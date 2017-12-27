Илья Бронский. Процесс восстановления СССР запущен. НЕФОРМАЛЬНАЯ встреча глав государств СНГ в поддержку В. ПУТИНА в Ново-Огарёво
Судя по всему на встрече Путин объявил о принятом решении о запуске судебных процедур по восстановлению СССР.
Глядя на лица выступающих ощущение, что им только что было объявлено, что более чем 25-летнее пребывание республик СССР в статусе псевдо-государств завершено.
Путин, как всегда, был предельно конкретен – предложение было сделано каждому, с гарантиями статуса руководителей республик и компенсации материальных потерь за содействие бескровному восстановлению страну в её границах.
Встреча состоялась, как нельзя вовремя.
22 декабря Назарбаев получил весточку из Лондона, что пора принимать решение, что ускорило процесс.
· Высокий суд Лондона отклонил все претензии Казахстана без возможности апелляции о заморозке в США на счетах Bank of New York Mellon (кстати, контролируется Vanguard и считается “карманным” банком ЦРУ) средств национального суверенного фонда Казахстана на 22 млрд долларов, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.
Остальные участники встречи по своим каналам получили “разнарядки” на начало “горячей” фазы войны с Россией, для чего, по видимому, они должны запустить на свою территорию наемников из ЧВК, что знаем по названию ИГИЛ и им подобным, которые в данный момент рассредоточены по базам в Афганистане
Далее ожидаем оглашение вердикта суда о незаконности ликвидации СССР. Остается только гадать в части поста, который займёт Путин.
Если предположить, что объявление будет сделано в 00.00 1 января на фоне Кремля с красным знаменем, то лучшего подарка жителям СССР трудно предположить.
Кстати, это станет отличным ответом на заготовку американцев с выдвижением Грудинина.
После этого все
НЕФОРМАЛЬНАЯ встреча глав государств СНГ в поддержку В. ПУТИНА
https://www.youtube.com/watch?v=fEU8rkHcbM4
Опубликовано: 26 дек. 2017 г.
Информация с сайта Президента России http://www.kremlin.ru/events/president/news/56503 (здесь же официальное видео)
Во встрече приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмони Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Фото с сайта http://www.kremlin.ru/events/president/news/56503/photos/51966
Источник: pravosudija.net