Илья Бронский. Операция «Открытое небо». Что пошло не так в англосаксонском королевстве при численном преимуществе 161:42?

Неожиданное решение США о приостановке действия Договора по открытому небу вызвало несколько панические комментарии в российских СМИ

https://rg.ru/2018/08/14/kosachev-dogovor-po-otkrytomu-nebu-ne-predusmatrivaet-priostanovki-sotrudnichestva.html

14.08.2018 11:35 Косачев: Договор по открытому небу не предусматривает приостановки сотрудничества Текст: Галина Мисливская Решение США заморозить контакты с Россией в рамках Договора по открытому небу не соответствует положениям этого документа и должно быть рассмотрено на заседании Консультативной комиссии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. “Договор предусматривает также возможность выхода из него, есть и опция отказа в конкретной инспекции. Но о замораживании сотрудничества с другим участником, если не ошибаюсь, там ничего не сказано. Таким образом, на мой взгляд, решение США противоречит их обязательствам по Договору и должно рассматриваться в консультативной комиссии”, – заявил он ТАСС. Сенатор пояснил, что “с юридической точки зрения, согласно Договору по открытому небу, все неясные и спорные вопросы рассматриваются специально учреждаемой в этих целях консультативной комиссией (статья X)”. Он также отметил, что политическая подоплека этого решения достаточно очевидна – американцы предъявляют к России претензии по договору с апреля 2014 года, то есть с начала украинского кризиса. “В последние годы они ведут последовательную линию на создание сложностей в реализации либо прекращение действия практически всех договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями, каждый раз пользуясь голословными обвинениями без предъявления конкретных претензий”, – отметил Косачев. “Это чистой воды политика, деструктивная и подрывающая первоосновы международного сотрудничества в сфере безопасности”, – заключил он.

Чтобы пояснить, в чём же необычность этих комментариев посмотрим на предысторию самого Договора по «открытому небу». Он, что неожиданно было выяснить, подписан после попыток США в течение нескольких десятков лет добиться от СССР согласия на эту неоднозначную миссию, даже с учётом бытовавшего в то время в недрах ЦК КПСС мифа о возможности «разрядки напряжённости». Обратим внимание, что разрабатывался и подписывался он исходя из концепции противостояния стран НАТО и Организации Варшавского договора, что важно для понимания дальнейших рассуждений.

http://tass.ru/info/4851859

…Договор по открытому небу (ДОН, Treaty on Open Skies)- международный документ, установивший режим наблюдательных полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. Идея “открытого неба” впервые была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Режим “открытого неба”, предполагавший обмен военной информацией между СССР и США с ее проверкой путем взаимной аэрофотосъемки территорий обеих стран, предлагался в качестве одного из элементов всеобъемлющей системы контроля за военной деятельностью. Эйзенхауэр считал, что “эта идея может открыть маленькие ворота в стене разоружения”. Переговоры начались в конце 1950-х годов, однако были прекращены после инцидента с американским разведывательным самолетом U-2 в мае 1960 года (был сбит в воздушном пространстве СССР). Весной 1989 года президент США Джордж Буш – старший предложил руководству стран НАТО и Организации Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса. Первые два раунда переговоров состоялись в 1990 году в Оттаве (Канада) и Будапеште (Венгрия). Затем переговорный процесс был продолжен в Вене в 1991 и 1992 годах. 21 марта 1992 года в Вене документ был парафирован. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 27 стран – членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 года)…

С учётом качества обеспечения безопасности в СССР и неразвитости систем дистанционного наблюдения из космоса, США пытались за счёт своей «мирной инициативы» сократить своё отставание в знании о противнике.

Каждая из сторон, используя собственные разведывательные возможности техических средств размещённых на самолётах, совершают полёты над заранее согласованной территорией страны участника Договора.

Заявленной целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.

На 2017 год участниками Договора являются 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Договор достаточно детально описывает технические параметры аппаратуры, которая может быть установлена на борту.

…Государства—участники Договора могут задействовать следующую аппаратуру наблюдения: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени (разрешение на местности не выше 30 см), радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (разрешение не выше 3 м), инфракрасные устройства формирования изображения (разрешение не выше 50 см). В 2016 году Россия обратилась к другим участникам Договора с просьбой дать согласие на установку на самолётах «Открытого неба» Ан-30Б и Ту-154М-ОН новейших цифровых камер OSDCAM (Википедия)…

Что самое важное, на борту самолёта всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полёт.

http://www.aif.ru/dontknows/file/v_chyom_sut_dogovora_po_otkrytomu_nebu

Договор по открытому небу Договор по открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) — действующий многосторонний международный договор, целью которого является содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В соответствии со Статьей I, ДОН устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга. Дата подписания: 24 марта 1992 года, Хельсинки (Финляндия). Вступление в силу: 2 января 2002 года. Текст документа на 6 языках (английский, испанский, итальянский, немецкий, русский, французский) доступен по ссылке. Самолёт наблюдения не оснащён каким-либо вооружением. Лайнер и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) проходят международное освидетельствование. Это исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных Договором. На борту самолёта всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полёт.

Но оставалось ощущение некоей недосказанности во всех новостях, посвящённых данной теме, особенно после изучения списка стран ратифицировавших договор, а также упоминавшейся выше подробности, что разрабатывался он исходя из противостояния стран НАТО и Организации Варшавского договора. Поэтому обратимся к тексту самого Договора, из которого можно узнать, какие возможности каждая из стран имеет.

http://docs.cntd.ru/document/901812375

ДОГОВОР ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ*

Ратифицирован

Федеральным законом РФ

от 26 мая 2001 года N 57-ФЗ

…Раздел I. Выделение пассивных квот

1. Выделение индивидуальных пассивных квот изложено ниже и вступает в силу лишь применительно к тем Государствам-участникам, которые ратифицировали Договор:

Для Федеративной Республики Германия 12 Для Соединенных Штатов Америки 42 Для группы Государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация 42 Для Бенилюкса 6 Для Республики Болгария 4 Для Канады 12 Для Королевства Дания 6 Для Королевства Испания 4 Для Французской Республики 12 Для Соединенного Королевства Великобритании и 12 Северной Ирландии Для Греческой Республики 4 Для Венгерской Республики 4 Для Республики Исландия 4 Для Итальянской Республики 12 Для Королевства Норвегия 7 Для Республики Польша 6 Для Португальской Республики 2 Для Румынии 6 Для Чешской и Словацкой Федеративной Республики 4 Для Турецкой Республики 12 Для Украины 12

Итак, что же мы имеем?

Все страны Варшавского договора и часть республик СССР вошли в НАТО или готовятся к вступлению в него, фактически, находясь под внешним управлением. А теперь прикинем возможности каждой из сторон, находящейся в данный момент в состоянии противостояния. Страны находящиеся под англосаксонским управлением могут проверять территорию России и Беларуси 161 раз, а Россия и Беларусь, являясь «группой стран» могут провести всего лишь 42 миссии для проверки 20 территорий стран вероятного противника.

Но все равно, что-то не складывается. Даже если предположить, что все делали вид, что «Варшавский блок» существует цифры явно не сходятся. Страны НАТО (Германия, США, Бенилюкс, Канада, Дания, Испания, Франция, Великобритания, Греция, Исландия, Италия, Норвегия, Португалия, Турция) – это 147 миссий, а гипотетический «Варшавский блок» 78 миссий. Поэтому логику распределения числа миссий для взаимного контроля друг друга не очень понятна, кроме как исходя из логики тотальной сдачи интересов страны в то время.

Что же произошло?

Имея такое тотальное преимущество отказыватсья от одного из инструментов контроля?!

Что же наши инженеры совместно с военными сделали такое, что США понадобилось срочно прекращать миссию «Открытое небо», которая, вероятно, задумавалась, как открытое небо только России для самолетов разведки НАТО?