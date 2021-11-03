Радио Аврора 02.11.2021
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Никита Ляховецкий, это «Радио Аврора», если вы смотрите нас на You Tube, обязательно подписывайтесь и ставьте этому видио лайк. Со мной сегодня Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Мы будем обсуждать все яркие и актуальные новости. И тем с чего я сегодня хотел начать является самая громкая история прошедшей недели — депутат государственной Думы от коммунистической партии Российской Федерации был пойман, в машине у него была разделанная туша лося. Сперва депутат Рашкин отрицал свою причастность к охоте и поимке этого животного, потом выяснилось, что есть даже оружие с которого этого лося застрелили. И вроде как это оружие зарегистрировано на депутата государственной Думы Рашкина. КПР запускает внутрипартийную проверку, мне кажется, что место этих всех «навальнистов» от КПР, типа Рашкина, примерно там же, как и мест незаконной охоты, в далёком прошлом. Анатолий Александрович, что вы думаете об этой ситуации? Давайте сначала про кейс вашего коллеги, депутата государственной Думы. Что думаете, виноват он, не виноват?
Тамбовский волк ему коллега.
Но вы заседаете вместе.
Даже не вместе, в разных сторонах зала. Но совершенно не зависимо от того кто, где сидит, товарищ Рашкин очень старательно добивается возможности сидеть не в думском зале. Напомню, что любой парламент, в том числе государственная Дума Российской Федерации в праве снимать неприкосновенность со своих членов, если они уличены в чём-то не благоверном. Я думаю, что последует запрос от прокуратуры, именно запрос на снятие неприкосновенности, думаю что в рамках рассмотрения этого запроса будут оглашены более точные и подробные сведения о случившимся. Соответственно сейчас я могу высказать лишь очень предварительное мнение. И это очень предварительное мнение заключается в том, что картина на самом деле совершенно типовая, описанная ещё в советское время, в монологе Михаила Эммануиловича Жванецкого — «Что охраняешь, то и имеешь». И к сожалению, очень многие, в том числе и среди депутатов действуют в соответствии с этим принципом. Они действительно рассчитывают, что их депутатская неприкосновенность в случае чего спасёт, а полная безнаказанность развращается страшно сильно.