Искусство в системе образования
«Использование нравственного контента как метод взаимодействия педагогов, детей и родителей».
Доклад на Первом Всероссийском съезде председателей Управляющих советов образовательных организаций субъектов Российской Федерации «Государственно-общественное управление: новый вектор развития».
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook
Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
6+