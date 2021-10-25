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Искусство в системе образования

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 «Использование нравственного контента как метод взаимодействия  педагогов, детей и родителей».
Доклад на Первом Всероссийском съезде председателей Управляющих советов образовательных организаций субъектов Российской Федерации «Государственно-общественное управление: новый вектор развития».

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H_OJzw_UETs
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