Все российские снайперские винтовки – в одном выпуске. В этот раз «Военная приемка» побывает на всех предприятиях, выпускающих высокоточное снайперское оружие. Концерн «Калашников» продемонстрирует снайперскую винтовку Чукавина – СВЧ. Она должна сменить «народную» СВД. Оружейный бренд «ORSIS» покажет свои новинки – среди них и снайперское оружие, которым вооружена охрана президента. С самой дальнобойной версией, способной стрелять на 5 километров, познакомят в «Лобаев Arms». Кроме этого, зрителей ждет рассказ о модернизированном варианте самой тихой снайперской винтовки ВСС «Винторез» от ЦНИИТОЧМАШ, крупнокалиберной АСВК из Коврова. «Военная приемка» устроит тест-драйв каждому «стволу».

Камеры зафиксируют уникальные кадры стрельб и пробитий импровизированных мишеней: стекла, льда, бутылок с водой, кирпичной стены и даже бронетранспортера с манекенами.

Вы увидите, как создаются винтовки, которые бьют мировые рекорды в точности, бесшумности, дальности и убойности. Итак, в эфире «Снайперское оружие. Группа лидеров».