Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов
Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду. В Краснодарском крае прошли крупнейшие в стране соревнования снайперов. Участники – стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», Службы безопасности Президента. Съемочная группа «Военной приемки» стала единственной, кому удалось запечатлеть эти соревнования полностью. В этой программе вы увидите, насколько сложные были испытания для участников, среди которых только лучшие снайперы страны.