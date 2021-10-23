Не факт. Владивостокская крепость
В 1905 году закончилась русско-японская война. Это было тяжелое поражение. Российская империя фактически лишилась Тихоокеанского и большей части Балтийского флота, отправившего на Дальний Восток свои корабли, причем денег на восстановление флота на Тихом океане до Первой мировой войны так и не нашлось. Ляодунский полуостров, с главной базой русского флота на Тихом океане, перешел победителю, пришлось отказаться и от южной части Сахалина. Уссурийский край оказался зажат в тиски между японскими владениями. Владивосток остался единственным удобным портом, где навигация возможна большую часть года. В случае новой войны не осталось никакой возможности помешать высадке вражеских войск. Единственным выходом было создание мощной, неприступной крепости в Уссурийском крае, которая могла бы удерживать врага до подхода подкреплений. Этой крепостью, конечно, должен был стать Владивосток. Император Николай II распорядился немедленно заняться этим вопросом. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян отправились во Владивосток, чтобы своими глазами увидеть самую сильную приморскую крепость мира и выяснить, действительно ли она изменила расклад сил в двух мировых войнах.