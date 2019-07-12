Великая Индийская Стена – головоломка и урок истории

Весь мир знает о Великой Китайской стене. Но мало кто знает, что еще существует Великая Индийская Стена. Уступая китайской в длине, она намного мощнее и удивительнее в архитектуре.

В самом сердце Индии, в историческом центре Мадхья-Прадеш, расположено загадочное строение, известный как Форт Кумбалгарх, или Великая Индийская Стена. За многие века своего существования этот форт-стена стал детективным романом, головоломкой и уроком истории, оставленным потомкам неизвестными предтечами.

Форт-стена Кумбалгарх находится в Раджастхане. Рана Кумбха построил его в XV веке под руководством известного архитектора Мандана. Увеличивался он вплоть до XIX века. Вокруг форта была граница, которая внешне напоминает Великую Китайскую стену. Отсюда и произошло название.

Вид из крепости великолепен и привлекает множество туристов. Сюда приезжают не только из Индии, но и со всего мира провести здесь выходные, и побольше узнать об истории Индии.

Стена расположена в 82 км к северо-западу от Удайпура. Ее можно посетить в любое время.

Местами ровная, словно стрела, на других участках она может внезапно обрываться, образуя невероятные изломы и зигзаги, напоминающие то гармошку аккордеона, то непроходимые дорожки тропических лесов.

Её многочисленные разветвления неповторимы, как человеческие судьбы. Одни отрезки этого сооружения уходят вверх на почти пятиметровую высоту, другие кажутся всего лишь аккуратной цепочкой камней.

Любители истории называют её Великой Индийской стеной. Полагаясь на данные своих исследований, археологи считают, что длина строения – больше 80 километров. Но этот факт всё ещё не доказан, поскольку многие участки стены до сих пор спрятаны глубоко под землёй. Когда их, наконец, раскопают, это будет второе по величине фортификационное сооружение, уступающее только Великой Китайской стене.

Для местных жителей это просто diwaal – «стена», которая всегда находилась где-то рядом, на задворках, за дальними околицами их деревень и за пределами их исторической памяти.

Никто не знает наверняка, кем и когда она была построена. Не сохранилось никаких летописных сведений. Некоторые жители рассказывают историю о царях, которые воевали с другими царями и об эпидемии чумы, опустошившей некогда цветущий край.

В этой красивой сказке могучие правители возвели стену за три дня и три ночи. Для многих поколений, которые рождались и умирали под яркими индийскими звёздами, стена была всего лишь границей на полпути между Бхопалом и Джабалпером, каменной преградой, протянувшейся от крошечного городка Горакпура-Деори к городу Чокигар.

Каменная гряда была проложена в долине реки Виндхья – через тиковые леса, владения тонкотелых обезьян-лангуров, и пшеничные поля. В одном месте стену пересекает дамба, построенная 20 лет назад.

Где бы ни проходила стена, исследователи сталкиваются с неожиданными находками. Руины давным-давно покинутых жилищ, развалины великолепных храмов, фрагменты статуй, глубокие колодцы, пруды с песчаными берегами, ступени с рисунками в виде змей. Исследователи говорят, что это вершина айсберга, всего лишь одно лёгкое прикосновение к необъятной тайне.

Загадка Великой Индийской стены манит к себе людей самых разных профессий. Одна из таких исследовательских команд состоит из фармацевта Раджива Чобея, археолога Нараяна Вьяса и историка-любителя Винода Тивари. 57-летний фармацевт услышал о стене в середине 80-х.

Сейчас он с улыбкой вспоминает своё первое серьёзное увлечение археологией: многочасовые поездки на мотоцикле с коляской, чтобы добраться к развалинам, бутерброды с вареньем для себя и друзей, исследовавших стену.

Четыре года назад в его аптеку пришёл за лекарством отшельник, который жил в Горакпуре. В беседе с покупателем Чобей упомянул стену, и гость сказал, что один конец сооружения находится в джунглях, неподалёку от его жилища. Как оказалось, отшельника тоже интересует эта тема.

Сегодня 58-летний Сукдев Махарадж водит энтузиастов на ночные экскурсии к стене. Там, в густых джунглях, спрятанный в листьях тика, есть безымянный храм с мощами неизвестных служителей. Путники разуваются у дверного проёма и входят в храм босиком, чтобы показать своё почтение.

Археолог Нараян Вьяс уже 10 лет как на пенсии и всё своё свободное время посвящает исследованию стены. К сожалению, на ней не удалось обнаружить никаких печатей или надписей, чтобы таким образом соотнести её строительство с определённым периодом. Однако, признаётся Нараян, сооружение само даёт некоторые подсказки.

Стена сделана из больших камней примерно одинакового размера, уложенных без раствора очень плотно друг к другу – будто детали конструктора «Лего». Значит, строительство стены было очень грамотно спроектировано. Им занимались настоящие мастера своего дела. Все ступени сооружения построены с одной и той же «внутренней» стороны.

Те секции, которые сохранились лучше всего, сверху представляют собой плоские площадки, очень удобные для того, чтобы люди могли по ним ходить, осматривая местность. На некоторых участках предусмотрены дренажные отверстия и ниши, в которых могли бы скрываться вооружённые воины.

«Она похожа на военное укрепление, – говорит 45-летний астролог Рагавендра Кхаре, присоединившийся к команде энтузиастов в прошлом году. – Но что можно было охранять в дремучем лесу, где нет ни людей, ни строений?»

Внезапно пришла догадка: ведь эта местность не всегда была лесом! Вьяс сделал вывод о том, что храм и стену можно датировать 10-11 веками, когда страной управляли военные кланы. «Это могла быть граница королевства Пармар», – говорит исследователь.

Он ссылается на времена правления династии Раджпут, которая властвовала на центральных и западных землях с 9 по 13 столетие. Вероятно, стена отделяла их владения от территории клана Калачури, столицей которой был город Джабалпур, расположенный в 150 километрах от Пармара. «Они много воевали между собой», – рассказывает Вьяс.

Ещё одним ключом к определению происхождения стены могла бы стать архитектура строений, развалины которых расположены по её периметру.

«Цари Пармара возводили сооружения с рядами небольших шпилей, которые до сих пор возвышаются среди развалин, – продолжает Вьяс. – Просторная прямоугольная площадка, по углам которой располагаются священные реликвии – это своего рода зеркальное повторение главного храма Омкарешвара, расположенного на юге государства».

Впрочем, нашлись учёные, которые приняли гипотезу археолога в штыки. В частности, это историк Рахман Али, который ездит сюда с 1975 года. «Эти сооружения не принадлежат к эпохе Пармар, – говорит он. – Существует непонятная мне тенденция приписывать все древние строения именно к этой эпохе.

Но я утверждаю, что династия пришла в упадок в 12 веке, и в это время им уже незачем было возводить такую массивную и трудоёмкую стену. Каменные баррикады могли быть возведены англичанами намного позже – в 17-м веке». Как бы то ни было, для Али остаётся загадкой, зачем кому-то понадобилось строить такое основательное сооружение, а затем поспешно забросить его.

К сожалению, со временем часть артефактов была украдена. Кхаре вспоминает, что рядом со стеной находили статую какой-то богини, сидящей верхом на льве. Также воры унесли статую Шивы. Всё, что осталось от неё, – одна-единственная фотография. В связи с этим часть артефактов в прошлом году перевезли в безопасное охраняемое место – для дальнейшего изучения.

Стена могла бы стать одной из главных туристических достопримечательностей страны, однако официальные лица не спешат финансировать масштабный проект, тем более что часть сооружения расположена в густом лесу. Поэтому исследования проводятся лишь за счёт энтузиастов, благодаря которым мир узнал о существовании этого загадочного каменного строения.