской антидопинговой лаборатории, возглавляемой тогда, между прочим, Родченковым. С ним, как многие помнят, произошла поразительная метаморфоза: сначала он, живя в России, называл чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) «дураками», уничтожил 1417 (!) допинг-проб, а потом, обосновавшись в США, превратился в обличителя нравов российского спорта, в борца за справедливость.

Тогда, четыре года назад, чиновники агентства сочли, что закрывать российскую лабораторию, лишать её аккредитации накануне домашней Олимпиады недальновидно. Они не стали портить всемирный праздник спорта и ограничились лишь замечаниями. Почему? Да потому, что в то время отношения нашей страны с Европой и США были более или менее нормальными, о санкциях никто и не помышлял.

Прошло время, многое стало другим. И главное – отношение Запада к России. Но российские чиновники не ощутили ветер перемен, не провели работу над ошибками. И не учли, что к их просчетам и недочетам, в отличие от других, будут относиться теперь по-другому. Поэтому сегодня за это приходится расплачиваться.

Если раньше все ограничивалось булавочными уколами – обвинениями в газетах, обличающими фильмами, то теперь наступило время открытой, беспощадной войны. Все настойчивее говорят о том, что сборную России могут лишить участия в зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. Эти слухи заметно усилились после того, как WADA отказалось восстановить права Российского антидопингового агентства.

Президент международного Олимпийского комитета Томас Бах заверил, что 5 декабря его исполком примет справедливое решение. Только не ясно, что это будет означать? Ведь справедливость на Западе и в нашей стране понимают, похоже, по-разному.

Стоит напомнить, что Россия не без труда была включена в состав участников летней Олимпиады 2016 года. Тем не менее, все обошлось: наши олимпийцы отправились в Бразилию и выступили там довольно успешно. Но сейчас ситуация неизмеримо хуже – Запад не просто хочет, он жаждет крови. И это касается не только будущей Олимпиады.

Член Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что власти США готовят атаку против России, цель которой – срыв чемпионата мира по футболу 2018 года, чему есть документальные подтверждения.

28 ноября состоится заседание СФ, на которое приглашены российские дипломаты, представители министерства спорта и Олимпийского комитета. Ее участники обсудят, как спорт может стать инструментом воздействия на внешнюю политику России.

Ну, хорошо, пройдет обсуждение, а что дальше – какие веские аргументы мы сможем предъявить своим оппонентам? Не ограничится ли все потоком гневных слов? И вообще, существует ли план эффективной защиты от глобальной агрессии на все российское спортивное движение? На этот счет есть большие сомнения – ведь ранее мы слышали из уст вице-премьера Виталия Мутко, курирующего это направление, и других чиновников лишь «жалкий лепет оправданья».

Тем не менее давать отпор просто необходимо. Ради престижа России, ради людей, которые положили на алтарь спортивных побед все свои силы, умение, ради многочисленных болельщиков. И такие средства есть. Хватит жаловаться и стонать! Выражаясь спортивным языком, надо устроить западным обличителям жесткий прессинг по всему полю. Надо привлечь лучших юристов, чтобы завалить, причем с головой этих «правдолюбов» судебными исками, выставить им огромные штрафы и неустойки. Пусть отвечают за клевету, оскорбления, ущемление человеческих прав и свобод. Надо сделать так, чтобы не мы, а они оправдывались. На войне как на войне!

Может, довольно российским чиновникам сидеть, сложа руки и потупив взор?! Пусть защищают права отечественных атлетов в прессе, в высоких инстанциях, добиваются их реабилитации.

Надо требовать от Запада не странных домыслов и туманных умозаключений, а обоснованности претензий, прозрачных, а не кулуарных процедур вскрытия допинг-проб.

…Сто с лишним лет назад первый президент международного Олимпийского комитета Пьер де Кубертен написал величественную «Оду спорту». В ней много чистых и светлых слов: «О спорт! Ты – зодчий! О спорт, ты – справедливость!.. О спорт! Ты – благородство!.. Ты – плодотворность!.. О спорт, ты – радость!.. О спорт, ты – мир!.. Ты – источник благородного, мирного, дружеского соревнования…»

Сегодня читая эти возвышенные строки, можно лишь грустно усмехнуться. К сожалению, благородные порывы и пламенные идеи давно выброшены на свалку. Для устранения и дискредитации конкурентов, доказательств их вины, пусть даже мнимой, сегодня все средства оказались хороши.

ВАЛЕРИЙ БУРТ

Источник: nstarikov.ru