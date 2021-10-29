Главная » Видео, История, Мировоззрение

Уроки истории от Эйдельман и Моргенштерна/Егор Яковлев

113 1

Егор Яковлев отреагирует на беседу заслуженного учителя России Тамары Эйдельман с Юрием Дудём, а также пояснит, какая связь между Эйдельман и Моргенштерном.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cyVNVLhLlEg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О предательствах Путина и Медведева
Узбек - таун: Узбеки создают национальные автономии в трёх районах Петербурга
Дёмин о Староверах
Что задумал Путин
Путин УБИЛ Илюхина
Этруски: Странники в вечности
М.Задорнов - СТАЛИН С НАМИ!
Купала 2013. (17 июня 2013 – 23 июня 2013)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27937 5095
    Русофил четыре часа назад

      Егор Яковлев РЕКЛАМИРУЕТ Тамару Эйдельман Юрия Дудя, и Моргенштерна.
      Интереснo скoка ему за ЭТO платют
      Смoтреть такoе как пить из унитаза

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru