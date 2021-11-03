Итоги Недели 02.11.2021

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Никита Ляховецкий, это «Радио Аврора», если вы смотрите нас на You Tube, обязательно подписывайтесь и ставьте этому видио лайк. Со мной сегодня Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Мы будем обсуждать все яркие и актуальные новости. И тем с чего я сегодня хотел начать является самая громкая история прошедшей недели — депутат государственной Думы от коммунистической партии Российской Федерации был пойман, в машине у него была разделанная туша лося. Сперва депутат Рашкин отрицал свою причастность к охоте и поимке этого животного, потом выяснилось, что есть даже оружие с которого этого лося застрелили. И вроде как это оружие зарегистрировано на депутата государственной Думы Рашкина. КПР запускает внутрипартийную проверку, мне кажется, что место этих всех «навальнистов» от КПР, типа Рашкина, примерно там же, как и мест незаконной охоты, в далёком прошлом. Анатолий Александрович, что вы думаете об этой ситуации? Давайте сначала про кейс вашего коллеги, депутата государственной Думы. Что думаете, виноват он, не виноват?

Тамбовский волк ему коллега.

Но вы заседаете вместе.