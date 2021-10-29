Итоги Недели 29.10.2021

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист, депутат государственной Думы Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, много интересного можно теперь наблюдать в государственной Думе. По вашим вступления было недавно опубликовано в интернете ваше требование, как я понимаю, к исполнительной власти предоставлять бюджеты или планы на бюджеты. Скажите пожалуйста, вот первая сессия, скажем рабочая, как вам в государственной Думе? Считаете ли вы этот орган действительно работающим или так прикрытие, ширма для исполнительной власти?

Орган частично работающий. Действительно, многие решения, на мой взгляд, порождены как раз исполнительной властью, а законодательная только утверждает их. Но это в общем типичная картина для всякого государства, где есть партия власти и не важно, как эта партия конкретно формируется. Может быть, что она формируется усилиями правительства, а может быть, что она сама формирует правительство. Но в любом случае, если уж такая партия есть, то естественным образом происходит её взаимодействие с правительством. Тут ничего не сделаешь, ничего не изменишь, это неизбежный факт. Но с учётом этого всё равно остаётся немало возможностей для работы, не говоря уж не о чём прочем, парламент это ещё и трибуна, откуда можно и нужно высказывать конкретные пожелания и даже требования.

Ну, собственно единственное моё уже обнародованное в интернете выступление это предложение к законодательной власти поменять законы связанные со страховыми по сути фондами. Это фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, фонд пенсионный. Я ещё в совершенно незапамятные времена публиковал довольно много статей, где объяснял почему это задачи государства и почему перекладывать их на формально внебюджетные фонды это мягко говоря дело пагубное. Вот сейчас я пытаюсь в этом убеждать всех коллег, посмотрим, что из этого получится. Что касается требования к правительству, я не требовал от правительства представлять бюджеты, я не требовал от правительства предоставлять этим фондам бюджеты, я только сообщал коллегам, что считаю необходимым вернуть всё с вязанное с этими видами социального обеспечения в ведение правительства непосредственно.

Источник – https://aurora.network/