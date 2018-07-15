Илья Бронский. Футбольный финал, как ключевое сражение «сдавшихся наций» (мультикультурализм) и тех, кто ещё не согласен с «новым мировым порядком»

Умирать за деньги нельзя. Как говорил Юлий Цезарь, «можно найти много людей, готовых убивать за деньги, но нельзя найти людей, готовых умирать за деньги». Идти на смерть можно только за идеалы. Но чтобы умирать за идеалы, нужно иметь идеалы, ценимые выше жизни

Неожиданный для многих итог полуфинала – Англия и Хорватия (1:2). Сильнейшая и самая богатая лига мира (хотя она и частная и не подчиняется Федерации футбола Великобритании) проиграла микроскопической, по меркам футбольного рынка, стране!

Игроки английской сборной, просто язык не поворачивается называть их англичанами, обладали и лучшей игровой техникой и игровым опытом и явно во всех предварительных раскладах превосходили хорватов…

Но что-то пошло не так… Хорваты, проведшие перед этой встречей два сверхтяжёлых матча по 120 минут смогли ещё добавить, а соперники нет.

Хорваты победили, потому что готовы были отдать чуть больше, чем традиционный обмен мастерства, умения хорошо обращаться с мячом и комбинировать на поле, на денежные знаки. Ощущение от этого матча было именно такое – хорватам было более надо и они через своё немогу перешагнули, а те, кто были в составе английской команды, не смогли или попросту не захотели. Для хорватов Отечество и сборная, за которую они выступают это одно и то же, а для большей части игроков с острова это суть разные понятия. Для значимого числа игроков, выступающих за Англию (Германию, Францию, Бельгию и т.п.) – это место для зарабатывания денег и возможность выбраться из тотальной нищеты и бесперспективности своей страны, используя свои таланты (это хорошо проиллюстрировал Владимир Терещенко («Владимир Терещенко. Российский футбол в поисках мяча» (http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-rossiyskiy-futbol-v-poiskah-myacha ). Натурализация или предоставление гражданства сути картины мира у этих игроков не меняют. Мы видим это на примерах анклавов переселенцев во всех странах западной европы, организованных по национальному признаку. Фактически, на нынешнем чемпионате мира происходит сражение между сборными наёмников и последними защитниками идеи проведения крупнейших футбольных турниров в формате национальных сборных. По сути, национальными, футбольные сборные большинства европейских стран назвать теперь уже нельзя.

Хорваты, сами того не желая, ворвались в глобалистский проект слома национальных государств, где нам пытались доказать, что национальная команда Англии, Германии, Франции и т.п., состоящая из африканцев, латиноамериканцев – это нормально, а тех кто не согласен будут судить по уголовным статьям за разжигание межнациональной ненависти.

Указатели: туалет прямо, туалет направо, туалет налево, туалет закрыт, за пользование стенкой штраф 50 рублей (Жванецкий, середина 80-х)

Ранее мы уже пытались изучить взаимосвязь «Большого спорта» и миграционного кризиса Европы, а также уже подзабытое «Дело Босмана», как однин из ключевых этапов Глобалистского Проекта по уничтожению национальной самобытности европейских стран… (цитату из этого материала смотрите ниже)

«Янычары» Ватикана

Парадокс в том, что хорваты одни из самых истовых католиков в мире, сейчас на футбольном поле столкнулись с реализуемым проектом мультикультурализма, в котором активное участие принимает и Ватикан.

Когда проектанты процесса заполнения Европы мигрантами оценили дальнейшие перспективы непредсказуемого прорыва национального проекта в финал чемпионата мира, то сразу попытались его утопить. Был придуман скандальный и простой ход, когда бывший футболист, входящий в состав делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России опубликовали видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому «Динамо».

Итак, сегодня финал. И это не просто футбольный финал – это встреча двух принципиально разных проектов – национального и мультикультурного. Интересна и некая финансовая подоплёка этого противостояния. Национальный проект – это право каждого гражданина – на богатства Отечества по праву рождения, а мульткультурный проект создавался изначально, чтобы нации этого права лишить с помощью штрейкбрехеров нового типа, т.е. заместить местное население временным, а значит не могущим претендовать на национальные богатства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штрейкбрехер Штрейкбре́хер (нем. Streikbrecher, буквально — «стачколом», т.е. ломающий стачку) — лицо, как правило нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков, занимающее сторону администрации в её споре с забастовщиками и поддерживающее её своим выходом на работу в период забастовки[1]. В переносном смысле имеет значение изменник, предатель общих интересов[2]. Экономической основой штрейкбрехерства является безработица. Во многих странах существуют организации, позволяющие заменить постоянных работников временными (см. Лизинг персонала).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультикультурализм Мультикультурали́зм — политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология… …Мультикультурализм — один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры….

https://spiritual_culture.academic.ru/1570 Отечество (др.рус. – отец) место рождения человека, место его исторических, духовных и культурных корней. Это земля, где вырос человек, где находится дом его родителей, где живет народ, к коорому он принадлежит, это вера и язык этого народа, его история и культуры…

https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/127 Нация (от лат. natio — племя, народ) – исторически сложившаяся в процессе развития устойчивая общность людей, проживающих на одной территории, имеющих общую культуру, язык, самосознание. Характеризуется экономической общностью и единой, многообразно проявляющейся системой политической жизни, сложным этнопсихологическим характером. Нация обладает особым складом, стилем мышления, менталитетом, чувством собственного достоинства…

Стоит добавить, что нация и отечество во многом формируются во время жестоких испытаний и защиты своей общности и территории проживания при грабительских войнах, организуемых соседями.

https://ethnopsychology.academic.ru/227/национальная_гордость национальная гордость это патриотические чувства любви к своей родине и народу, осознание своей принадлежности копределенной нации, выражающееся в понимании общности интересов, национальной культуры, языка ирелигии. Н.г. является понятием, противоположным по своему значению национализму и шовинизму. Н.г. проявляется: в стремлении способствовать всемерному развитию национальных традиций, языка, материальной и духовной культуры; готовности давать отпор тем, кто посягает на свободу и независимость нации, неуважительно относится к ее культуре и представителям.

Чтобы долго не искать материалы на тему спортивного наёмничества приведу цитаты из ранее опубликованного.

Илья Бронский. Допинг. Призрак Танкинского залива в Пхенчхане. НКО «Олимпийский комитет России» (ОКР) – иностранный агент? 6 февраля, 2018 – 20:03 http://pravosudija.net/article/ilya-bronskiy-doping-prizrak-tankinskogo-zaliva-v-phenchhane-nko-olimpiyskiy-komitet-rossii …Наёмники в спорте и интересы России http://www.proektrussia.ru/proekt-rossiya-i.-lektsiya-1-10/92.html Проект Россия I, Стр. 92 Умирать за деньги нельзя. Как говорил Юлий Цезарь, «можно найти много людей, готовых убивать за деньги, но нельзя найти людей, готовых умирать за деньги». Идти на смерть можно только за идеалы. Но чтобы умирать за идеалы, нужно иметь идеалы, ценимые выше жизни

Спорт высших достижений в нынешнее время – это работа на грани возможного, позволяющая всё дальше раздвигать границы человеческих возможностей. Спортсмены мирового уровня, сравнимы с космонавтами или лётчиками-испытателями, готовыми переходить за грань человеческих возможностей, вступая в неизведанное, чтобы доказать, что они сильнейшие в мире. Вопрос только во имя чего они это делают? За деньги и собственное благополучие, что дает им мировая известность, а значит, есть возможность продать ее рекламодателям и политическим заинтересантам? Или есть идеалы Отечества, общности людей на Земле Предков, что мы понимаем под Родиной?! В одном из материалов была затронута тема «дела Боссмана», как прорыв обороны и начало слома национальной идентичности и государственности. Тогда, когда началась еще красивая трудовая миграция на планете. Мы же сами согласились, что за Российскую армию (ЦСКА и СКА), милицию и ФСБ (Динамо) и другие клубы могут играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы, т.е. трудовые мигранты со всего мира. Мы считаем нормальным, что теперь можно не трудясь, «прикупить» «без пяти минут» олимпийского чемпиона, то в шорт-треке, то сноуборде. Но наёмники – это всегда наёмники, они не будут жизнь класть за наше Отечество, потому как Россия им Родиной пока не стала. А если частично и стала, то у них ест гражданство другой страны, которое накладывает на него ряд обязательств, что в ключевой момент может лишить его возможности защитить интересы России на спортивной арене. Многие пытались использовать наёмников, оправдывая их привлечение одними и теми же аргументами – высокий профессионализм и невозможностью подготовить собственных специалистов по тем или иным причинам. Но каждый раз это заканчивалось одним – в лучшем, для наемников, изгнанием, в худшем – висельницей. Тот же, кто пользовался услугами наёмников, впоследствии часто сам оказывался их же жертвой. Многовековой опыт работы с наемниками привёл к выводу - Человек будет тогда защищать общие интересы Отчизны (общества, своей земли), когда его судьба напрямую зависит от судьбы собственного Государства, когда он, в случае поражения в военной кампании, терят свою ЗЕМЛЮ, как единственный источник и смысл своего существования. Именно поэтому, в интересах Общества, всегда ставится вопрос о наличии второго гражданства, вида на жительство, а также активов за рубежом, как самого человека, представляющего интересы страны, так и членов его семьи или доверенных лиц. https://nnils.livejournal.com/1503203.html НАЕМНИКИ ИЗ ЧВК НИКОГДА НЕ БУДУТ ВОЕВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА. Jan. 17th, 2014 at 1:27 AM Бывает скажут о чем-то – ” Гляди, Вот это – Новое!” – А ведь было уже оно в Веках, что прошли до Нас…” Когелет/Экклезиаст Если не знаем о том, как увеличилось число наемников и о том, как они пытались предлагать свои услуги желающим и даже создать свое собственное Государство в начале Столетней Войны, вспоминаем, если помнили, или тупо гуглим всю инфу по такому перцу как Карл Злой Наваррский (Карл II Злой Наваррский (Эвре, р. 10 октябрь 1332 ум. 1 январь 1387)). И фтыкаем на историю его измен и предательств. И ломаную как коленовал печальную историю его жизни. Это и есть история про то, как толпа наемников пыталась предложить свои услуги то тем, то этим и о том, как преуспели они в ремесле заказного убийства и прочем. И почему в итоге они обломались. Суть дела сводится к тому, что как выяснилось, на наемников нельзя положиться И именно из-за толпы “диких гусей” Карла Злого Наваррского и во Франции и в Англии , независимо сформировалось условие, что Рыцарем и придворным может быть только ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ и на этом основании ВАССАЛ своего сюзерена. А деньги и состоянии, сами по себе ни хрена не стоят. И на любое “перекати-поле” полагаться не стоит. Чел должен прямо Зависеть от судьбы своего Государства, то есть он должен терять свою ЗЕМЛЮ в случае пораженья в военной кампании, как единственный источник своего существования. А любой “просто наемник” должен тупо болтаться на виселице, ибо никакой ему веры нет и быть не может по определению. Вот такой был практический вывод сделан по ходу Столетней элитами, как Англии, так и Франции – независимо. Возможно, что сейчас нечто аналогичное повторится, но это значит лишь то, что наниматели подобных “диких гусей” всего лишь не знают историю. Наемнику всегда надо кушать. Проблема в том, что если его не нанимают, то он ищет средства себе сам. И самым логичным оказывается ограбить своего же прежнего нанимателя, ибо в отличие от непонятно кого, по мнению наемника, у него точно есть деньги. Вот настолько все цинично и просто. Поэтому согласно истории Столетней войны с определенного момента разговор с любыми наемниками у обеих враждующих сторон стал идти через виселицу…

Илья Бронский: «Кац опять предлагает сдаться» 21 мая, 2017 – 00:46 http://pravosudija.net/article/ilya-bronskiy-kac-opyat-predlagaet-sdatsya Большой спорт и миграционный кризис Европы. Какая связь? Дело Босмана как один из Этапов Глобалистского Проекта по уничтожению национальной самобытности европейских стран… http://www.sport-express.ru/football/abroad/reviews/948141/ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ. 20 ЛЕТ “ДЕЛУ БОСМАНА” Александр ПРОСВЕТОВ В том числе и “дело Босмана” сделало ФИФА одной из самых богатых организаций мира. 15 декабря исполнилось ровно 20 лет со дня знаменитого “дела Босмана”, которое перевернуло футбол. Время летит быстро. Сегодня исполнилось уже 20 лет со времени революции Босмана. 15 декабря 1995 года Европейский суд вынес вердикт по делу скромного бельгийского игрока, перенеся на футбол принцип свободного передвижения рабочей силы в пределах ЕС. Брать в кавычки слово “революция” в данном случае не стоит. В футбольном мире она действительно произошла, и вследствие нее, как ведется, кому-то стало очень хорошо, а кому-то – не очень. Появились клубные сборные мира, в футбол потекли огромные деньжища, резко возросли доходы от продажи телевизионных прав. Ведущие футболисты превратились в миллионеров, обогатились агенты. Вместе с тем увеличился разрыв между богатыми и бедными, на финальной стадии Лигу чемпионов разыгрывает узкий круг клубов, утрачена национальная самобытность.Сам же Босман, поработав на благо клубов-грандов и будущих поколений футболистов, остался у разбитого корыта. Он надолго впал в депрессию и был вынужден в 2010 году запросить социальную помощь… …”Дело Босмана” позволило главному тренеру “Арсенала” Арсену ВЕНГЕРУ одному из первых тренеров в мире выпустить на поле в матче чемпионата Англии команду, в которой не было ни одного местного футболиста… http://www.pravda.ru/sport/cupper/football/08-02-2005/50249-uefa-0/ УЕФА ополчилась на легионеров 08 фев 2005 «…Итогом «революционного процесса» стало то, что ведущие европейские клубы напрочь лишились национальной окраски. В составе “Арсенала” на поле появлялось по два-три англичанина, в составе “Баварии” – по два немца, а в “Барселоне” – парочка испанцев. Абсолютного рекорда здесь достиг “Челси” еще задолго до прихода в него Романа Абрамовича . Команда из аристократического района Лондона получила прозвище «Интернационал», поскольку, начиная с 2000 г. в ее составе на поле не выходило ни одного (!) англичанина. Уже совсем недавно тренер лондонцев Жозе Моуринью заявил, что футбол в исполнении национальных сборных — это пережиток прошлого, а «будущее — исключительно за клубным футболом»…» Глобальный бизнес решает задачи по отмене национальных границ достаточно масштабно, поэтому государства Европы уже пали под их давлением. Последним очагом сопротивления является Россия и Международный Олимпийский Комитет (МОК), которые продолжают верить в спортивные успехи наций, тогда как глобалисты предлагают делиться на сборные «кока-колы», «пепси-колы» и пр., а большинство Международных федераций по видам спорта уже перешли под контроль наступающих сил, Но и у нас тоже укрепления трещат под натиском активистов, и, как всегда, «Кац предлагает сдаться»