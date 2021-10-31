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Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов

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Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду. В Краснодарском крае прошли крупнейшие в стране соревнования снайперов. Участники – стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», Службы безопасности Президента. Съемочная группа «Военной приемки» стала единственной, кому удалось запечатлеть эти соревнования полностью. В этой программе вы увидите, насколько сложные были испытания для участников, среди которых только лучшие снайперы страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tu1a9ltsy_U
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