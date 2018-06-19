Столица Великой Тартарии. Часть 1. Хамбалык

Среди многих исследователей Великой Тартарии довольно распространено одно важное заблуждение. Оно касается столицы страны. Существует мнение, что главным городом Тартарии был Тобольск. Это неправда. Тобольск был столицей Сибири и Московской Тартарии в целом, и то недолго. Изначальной и настоящей столицей независимой Тартарии был город Хамбалык, или Ханбалу. О том, что стало с великим скифским городом, и пойдёт речь в этой статье.

Город Хамбалык, он же Камбалу, он же Канбалу, в самых ранних упоминаниях – Ханбалык, встречается на старинных европейских картах через несколько десятилетий после даты момента основания Тартарии. Часто можно видеть, что слова “Тартария” (“Tartaria”) и “Скифия” (“Scythia”) стоят рядом или подразумеваются как синонимы. Кстати, что касается даты основания Тартарии, то на одной из карт можно прочесть, что ЧингизХан основал Тартарию в 1290 году на месте Скифии, хотя официальная история указывает первую половину XIII века как эпоху создания этого государства. Про скифов та же официальная историческая “наука” пишет, что их на тот момент уже как народа не существовало. Наверное, вымерли, как динозавры (шучу). Ниже представлена средневековая карта, приблизительно, XIII века.

Вообще, изучая старинные источники и сопоставляя их с современной историографией, трудно удержаться от ироничных ухмылок и удивлённых восклицаний типа “Как?! Почему?! Что?!!”. Это так, лирическое отступление (просто накатило).

Столица Тартарии на картах современников

Так вот. Столица Тартарии на старинных картах располагается в крупном регионе Катай, что восточнее пустыни Лоп (Lop), она же пустыня Шамо (Shamo или Xamo), она же нынешняя пустыня Гоби. Западнее пустыни Гоби расположен район КараКатай, то есть Чёрный Катай (в этих местах обычно помещают Калмыков). Сам Катай находится рядом с рекой Тартар и одноимённым городом, которые, собственно, и дали название стране.

Иначе говоря, Тартария – это Скифия, которая стала центром азиатской федерации небольших “республик” и племён. Интересно, что исконные земли скифов, предводители которых возглавили государство, лежат в землях Гога и Магога, рядом с горами Имаум (во всяком случае, такое название гор указывают западные картографы).

Иудейские, христианские и мусульманские идеологи пишут о Гоге и Магоге, что это то ли города, то ли потомки иудейского ветхзаветного персонажа. Страшитесь, говорят аврамические религиозники, через тысячу лет своего владычества этот народ Гога и Магога, эти распространители греха и невежества, пойдут войной на иудеев и вторгнутся в Святую землю (в частности, в Иерусалим), но проиграют священную битву (конечно же, евреям поможет их бог, как это уже случалось в библейские времена). Тартары, или народ Гога и Магога, изображались на ранних европейских картах как каннибалы, людоеды, дикари, варвары, недочеловеки. Подробнее о народе Гога и Магога читайте в статье Настоящие Белые МоГоЛо – Тартары.

Рядом с вот этими землями можно найти город-резиденцию великого хама (хана); позже эта точка на карте стала известна как город Хамбалык. Нашествие тартар, то есть граждан Тартарии и верноподданных великого хама, воспринималось на Западе, как то самое нашествие под брендом Гога и Магога. Иногда здесь отмечают сходство слов Магог, Моал, Могол, Мунгал, Монгол. далее, по ходу расследования мы докажем, что город Хамбалык стоял на территории современной Монголии. Поэтому к тартарам спустя время стали приписывать второе название – “монгол”. Хотя, на самом деле, Мунгалия просто находилась рядом с районом Катай (помещённым там городом Хамбалык) и не имела отношения к управлению Тартарией. А сам хам не был ни монголом, ни калмыком, ни тибетцем. Не был он ни христианином, ни мусульманином. Он, а также правящая верхушка, были скифами со своей неаврамической религией.

Здесь важно отметить, что согласно современным исследованиям в области ДНК генеалогии под руководством профессора Анатолия Алексеевича Клёсова, основателя этого научного направления, прародиной ариев (древнего белого народа с “арийской” гаплогруппой R1A) является именно эта часть Азии – между Тибетом и Туркестаном/Туркменией. Что видно из схемы-карты:

Кстати, немного западнее и южнее города Хамбалык на старинных картах можно видеть район “Ария” (ARIA), точнее, где-то между современными Афганистаном и Пакистаном. Интересно, что в этих горных местах до сих пор живёт народ “калаша” с европейской генетикой, и связывают своё происхождение представители этой национальности с походом Александра Македонского (или Великого) в Азию. И да, действительно, на старинных картах в этих местах я нашла аж три Александрии, что-то вроде опорных пунктов всемирно известного полководца. Национальная женская одежда калашей-язычников напоминает болгарско-македонскую, речь народа “касиво” (самоназвание калашей) сильно похожа на древний индийский язык санскрит (кроме того, на него похож и русский, но не настолько). На карте Фра Мауро 1450 года Ария соседствует с Туркестаном.

Но вернёмся к городу Хамбалык (Ханбалу). Если поддаться желанию трактовать исторические названия через призму славянских языков, то можно предположить, что Хан/Хамбалык произошло у иностранцев от “хан валы”, “хановы луг”… Но мы не будем фантазировать, и посмотрим, как изображают современники этот город и что пишут о нём.

На всё той же карте Фра Мауро 1450 года город Хамбалык является самым большим в мире, если судить по размерам дворцов тартарской столицы. Европейские города и провинции представляются нам, согласно представлениям средневекового картографа, ничтожно малыми по сравнению с Хамбалык. И вообще города в Азии изображаются красивыми, с мужественной архитектурой, этакие дворцы-крепости. А Европа – как союз посёлков, задворки человечества; города – как маленькие домики. Возможно, картограф имел в своём распоряжении мало места, всё-таки Европа намного меньше Азии. Но даже в таком случае вряд ли бы он позволил себе не отметить величие столиц средневековых королевств, красоту, изящество их архитектуры и не пренебречь указанием менее значимых городов, всё-таки Фра Мауро был европейцем. Значит, скорее всего, Азия была на самом деле более развитой частью мира.

На более поздних картах европейцы указывают точные размеры города Хамбалык (и тут ты понимаешь, почему его рисовали таким большим в то время) – 28 миль в окружности! 28 миль! Это… 45 километров! В Средние века!

“Франкфурт играл важную роль в Священной Римской империи. Германские короли и императоры, начиная с 885 года, выбирались во Франкфурте и короновались в Ахене. С 1562 года короли и императоры начали короноваться во Франкфурте и первым коронованным во Франкфурте королём стал Максимилиан II…”, – сообщает нам Википедия.

Видели Франкфурт-на-Майне в 15-ом веке? Это один из крупнейших германских городов. И вообще, где хоть на одной карте до 16 века указана такая страна или империя, как Священная Римская? В процессе изучения множества карт Средних веков мне не попалась ни одна с таким государством. Только вот такие городки, максимум страны вроде Галии, Полонии, Испании… А ещё на этих картах можно увидеть Халдею, Вавилон и Хазарию (Средние века!), но это уже тема для другой статьи.

А ещё на этой карте обозначена Москва, точнее, Кремль. Подпись гласит, что это – Московия. А ещё рядом есть Амазония, Алана и другие города, которых рядом с Московией по современной исторической логике быть не должно. Москва в XV веке изображается вполне себе “по-московски”, поэтому можно предположить, что большинство изображённых на карте архитектурных сооружений приближены к их реальному виду на тот момент. Эта карта наглядно показывает нам, что Московия на тот момент была лишь небольшим регионом внутри более крупного государства. Сложно поверить в то, что этот городок-крепость (наподобие какого-нибудь захолустного Франкфурта на этой же карте) был независимым государством, скорее всего, Московия была небольшим княжеством, по крайней мере, в первой половине XV века.

Теперь понимаете насколько огромным был столичный город Тартарии? Какая страна, такая и столица!

Запомним эту важную характеристику Хамбалык – 28 миль окружности. Чуть позже мы отправимся туда, где с высокой долей вероятности стоял этот город.

Ещё одна интересная особенность Тартарии, района Катай и столицы Ханбалу/Хамбалык – это постоянная смысловая привязка к имени Александра Македонского (Великого). И чем старее карта, тем сильнее и очевиднее связь между ханом и Александром Македонским. Вот карта 14 века (как заявляют исследователи) – Каталонский атлас. При взгляде на него в голове рушится привычная система знаний по истории мира. Но мы пойдём в Азию. И что же мы там видим?

На самом севере известной на тот момент части Азии – огороженный горами райончик “Гог и Магог”, где едет на коне ряженый король, сзади идут придворные – бородатые, в типичных средневековых русских шапках. На развевающемся флаге – крылатая, хвостатая тварь, очевидно – дракон или грифон (как на флаге Тартарии). Слева от правителя что-то написано про “Гога и Магога”, но что именно – разобрать трудно. Король (видимо, хан собственной персоной) держит в руке жезл с золотым набалдашником, похожим на геральдическую лилию. Хан и его подданные – европейской внешности с русыми волосами и бородами.

В соседнем регионе, также обнесённом горами, изображён Александр – дважды. Один раз его рисуют держащим в руках ветки с золотыми листьями-монетами, которые сыплются в стороны. Александра окружает знать, в одном из славящих имя Александра угадывается священник (по типичному для католических пап головному убору). Одежды и головные уборы у придворных – скорее, европейские. Справа стоит несколько монахов с причёсками-нимбами, модными в то время у служителей католической Церкви.

Второй раз Александр Великий в том же районе-“ячейке” нарисован указывающим пальцем на город какому-то демону. Согласно переводу, сделанному в статье Перевод на русский Каталанской карты и карты Фра Мауро, здесь написано, что хитростью Александр запер здесь Гогов и Магогов; и для них он приказал отлить двух трубачей, которых ещё до XVI века иногда изображали на картах где-то в горах неподалёку от Катая.

Кто знает, может быть, именно здесь неизвестные нам события и привели к гибели великого полководца. Ведь народ Гога и Магога начал строить империю, а Александр сгинул, прославляемый европейцами. Только несколько городов и городков от его былой славы завоевателя и осталось.

Кстати, тут же, рядышком, если перемахнуть через горную гряду, можно найти город Ханбалех (Chanbalech), надпись “Ханбалех … Великого хана Катая” и самого хана – русобородого дядю в золотой короне, который держит жезл c “а-ля геральдической лилией”. Одежды – свободные, корона – классическая. Любопытным является то, что правитель Катая (в данном случае, если понимать буквально, пока всё-таки только Катая-государства) сидит на троне, а не в позе лотоса, как правители Турции (или что там было в то время) и Африки. Вот как выглядел хан, господа кинематографисты, не лгите людям, не изображайте ханов тартар узкоглазыми тюфяками в коже и шкурах! И это далеко не единственное подобное изображение хана на картах и в книгах вплоть до XVIII века.

Здесь мы видим, что на карте 1375 года (попробуем поверить в правильность этой даты) Тартария ещё не зарегистрирована в мировой политике как государство, а вот Катай – есть. Найти слово “император” мне не удалось, но часто пишут, что “хан” на местном наречии и означает – “император”. И всё-таки слово “Тартария” здесь мы не находим. Западные картографы 16-17 века пишут, что это государство было основано Чингизханом в 1290 году (к сожалению, уже не могу найти карту, где указана эта дата, но кто поищет, обязательно найдёт). Теоретически возможно, что в те времена весть о создании нового государства шло из Азии в Европы почти сто лет. А возможно и то, что реальный период создания Тартарии – XIV век, а не конец (и уж тем более не первая половина) XIII-ого, как утверждает современная история (она вообще любит всё удревнять).

Таким образом, мы видим, что завоевание шло из Катая, страны Гога и Магога, который существовал во времена Александра Великого (то есть ненамного ранее XI века нашей эры). Столица Катая, резиденция хана – город Ханбалех (такое название чаще встречается на картах XIV-XV вв.), – находилась рядом с исконно китайскими землями.

На более ранних экземплярах карт нет ни Пекина, ни Великой Китайской стены, которую, как заявляют историки, строили на тот момент уже не одно столетие. Странно, почему о таком величайшем сооружении современности ничего не было известно западным картографам. Они узнают о китайской (чинайской, чинской) стене, которую построили от нашествия тартар, позже. Мы можем видеть её на картах, примерно, с XVI века. Также ни на одной карте не отмечен Китай-Чина как великая держава, как огромная империя. Границы Китая-Чины проходили по Великой Китайской-Чинской стене, то есть эта страна не была большой. Место, где сейчас расположены следы тартарской столицы, позже было проглочено расширяющимся китайским государством.

Но, выдерживая интригу, ещё раз отметим, что Ханбалу был городом с дворцами, о чём свидетельствует и Марко Поло. Посмотрим, что ещё находилось в районе Катай в XV веке по версии Фра Мауро.

Марко Поло о Катае и Ханбалыке

А теперь почитаем, что пишет о столицей Тартарии Марко Поло, который в течение долгих лет жил при дворе хана Хубилая якобы в до конца XIII века, что как мы видим, маловероятно, учитывая постоянные сдвиги дат в современной официальной истории мира. Скорее всего, если поверить средневековым авторам, что Тартария была основана в 1290 году ЧингизХаном, то получается, его внук хан Хубилай правил, примерно, с середины XIV века, то есть, приблизительно, с 1350-го. На картах этого периода Тартарии ещё нет, например, на Каталонском атласе 1375 года. Если учесть, с какой скоростью обновлялась информация на Западе о Востоке, это вполне объяснимо. Скорее всего, Хубилай и Марко Поло жили позже приписываемого официальной историей периода, примерно, на сто лет.

Что же пишет венецианец Марко Поло о столице? Не будем сильно углубляться в эту тему. Упомянем лишь, что на подходе к городу стоял 12-мильный мост, в Ханбалыке было построено и функционировало 3 тысячи зданий для общественных мероприятий, также известно, что в столице работало несколько тысяч проституток. Марко Поло в своём описании Тартарии того времени также уделяет внимание фонтану и садам Хама, шахтам золота и серебра, павильону императора (Хама), дворцам и красивым местам Ханбалыка.

В следующих частях цикла речь пойдёт о том, что общего у города Хамбалу и Шамбалы, кроме созвучных названий, а также о том, как и почему исчез этот город из общепринятой исторической летописи.

Анастасия Косташ, специально для портала Крамола