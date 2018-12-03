Новости Славянского Мира. Выпуск 126

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Подольске 28 ноября открылась выставка костюмов и предметов народного быта славян.

https://podolskriamo.ru/article/22076…



Информационно-библиографический отдел Публичной библиотеки приглашает на выставку, приуроченную к Дню словарей и энциклопедий (отмечается 22 ноября).

https://vk.com/iboinfo?w=wall-9590171…

|Продолжим артефактами земель славянских

Антропологи планируют реконструировать облик первых жителей старейшего города Восточной Сибири Енисейска по итогам изучения останков людей, найденных археологами в захоронениях XVII – начала XX веков на территории города.

https://tass.ru/sibir-news/5850887



Псковские археологи в ходе работ на раскопе на улице Свердлова сделали очередную интересную находку.

https://nevnov.ru/region/Pskov/614801…



Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



Вереница Добрых дел. Подарите книгу библиотеке!!!!

Библиотеки – уютный добрый мир, где для каждого найдутся ласковое слово и хорошая книга.

Адрес библиотеки: 162167 п/о Бекетовская Вожегодский район Вологодская область д. Бекетовская дом 159 телефон 88174478302

https://vk.com/knigi.sever



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 3 декабря, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Поконы Мироздания

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



4 декабря, вторник

О голодании и правильном питании

Автор-сказитель – Захар Белинский



5 декабря, среда

Авось, Небось, да как-нибудь

Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко



6 декабря, четверг

Крестовые походы против славян

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов



7 декабря в пятницу вы услышите передачу Беседа с представителем Историко-Патриотического Объединения “Калужская Застава» Виталием Любарским Глава 2 (ЭкоФест 2018.В Миленках) Ведущая передачи – Елена Андреева

8 декабря в субботу, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сундучок добра Как растили детей на Руси. Ведущая передачи – Валька



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 52 – Аркадий Владимирович Кошелев. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com