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«Военная приемка» «Ил-76. Еще и бомбардировщик»

14:51. 15 апреля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске «Военная приемка» покажет Ил-76 таким, каким его еще никто не видел. Военно-транспортный самолет превратится в бомбардировщик и впервые проведет поистине снайперское бомбометание. За свою карьеру этот самолет установил 25 мировых рекордов, в том числе рекорды по скорости, высоте, а также по групповым и одиночным прыжкам. Прицельная бомбежка станет новым рекордом тяжелого самолета. Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» увидят, как готовят Ил-76 к этому необычному заданию. Кроме того, впервые журналисты «Военной приемки» лично откроют огонь из авиационной пушки ГШ-23 во время полета на Ил-76 и поразят наземную мишень в виде военной автоколонны.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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