Звезда Балтики — крепость Юрьев

«Немцы называли эту крепость Дерпт, а русские — Юрьев. На полпути меж двух великих озер, Чудским и Выртсъярв, над обрывистым склоном холма, где некогда было языческое городище эстов, возвышался этот город-крепость, пограничный форпост крестоносцев, весь каменный, замкнутый, потемневший от столетних дождей». (Платонов Н.С. "Андрей Курбский")

Тарту. Говорят, что это «самый эстонский город в Эстонии» и «самый древний из эстонских городов». Не согласиться с этими утверждениями трудно, однако…

Откуда у него столько имен? Нынешнее имя города – Тарту. Многие уже замечают, это название имеет один корень со словом Тартария, которым называли когда-то почти всю азиатскую часть континента, кроме Китая, Индии Вавилона и Персии. Но, скорее всего, Тартария тут совершенно ни при чём. Причина изменения названия с Дерпт на Тарту незамысловата и лишена какой бы то ни было романтики.

Просто в диалекте местного населения давно закрепилось искажённое, в силу особенностей эстонского языка, произношение слова Дерпт. В 1893 году произошло, практически, приведение в соответствие фактического состояния дела с формальным. Ну, какой смысл продолжать писать в документах «Дерпт», если по факту, все уже давно говорят: «Тарту»! Эстонский язык очень мягкий, певучий. В нём «агрессивные» буквы сглаживаются, например «банк» превратился в «панк». Так же и «Дерпт» мог «обкататься во рту», словно морская галька, и превратиться сначала в «Терт», а затем и в «Тарту».

Это результат естественного процесса лингвистической ассимиляции. Власти Российской империи юридически закрепили тот факт, что иноземное, трудно-выговариваемое слово вышло из употребления. Это понятно, потому, что логично. Не логично то, что некоторые источники упорно продолжают не замечать тот факт, что топоним Дерпт так же появилось на картах относительно недавно.

По моему глубокому убеждению, Дерптом город стал в тот момент, когда распалась Великая Тартария. Не окончательно, а когда ей пришлось «ужаться» в границах Туркестана под названием Золотая орда. Московская Тартария объявила, что она более не Тартария, а независимая Московия, и никому не подчиняется. А области, лежащие к западу от неё, отказались платить дань вновь появившемуся государству – выскочке. Если это так, то становятся смешными и бесполезными все объяснения толкователей истории о причинах, так называемых, Ливонской и Северной войн России.

Швеция, а правильнее говорить Светия, вполне может быть, согласна была и далее платить дань Великому хану, и за это иметь право «доить» всю северную Европу. Да и не только её, а регионы достаточно отдалённые от южного побережья Балтийского моря.

Рис. 01. Фрагмент Карты Скандинавии 1539 г. Олафа Магнуса

Ольдедорп на карте Магнуса всё ещё стоит на пути из Варяг в Греки, хотя сам путь уже значительно изменился, и без волока в Днепр, в Чёрное море попасть уже стало невозможно. И почему бы не предположить, что в самом этом малоизвестном названии заложен ключ к разгадке тайны! Ведь «ольден», или «олд» и сегодня многим понятное слово, означающее «старый». Тогда логично, что «дорп» должно означать нечто такое, что по смыслу должно быть аналогом понятия «двери», ворота, или, что-то в этом роде. Ведь если когда-то Феллин (Вильянди), о котором речь шла ранее, в статье «Замок Вильянди. Ворота из Варяг в Греки» и Дерпт были частями единой транспортной системы, но в последствии из-за глобального обмеления водных магистралей, они оба утратили своё стратегическое значение для Ханзы, то такой поворот представляется более чем правдоподобным.

Современное английское слово the door, ведь означает именно двери, так почему бы не предположить, что оно произошло от «dorp» или родственного ему слова? Тогда всё становится на свои места. Юрьев, или как он там ещё мог называться, фактически стал бывшим речным портом, и получил у свеев прозвище «старая дверь» или «бывшие ворота». К слову сказать, слово «port», как и «fort» означает – ворота, вход.

Но, начнём по порядку. Город Тарту официально ведёт отсчёт истории со дня своего основания в 1030 году. Точнее, с 26 дня месяца груденя, лета 6538 – го. Тогда князь Ярослав Мудрый заложил крепость на берегу реки Омовжи. И до 1224 года от воплощения бога Слова, город так и назывался. Хотя и много позже он продолжал зваться Юрьевым, даже во времена тотального засилья всего прусского.

Рис. 02 Фрагмент «Трёхвестовки Шуберта» 1886 г.

Тем не менее, этот факт мало кому нравится, особенно в Европе. Обычно о Тарту пишут, что с 1224 года он назывался Тарбату, и якобы потому, что это искажённое эстонское слово Tarvas, что означает «тур», т.е. ископаемый вид быка, вымершее животное, которое…

Да-да… Которого эстонцы знать не могли, потому что туры никогда не водились в Эстонии… Несостоятельность данной версии граничит с абсурдом. Палеонтология Эстонии не знает ничего, кроме морских моллюсков. Ещё выхухолей, бобров, зайцев и летучих мышей, ну, и ради справедливости, нужно добавить ещё лосей, медведей и рысь. Но они и сегодня живее всех живых. Среди вымерших существ, обитавших на территории Прибалтики, самыми крупными числятся аммониты. Откуда взяться турам в Тарту? Но и это не всё. На старых картах на самом деле имеется город с похожим названием: это Darbatu. Но посмотрите, где он находился, и сразу станет ясно, что версия, что называется, притянута за уши.

Дарбату не мог иметь никакого отношения к Тарвасу – Тарбату, потому, что этот объект обозначен вдали от рек, существовал одновременно с Дерптом, и условное обозначение, избранное для него картографом, свидетельствует о невысоком статусе селения. Это какой-то небольшой посёлок, скорее всего.

Полагаю, что объективные данные говорят о том, что с начала тринадцатого века город на реке Омовже назывался Юрьевым. Вплоть до начала двадцатого века. И не важно, как его называли ливонцы или померанцы. От того, что мы одну известную державу сегодня называем Китаем, она не перестаёт быть中華人民共和國 (Чжунхуа Жэньминь Гунхэго), как говорят его жители. А для всего прочего мира они - Чайна, Чина или Хина.

После своего появления на свет, Юрьев, якобы, переходил из рук в руки, и был то псковским, то новгородским, то московским. Был даже период, когда тартуский уезд Лифляндии носил собственное имя Угауния, и правил в ней князь, или как эту должность называли эсты – ванем (старейшина), некий Лембит, которому удалось захватить Псков, и разграбить его (1212 г.).

Потом его взяли себе ливонцы, затем поляки, точнее – Речь Посполита, потом Шведское королевство, Российская империя, СССР и вот, наконец, в 1991 году он стал эстонским. История, более чем странная. А первый признак фальсификации истории, это странности и «непонятности», требующие толкования специалистов. Но некоторые вопросы сами собой отпадают, если не слушать пространные разъяснения, а обращать внимание на имеющиеся факты, пользуясь исключительно здравым смыслом. На более поздних картах прямой водный путь из Рижского залива по реке Пернау через Вильянди в озеро Выртсъярв, и далее через Юрьев по Омовже в Псковское озеро уже разорван:

Рис. 03 Фрагмент Главной Карты Великой Московии и Руссии 1690 г. Николаса Вишера

И река Великая не имеет выхода в Днепр. Всё. Очевидно, что со второй половины семнадцатого века дороги из Балтики в Чёрное море уже не стало, а «дорожная инфраструктура» в виде «крепостей» таких как Феллин, Юрьев, Печоры, Избрск, Псков и пр. стала никому не нужной. Вот тогда то они и стали обустраиваться под монастыри, крепости и «крепости – монастыри». Ситуацию можно сравнить с бензоколонками, которые понастроили на оживлённой трассе, а позднее трассу перекрыли. До тех пор, пока по трассе шёл нескончаемый поток машин, бензоколонки «жирели»: обрастали магазинами, гостиницами, автомойками, кафе, саунами, и пр. Но как только машины перестали по трассе ездить, так бензоколонки пришли в запустение, и стали использоваться местными жителями в собственных целях: в качестве складов и жилища. Вот и ответ на вопрос о том, почему прекратила своё существование могущественная Ханза. Историки говорят, что

«…к середине XV века начинается ослабление Ганзейского союза. Это было обусловлено внутренними и внешними факторами. Внутри городов обострилась борьба между плебсом и мастерами, конкуренция между цехами, бюргерством и патрициатом. Внешними факторами служили конкуренция в области торговли других, политически консолидированных стран, эпидемии, войны и др. При этом сохранялось значение ганзейского экономического потенциала» (Википедия).

А можно было бы сказать просто:

Во второй половине шестнадцатого века реки обмелели и путь «Из Варяг в Греки» прекратил своё существование. Вместе с ним стала анахронизмом и Ханза.

Всё понятно. Не стало торгового пути - не стало потока товаров, а соответственно и денег. Так Новгород превратился в глухую провинцию, какой и пребывает по сей день. А вся инфраструктура Ханзы, включая порты (форты), стали вдруг бесполезны. Между прочим, это более 160 городов. Вот где был настоящий кризис! Беда наших «моногородов» - ничто по сравнению с бедой, которая постигла такие порты как Нарва, Тарту, Изборск, Псков и др. Но когда-то жителям потрясающе богатых городов казалось, что их благополучие будет длиться вечно.

Рис. 04 Гравюра с видом крепости Дерпт 1553 г.

Изображение очень важное, ибо содержит крайне важную для нас информацию:

Крепость названа Дерпт, в то самое время, когда она в России продолжала называться Юрьев, и российский государь Тит Смарагд, который с подачи романовского историка Татищева превратился в Ивана Васильевича Грозного, не без оснований считал Юрьев русской крепостью. Поэтому он отправил туда своего верного воеводу Петра Шуйского, чтобы тот навёл в мятежной провинции «конституционный порядок». И тот навёл порядок. Так же, как ранее он это с успехом сделал в Казани. Только на этот раз без потерь. Четыре дня осады, и 15 июля 1558 года епископ Герман Вейланд открыл ворота города. Две цитаты из одной книги:

«Немцы называли эту крепость Дерпт, а русские — Юрьев. На полпути меж двух великих озер, Чудским и Выртсъярв, над обрывистым склоном холма, где некогда было языческое городище эстов, возвышался этот город-крепость, пограничный форпост крестоносцев, весь каменный, замкнутый, потемневший от столетних дождей. И сейчас шел дождь, но апрельский, теплый: он шуршал сонно по плитам двора, по зарослям молодой крапивы. Дождь пришел ночью с Варяжского моря, быстро и низко плыли рыхлые тучи, почти задевая двухбашенный храм Петра и Павла на холме…». «…епископ Герман Вейланд вышел из города со своими дворянами под знаменем ордена со своей артиллерией, и две тысячи кнехтов с ним, и дали ему на содержание монастырь Фалькенау в двух милях от Дерпта со всеми землями и пошлинами». (Платонов Н.С. "Андрей Курбский").

2. Никакого «захвата» не было. Стрельцы освободили подданных Московской Тартарии от захватчиков – рыцарей – меченосцев, или, как они в то время сами называли себя, от ливонцев, или ливов.Река Омовжа (ныне Эмайыги) плещется прямо у стен крепости. Корабли приставали прямо к крепости. Это значит, что скорее всего, она имела вид укрепления с неразрывной по периметру стеной. Но сегодня мы видим совершенно иную картину:

Рис. 05 Фрагмент рельефной карты Эстонии. Центральная часть города Тарту

Возникает вопрос: что стало с северо-восточной частью холма, вершина которого ранее была опоясана крепостной стеной? Ответ на него простой: Река должно быть была в несколько раз шире и глубже. Когда то она смыла большую часть звёздной крепости, а в тринадцатом веке на её руинах поставили уже привычную нам, примитивную стену с башнями, в точном соответствии с канонами фортификации средневековья, в котором артиллерия ещё не успела стать грозным разрушительным оружием.

Сегодня точно так же выглядят московский кремль, астраханский, смоленский, коломенский, и др. Но в шестнадцатом веке аналогично были устроены и Юрьев, и Париж и большинство других европейских городов. Но вот, что особенно важно: ни на одном из планов звёздной крепости нет её первоначального вида. В конце семнадцатого века она выглядела абсолютно так же, как на гравюрах шестнадцатого, и это полностью соответствует тому рельефу, который мы видим сегодня. Не хватает только башен и стен, которые были построены поверх более старой крепости – звезды:

Рис. 06 План крепости Дерпт 1696 г. (репринт 1914 г.)

На плане отчётливо видна конфигурация крепости в том виде, в каком она изображена на гравюре, более, чем на сто лет ранее. Эти два источника позволяют с высокой степенью достоверность реконструировать подлинный вид Юрьева в средние века. Причём, на плане даже скрупулёзно прорисованы остатки прежнего русла, пересохшей Омовжи, в виде озёр и ериков.

Но не это главное. Главное, как раз то, что автор плана указал пунктирной линией и подлинные границы допотопной крепости – звезды, что ставит жирный крест на всех заявлениях современных историков, утверждающих, что звезда изначально строилась в том виде, в каком она существует сегодня. Вне всяких сомнений, даже если бы не сохранился данный план, мы не могли бы поверить в то, что звезда изначально имела только пять бастионов. Как ни странно, визуализировать прежнюю географию Юрьева очень помогает совсем недавнее изображение:

Рис. 07 Планъ осады Дерпта въ 1704 г. Военная энциклопедія (Сытинъ, 1911—1915)

Здесь прекрасно видно прежнее полноводное русло, которое, вероятно и смыло часть звёздной крепости. Это даёт основание предполагать, что Звезда-то ещё допотопная. Реконструкция топографии, сделанная с помощью компьютерной программы, позволяющей визуализировать ландшафт при изменении уровня моря, убедительно доказывает, что предположение верно.

Рис. 08 Реконструкция плана местности Тарту, с уровне море на 40 метров выше нынешнего

Любопытно, что план осады Дерпта 1704 г. из «Военной энциклопедии» составлен вопреки принятым правилам, и сориентирован по сторонам света так, как это делали до потопа. Тогда, подобно знаменитой карты мира монаха Фра Мауро, многие чертили карты «вверх ногами», когда сверху юг, а слева восток. При наложении этого плана на реконструкцию, получается очень убедительная картина, подтверждающая правомерность версии о том, что Тарту, как и Вильянди, были портами на одном водном пути из Балтики в Псковское Озеро.

Рис. 09

Всё это можно было бы бесконечно считать всего-лишь одной из множества безумных версий, хлынувших в информационное пространство из уст доморощенных «альтернативщиков», от которых читатель уже порядком подустал, если бы не обилие косвенных доказательств. Настоящее чудо это не ядерные бомбардировки древности и не палеоконтакты с аннунаками, а то, что одна из читательниц, которая живёт теперь в Канаде, сохранила кое-какие книги из технической библиотеки по месту своей прежней работы со времён существования Эстонской Советской Социалистической республике. А работала она инженером – гидрологом в Тарту. И вот что получается:

Рис. 10

Здесь линия D2 показывает границу отложений верхнего девона, которая, практически, повторяет линию русла реки, указанной на карте Олафа Магнуса 1539 года.

Рис. 11

А на этой схеме пунктиром обозначены «древние береговые линии» Балтийского моря. Имеются и описания этих схем, но они изобилуют специфическими терминами и цифрами, которые не имеют особого значения, поэтому не вижу смысла их цитировать. Главное, если отбросить официальные датировки, принятые у геологов и гидрологов, то всё сходится в деталях, и мы имеем право перевести версию в разряд гипотезы. Т.е. повысить её статус, что означает возникновение необходимости проведения научных исследований для того, чтобы гипотезу подтвердить или опровергнуть.

По сути дела, всё уже решено. Доказыванию подлежит только возраст произошедших изменений, который косвенно подтверждён возрастом самих крепостей и замков. Причём не только эстонских, но и всех тех, которые расположены на линии, известной как Балтийско-Ладожский глинт, чётко очертивший линию явно морских крепостей, которые теперь, оказались равноудалёнными от нынешней береговой линии.

«Балтийско-Ладожский глинт (дат. Klint — обрыв, уступ) — природное образование, уступ, тянущийся на протяжении приблизительно 1100—1200 км от шведского острова Эланд через острова и материковую территорию Эстонии и Ленинградскую область до Ладожского озера. Наиболее ярко уступ выражен на территории эстонского уезда Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров». (Википедия)

Рис. 12

Исследованиями этого феномена занимается исследователь Илья Герасимов, известный как автор влога «Председатель СНТ», и результаты его трудов стройно вписываются в единую картину иной истории средневековых Прибалтики и северо-запада России. А ведь история их была единая. Её невозможно разорвать на части, сделав отдельно историю России и историю Эстонии. Это всё равно, как двое поссорившихся детей начнут рвать на части свою маму, которая у них одна на двоих.

Но вот, что особенно любопытно: Ни в истории России, ни в хрониках Ливонского ордена, и тем паче в истории Эстонии не сохранилось ни единого упоминания о том, кто и когда построил звёздную крепость. Это может свидетельствовать о том, что историки до недавних пор вообще ничего о ней не знали, иначе они непременно приписали бы лавры основателя если не Петру и не Екатерине, то непременно Суворову или Тотлебену. Но в том-то и парадокс, что целый ряд бастионных систем укреплений, а именно так принято называть то, что, так называемые альтернативщики, назвали «звёздными» или «звёздчатыми» крепостями, официально вообще не существуют. Самые яркие примеры тому – Печорская и Псковская крепости, сходненская в Московской области, и многие другие.

Складывается нелепая ситуация, при которой часть реально существующих в действительности сооружений, о которых ничего неизвестно академической науке, соседствуют со знаменитыми на весь мир. Можно закрыть глаза на шестнадцатиэтажные высотки в Сходне, построенные прямо на остатках звёздной крепости, где из окон видны гигантские «лепестки» бастионов. Допустим, что сгорели какие-то архивы, и все забыли о том, что здесь когда то существовала бастионная система укреплений.

Но как быть с тем, например, что о древних Печорской и Псковской крепостях, известно всё в деталях с момента их основания, но неизвестно ничего о тех звёздных крепостях поверх которых они построены! Ведь бастионные системы, согласно официальной хронологии, могли появиться в России не ранее шестнадцатого века. По поводу европейских крепостей – звёзд, лучше вообще не рассуждать. У них просто соревнование идёт, кто докажет, что его город древнее, тот получает приз. Вот и додоказывались уже до того, что некоторые крепости-звёзды у них старше, чем артиллерия. Абсурд этого явления не берусь даже комментировать.

Тогда выходит, что и Юрьевскую, или как её называет псковский летописец «Гюргевскую» систему бастионных укреплений Ярослав Мудрый построить не мог. В его время не существовало артиллерии, а значит и бастионов, как вида противобатарейной фортификации существовать не могло. Ну не бывает такого, чтобы противогаз появился раньше боевых отравляющих веществ.

Отсюда следует простой вывод:

- либо артиллерия появилась значительно раньше, и, соответственно, звёздные крепости, чем нам говорят,

- либо те строения, которые появились поверх разрушенных звёздных крепостей, появились значительно позже, чем нам об этом говорят.

Есть и третий вариант: так называемая бастионная система укреплений, изначально была вообще не тем, что нам говорят, и строиться начала в иную эпоху. И в этом случае мы наблюдаем ещё один парадокс:

- При всём притом, что человечество неизменно приписывает лишний возраст большинству своих достижений, такие сооружения, как звёздные крепости, традиционно «омолаживаются», к тому же сознательно. Причём не только сведения о них, но и их техническое состояние, во многих случаях, на порядок лучшего качества, нежели оно было бы, если бы соответствовало заявленному возрасту.

И на мой взгляд, истина, всё-таки ближе к третьему варианту. Большинство самых знаменитых бастионных систем укреплений, обустроены не так давно, и даже имеются строительные чертежи с описаниями, проектно-сметная и пр. документация. В восемнадцатом – девятнадцатом веках едва ли не в массовом порядке валы облицовывались гранитом, внутри обкладывались кирпичом помещения и коридоры между ними, и возводились наземные сооружения. В финале у сооружения ставится бронзовая табличка с датой ремонта, например у Брестской крепости - 1836, но это не значит, что до года, указанного на табличке, на этом месте уже не имелись земляные валы и рвы.

Но если дело обстоит именно таким образом, то на звёздных крепостях, и(или) внутри них, наверняка что-то существовало в тот момент, когда их начинали обустраивать под бастионную систему укреплений. Под Печорским монастырём, например, существует целый подземный город. А в Тарту?

Высоту остатков земляного вала можно оценить по следующей фотографии:

Рис. 13

А на самой звёздчатой крепости имеется немало объектов, вызывающих пристальный интерес. Например, среди необработанных гранитных валунов, известкового плитняка и кирпича самого различного качества и возраста, тут и там встречаются строительные детали, резко отличающиеся от окружающей обстановки своим совершенством изготовления. Скорее всего, они были сделаны по иной технологии, недоступной тем, кто строил известную крепость. Эти фрагменты использовались в качестве бута, вспомогательных элементов, а не основных, и этот факт напоминает ситуацию, при которой строитель лачуги использует в своём творении обломки мраморных статуй с фрагментами великолепной резьбы по камню.

Рис. 14Рис. 15Рис. 16Рис. 17Рис. 18Рис. 19

Встречаются и многочисленные входы во внутренние помещения, которые, разумеется, нет никакой возможности изучить, кроме как снаружи.

Рис. 20Рис. 21

Одной из самых загадочных достопримечательностей крепостного холма местные исследователи считают гигантскую воронку на вершине.

Рис. 22Рис. 23

Диаметр воронки в среднем – 100 метров, глубина – около 10. Многие исследователи убеждены в том, что это след, оставленный при падении, метеоритом. Не берусь утверждать, что это не так, хотя наиболее вероятной версией считаю именно официальную: Это карьер, из которого брали глину для производства кирпича на строительство Петропавловского Собора. Глядя на эту кирпичную громаду, которая является одним из крупнейших соборов Ливонского ордена, как то не возникает особых сомнений в том, что кирпич изготавливали прямо на месте, из глины, добытой в карьере.

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Домский собор Тарту (эст. Tartu toomkirik), Дерптский Домский собор (нем. Dorpater Domkirche), Домский собор Петра и Павла по официальной версии был построен в течение тринадцатого – пятнадцатого веков. Как видим, ничего нового историки не придумали. Большинству уже понятно, что если за время существования одного поколения стройка не заканчивается, то она не заканчивается уже никогда. Не существует таких строительных материалов, которые могли бы сохраниться в составе строения более нескольких десятков лет.

Всё то, что не разрушится до некондиционного состояния, непременно будет растащено и использовано на насущные нужды, для строительства чего-то утилитарного. Храмы и прочие культовые сооружения по природе своей менее востребованы чем мастерские, помещения для жилья, содержания скота, оборонительные и гидротехнические сооружения, и т.п.

Кроме того, можно сколько угодно заявлять, что сооружение построено в те времена, когда язычники прозябали в деревянных избах и землянках, но никуда не денешься от фактов, которые говорят сами за себя. Кирпич, из которого сложены стены собора полностью соответствует аналогичным образцам второй половины девятнадцатого века. И полным абсурдом является информация о том, что Тарту был разрушен в ходе Ливонской войны, а русские войска сильно повредили Домский собор.

Как нам известно из источников, признанных даже западными историками, о чём я уже упоминал выше, войска под предводительством Петра Шуйского без боя взяли крепость. И особенно неправдоподобно звучит утверждение эстонских историков о том, что русские разрушали собор. Никогда за всю историю войн не было зафиксировано ни единого случая, когда русские неуважительно относились бы к иноверцам, и тем более к их культовым сооружениям.

Это католики и лютеране уничтожали языческие капища, чтобы построить на их месте костёлы и кирхи. Мусульмане превращали христианские храмы в мечети, но не разрушали их. А русские и по сей день помогают строить мечети и синагоги на своей территории, в то время, как их обвиняют в грехах, которые присущи только самим обвинителям.

И в Тарту всё та же история. Русских обвиняют в том, что они в шестнадцатом веке разрушили здания собора, построенного только в девятнадцатом веке. Причём, построенного, самими же русскими. Да, собор Петра и Павла существовал и ранее девятнадцатого века, и выглядел он примерно так же. Вот только кирпичным он быть не мог. Целиком из гранита он тоже быть не мог. Попросту, в Эстонии его как не было, так и нет по сей день. Следовательно, основным строительным материалом мог быть только известняк. Точно такой же, из которого построены соседние Печоры и Изборск. И подтверждений тому множество.

Строители девятнадцатого века использовали всё то, что осталось им от предыдущего строения. Но использовали они это крайне неумело. Нет, каменщиками они были отменными, и кирпич клали не в пример нынешним мастерам замечательно. Но вот работать с монолитными блоками из гранита они уже не умели, и слепили из того, что было то, что получилось.

Рис. 37Рис. 38Рис. 39

На фото отчётливо видно, что гранитные блоки, из которых сложен фундамент резко контрастируют с кирпичом, положенным на них. Часть блоков была напилена и изначально, скорее всего, была отшлифована, но в силу того, что местный гранит очень низкого качества, за несколько десятков или сотен лет он полностью утратил свой былой лоск.

Лежат они совершенно не на своих местах, не так как задумывал архитектор. И пазы, которые ранее, благодаря сцеплению с соседними профилированными соответствующим образом блоками, создавали почти монолитную конструкцию (уверен, что без применения связующего раствора), оказались не нужны. Некоторые детали напилены, другие – совершенно очевидно, были отлиты из бетона, наполнителем которого был гранитный щебень.

Отдельного пристального изучения требуют подземные сооружения. Как и следовало было ожидать, все они закрыты, кроме одного – бывшего порохового погреба, где сегодня разместился пивной ресторан, который так и называется: «Пороховой погреб» (Пюсирохукельдер по-эстонски).

Рис. 40 Пивной ресторан Püssirohukelder

Конструкция этого «порохового погреба» потрясает воображение не столько свои великолепием, сколько необычным инженерным решением. Пюсирохукельдер занесён в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий паб в мире. Высота свода его потолка – 10,2 м.

Рис. 41

Высокий потолок впечатляет, конечно, но главное – его форма. Первое, что приходит в голову, так это вопрос: «Как»? И первое же разумное объяснение на первый взгляд кажется совершенно фантастическим. Так можно было бы сделать, если бы каменщики обложили кирпичом днище, перевёрнутого вверх килем, морского корабля. Неправдоподобным это предположение может показаться только тому, кто не читал всего того, что написано выше. Если же понимать, что Юрьев – Тарту был изначально морским портом, то версия уже не выглядит столь безумной.

Вывод здесь может быть только один:

Крепость и Домский собор, как и крепость Феллин (Вильянди) на самом деле были построены не ранее шестнадцатого века на руинах допотопных сооружений. Последняя масштабная реконструкция, а по сути - строительство с нуля, проводилось одновременно со строительством Тартуской обсерватории во второй половине девятнадцатого века.

Историю Юрьева невозможно рассматривать в отдельности от всех остальных объектов региона. Тех, которые нам известны как: замки, крепости, монастыри и «монастыри-крепости». Большинство из них были береговыми сооружениями, и имели в своём названии слово, означающее «берег». Иначе «berg», «burg» или «bоrg». Свеаборг – «берег свеев», или место, которое бережёт племя свеев. Теперь свеи стали шведами, а Свеаборг называют Хельсинки.

Выборг (Viipury), возможно назван так по аналогии с Изборском и означает «Берег избранных» (выбранный берег). Петербург – дословно: «каменный берег», и т.д. и т.п. Берег, всегда бережёт, а море «more» - несёт смерть (мор). Но в нашем случае, мы имеем дело с парадоксом, в котором понятия поменялись местами. До тех пор, пока море было рядом, береговые поселения процветали. А по мере отступления моря, они стали тихо умирать.

Ганзейский союз, скорее всего трансформировался в надгосударственное образование, которое само стало учреждать государства. На мой взгляд, Священная римская империя, это и была, «мутировавшая» Ханза – Ганза. И никто сейчас не может поручиться за то, что на следующем этапе СРИ не переродилась в нечто более совершенное, что по-прежнему правит нами. Причём уже не в континентальном масштабе, а в мировом.