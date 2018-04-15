«Военная приемка» «Ил-76. Еще и бомбардировщик»

В этом выпуске «Военная приемка» покажет Ил-76 таким, каким его еще никто не видел. Военно-транспортный самолет превратится в бомбардировщик и впервые проведет поистине снайперское бомбометание. За свою карьеру этот самолет установил 25 мировых рекордов, в том числе рекорды по скорости, высоте, а также по групповым и одиночным прыжкам. Прицельная бомбежка станет новым рекордом тяжелого самолета. Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» увидят, как готовят Ил-76 к этому необычному заданию. Кроме того, впервые журналисты «Военной приемки» лично откроют огонь из авиационной пушки ГШ-23 во время полета на Ил-76 и поразят наземную мишень в виде военной автоколонны.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com