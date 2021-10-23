Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Не факт. Владивостокская крепость

100 0

В 1905 году закончилась русско-японская война. Это было тяжелое поражение. Российская империя фактически лишилась Тихоокеанского и большей части Балтийского флота, отправившего на Дальний Восток свои корабли, причем денег на восстановление флота на Тихом океане до Первой мировой войны так и не нашлось. Ляодунский полуостров, с главной базой русского флота на Тихом океане, перешел победителю, пришлось отказаться и от южной части Сахалина. Уссурийский край оказался зажат в тиски между японскими владениями. Владивосток остался единственным удобным портом, где навигация возможна большую часть года. В случае новой войны не осталось никакой возможности помешать высадке вражеских войск. Единственным выходом было создание мощной, неприступной крепости в Уссурийском крае, которая могла бы удерживать врага до подхода подкреплений. Этой крепостью, конечно, должен был стать Владивосток. Император Николай II распорядился немедленно заняться этим вопросом. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян отправились во Владивосток, чтобы своими глазами увидеть самую сильную приморскую крепость мира и выяснить, действительно ли она изменила расклад сил в двух мировых войнах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nxDfl-aUpXM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Японский солдат в Сибири: «Было принято решение сжечь всех…»
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
Если всё было так хорошо, то почему произошла революция?
Зачем чехословацким убийцам и мародёрам ставят памятники в России???
Дальневосточные явки Штирлица
Разрушение ядра либеральной империи
„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать”
Зарубежные клондайки России. Часть III

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru