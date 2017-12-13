10 самых загадочных достопримечательностей Индии

1. Акведук в Хампи (штат Карнатака)

Деревня Хампи в индийском штате Карнатака находится на месте Виджаянагара — бывшей столицы Виджаянагарской империи. Считается, что именно здесь находилось царство ванаров, обезьяноподобных гуманоидов, про которых упоминалось в “Рамаяне”. От погибшей империи в Хампи осталось множество руин и остатков древних сооружений, и некоторые из них просто поражают воображение. Например, остатки акведука, снабжавшего водой город, население которого было очень многочисленным. Интересно, что акведук и водохранилища сделаны из блоков странной формы.

2. Комплекс Сахасралинга (штат Карнатака)

Археологический комплекс Сахасралинга расположен на реке Шалмала. Когда наступает лето, и уровень воды в реке понижается, то сюда съезжаются сотни паломников. Из-под воды обнажаются разнообразные загадочные каменные фигурки, высеченные в незапамятные времена.

3. Висящая колонна в Лепакши (штат Андхра-Прадеш)

В храме Лепакши находится 69 обычных колонн и одна особенная – она не касается земли. Местные гиды для развлечения туристов просовывают под нее газету или палки, чтобы показать, что колонна действительно «парит» в воздухе. Долгие годы эксперты пытались разгадать тайну висящей колонны. Например, британские инженеры в период колонизации Индии даже пытались выбить колонну с ее места, но к счастью, у них ничего не получилось. До сих пор, несмотря на передовые инженерные знания и современное оборудование, ученые не открыли секрет висячей колонны, нарушающей законы гравитации.

4. Подводный город Дварка (штат Гуджарат)

Затопленный город Дварка («Ворота в небо»), как гласят мифы, был построен Кришной с помощью божественного мастера Вишвакармана. Во время археологических раскопок затопленного города было установлено, что он относится к XV-XVI векам до нашей эры. Согласно мифологии, город был затоплен и погрузился в Индийский океан после смерти Кришны и его ухода из этого мира.

5. Столб Индры (Дели)

Столб Индры – широко известная загадочная достопримечательность Индии. Она находится в Дели, во дворе мечети Кутб-Минар. Эта металлическая колонна обладает уникальными свойствами – в течение вот уже 1500 лет столб весом семь тонн не ржавеет и не подвергается коррозии. Исследования показали, что колонна изготовлена из чистого железа – 99,7%, с незначительным содержанием примесей фосфора, углерода и серы. Особый интерес вызывает тот факт, что в наше время получение такого идеально чистого железа возможно только в космических условиях.

6. Великая Индийская стена (штат Раджастхан)

Все знают Великую Китайскую стену, но почему-то мало кто знает о Великой Индийской стене, которая была построена еще раньше. Эта стена окружает крепость Кумбалгарх, расположенную на западе Индии. Когда-то ее называли «страж смерти», или «глаза Мевара». Протяженность стены около 36 км, в некоторых местах она расширяется до 8 метров. Несмотря на многочисленные попытки, стена ни разу не была разрушена во время войн, и крепость была взята лишь однажды, и то по вине предателя, отправившего воду в Кумбалгархе.

7. Пещеры Барабар (штат Бихар)

Барабар - это обобщенное название группы пещер, расположенных в индийском штате Бихар, неподалеку от города Гая. Официально они созданы в III веке до нашей эры, якобы вручную. Но любой, кто видит эти удивительные сооружения, понимает, что без высоких технологий тут не обошлось.

8. Скала в Барабаре

Недалеко от пещер Барабар находится загадочная скала, на которой можно увидеть цепочку странных следов, явно сделанных не вручную. Эта цепочка очень напоминает найденную в Перу.



9. Колодец Рани-ки-Вав (штат Гуджарат)

Рани-ки-Вав — это очень сложное сооружение, многоступенчатый колодец, который находится в городе Патан в Индии. Его длина – 64 м, ширина 20 м, а глубина — 24 м. Считается, что он был построен в XI веке. Впрочем, археологические работы здесь почти не велись, потому что долгие годы колодец был затоплен рекой Сарасвати и в результате весь покрылся илом. Только в конце XX века начались работы по его расчистке. Глядя на то, что удалось расчистить, мы видим, что Рани-ки-Вав является не только произведением искусства, но и свидетельством невероятных технологий прошлого.

10. Колодец Чанд-Баори (штат Раджастхан)