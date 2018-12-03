Новости Славянского Мира. Выпуск 126
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Подольске 28 ноября открылась выставка костюмов и предметов народного быта славян.
https://podolskriamo.ru/article/22076…
Информационно-библиографический отдел Публичной библиотеки приглашает на выставку, приуроченную к Дню словарей и энциклопедий (отмечается 22 ноября).
https://vk.com/iboinfo?w=wall-9590171…
|Продолжим артефактами земель славянских
Антропологи планируют реконструировать облик первых жителей старейшего города Восточной Сибири Енисейска по итогам изучения останков людей, найденных археологами в захоронениях XVII – начала XX веков на территории города.
https://tass.ru/sibir-news/5850887
Псковские археологи в ходе работ на раскопе на улице Свердлова сделали очередную интересную находку.
https://nevnov.ru/region/Pskov/614801…
Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях
Вереница Добрых дел. Подарите книгу библиотеке!!!!
Библиотеки – уютный добрый мир, где для каждого найдутся ласковое слово и хорошая книга.
Адрес библиотеки: 162167 п/о Бекетовская Вожегодский район Вологодская область д. Бекетовская дом 159 телефон 88174478302
https://vk.com/knigi.sever
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 3 декабря, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Поконы Мироздания
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
4 декабря, вторник
О голодании и правильном питании
Автор-сказитель – Захар Белинский
5 декабря, среда
Авось, Небось, да как-нибудь
Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко
6 декабря, четверг
Крестовые походы против славян
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
7 декабря в пятницу вы услышите передачу Беседа с представителем Историко-Патриотического Объединения “Калужская Застава» Виталием Любарским Глава 2 (ЭкоФест 2018.В Миленках) Ведущая передачи – Елена Андреева
8 декабря в субботу, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сундучок добра Как растили детей на Руси. Ведущая передачи – Валька
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 52 – Аркадий Владимирович Кошелев. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com