Сборник песен ансамбля "Пламя" из коллекции Гостелерадиофонда

00:00 – "На дальней станции сойду" (1978)

03:16 – У деревни Крюково" (1978)

07:03 – "Не повторяется такое никогда" (1978)

10:31 – Вся жизнь впереди" (1975)

13:19 – "Зацветает краснотал" (1987)

16:23 – "Строим БАМ (1977)

18:41 – "Это говорим мы" (1978)

21:57 – "Расцвела сирень" (1985)

24:44 – "За фабричной заставой" (1977)

28:44 - "Идет солдат по городу" (с Юрием Богатиковым) (1978)

32:30 – "На два дня" (1987)

35:34 – "Лейся, песня, на просторе" (1984)

38:29 – "Когда мужчины говорят" (1986)

43:08 – "Монолог" (1982)

45:05 – "Мой Севастополь" (1978)

48:40 – "Приходи" (1976)

51:53 – "Дарю тебе Москву" (1986)

52:39 – "Переведи часы назад" (с Ольгой Зарубиной) (1988)

56:20 – "Синие дожди" (1978)

59:44 – "А ты, Одесса" (1987)

1:02:58 – "Девушка с приморского бульвара" (1991)

1:04:57 – "Под музыку Вивальди" (1986)

1:07:44 – "В шахтерском общежитии" (1978)

1:09:55 – "Шерше ля фам" (1987)

1:14:08 – "Пастухи" (1989)

1:15:45 – "Помогите кенгуру" (1988)

1:18:31 – "Взрослые и дети" (1989)

ВИА "Пламя" был создан в октябре 1975 года. Костяк группы составили музыканты из ВИА "Самоцветы": Николай Михайлов (художественный руководитель), Сергей Березин (музыкальный руководитель), Валентин Дьяконов, Анатолий Могилевский, Юрий Генбачев, Геннадий Жарков, Юрий Петерсон, Алексей и Ирина Шачневы. Название новой группе придумал Сергей Березин. В начальный период своего творчества вокально-инструментальный ансамбль один год работал на ВДНХ.

В "самоцветовском" составе ансамбль проработал недолго. В 1976 году в ансамбль пришли новые участники: Станислав Черёмухин, Юрий Редько, Игорь Никитин. Ансамбль приобрел большую популярность благодаря таким песням, как: "На дальней станции сойду", "Это говорим мы", "Идёт солдат по городу", "Аты-баты", "До свиданья, Москва", "Снег кружится", "Когда мы любим", "Зацветает краснотал", "На два дня" и многим другим.