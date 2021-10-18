“Cтрах продаётся дорого”. Что было главным в выступлении Путина на РЭН-2021. Борис Марцинкевич
Во что вылилась "война пошлин" и как США стали сырьевым придатком Китая. Как декарбонизаторы приторговывают углем "из под полы". Почему китайский Госплан не смог обеспечить энергобезопасность страны и чем это может обернуться для нас. Что было самым главным в выступлении Путина на Российской Энергетической Неделе и кто в Кремле смотрит программу "Геоэнергетика" на канале ДеньТВ. Об этом беседуют Андрей Фефелов и Борис Марцинкевич.