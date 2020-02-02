Военная приемка. Снайперская дуэль. Россия против США

В этом выпуске мы расскажем о негласной дуэли между снайперами России и США по дальности стрельбы из снайперских винтовок. Вы увидите, как ставятся такие рекорды, и как российские стрелки обошли коллег из США, попав в щит размером метр с расстояния 4 километра 210 метров. На такую дистанцию не всякая пуля улетит, а уж о том, чтобы попасть в цель, в большинстве случае не может быть и речи. Слишком много факторов надо учитывать: ветер, влажность, температура воздуха, даже скорость оборота Земли вокруг своей оси. Тем не менее пуля, выпущенная российским стрелком из российской винтовки СВЛК-14 «Сумрак», попала в мишень. Съемочная группа программы несколько раз выезжала на стрельбы, чтобы проследить за установлением этого рекорда. Более того, «Военная приемка» стала свидетелем еще одного рекорда: по дальности ночных стрельб из снайперской винтовки. Насколько точными были выстрелы в кромешной темноте по не подсвеченной мишени, вы узнаете в новом выпуске программы «Военная приемка».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w5yHcYqRLE4