Инопланетяне – это искусственный интеллект, возрастом в миллиарды лет.

Ученый приносит интересную гипотезу следующими словами; инопланетяне — это искусственный интеллект, «бессмертные роботы», возрастом существования в миллиарды лет!

Да, мы пока не встретили инопланетян, и все еще ищем наших космических соседей. Однако наша первая встреча с инопланетянами может быть по настоящему ужасной.

Если вы представляли себе инопланетян как маленькие гуманоидные существа, с массивной вытянутой головой, миндалевидными огромными глазами и навязчивой идеей «вживлять зонды» в людей, то будете разочарованы.

Очередное исследование «внеземного разума» профессора Сьюзан Шнайдер из Университета Коннектикута и Института перспективных исследований в Принстоне обсуждает теорию о том, что первый контакт будет связан с роботизированной внеземной расой, возраст которой может составлять миллиарды лет.

Профессор Шнайдер не утверждает конечно, но уверена — искусственный интеллект внеземной цивилизации уже давно обжил космическое пространство. В отношении инопланетян Сьюзан Шнайдер поясняет:

"Я не верю, что передовые внеземные цивилизации находятся на биологическом уровне жизни. Самые сложные культуры являются постбиологическими формами искусственного интеллекта, чуждой нам сверхразумности.

Другие культуры могут быть значительно старше нас — по отношению к ним земляне являются галактическими младенцами, добавляет ученый."

В докладе, опубликованном Daily Galaxy, профессора Шнайдер сообщается: Все видимые признаки нам подсказывают возраст инопланетного разума, который будет насчитывать миллиарды лет, — от 1,7 до 8 миллиардов.

Для нас вывод ученого интересен следующим предположением; если инопланетяне существуют и вышли в космос (да еще миллиарды лет) то они не только умнее землян интеллектуально, но и возможно уже перешли на постбиологический уровень жизни.

Предложенная гипотеза не отличается новизной. Футурологи ранее озвучили идею о плюсах «загрузки сознания» человека в машины. Но это впервые, когда идею связали с инопланетным разумом и выносят на серьезное обсуждение.

В самом деле, жизнь на основе кремния может переносить более суровые и опасные условия, чем жизненные формы на основе углерода. Следовательно, это означает, что их цивилизация может выжить в течение гораздо более длительных периодов времени.

Я думаю, что это очень вероятно — на самом деле, неизбежно, — что биологический интеллект является лишь временным явлением … Если мы когда-либо встретимся с внеземным интеллектом, то он, скорее всего, будет постбиологическим по своей природе – считает Пол Дэвис.

Доктор Шнайдер, как и многие люди видит множество преимуществ существования жизни на основе кремния. «Легче, например, выжить в космических путешествиях. При этом есть огромная вычислительная мощность, и нет никаких физических ограничений, таких как череп, и машина в принципе может достичь сверхразумного быстрее человека», — поясняет профессор.

Машина — почти бессмертие и надежность.

Интересно отметить, но есть много астрономов и ученых, которые считают, что инопланетяне на самом деле могут быть роботами. А почему бы нет? Например, Рей Курцвейл из Google предсказал слияние человека с машинами к 2050 году.

Если принять во внимание, что инопланетяне существуют и существуют миллионы, если не миллиарды лет, то логично предположить, что они в конечном счете давно «слились» с машинами.

Сет Шостак, занятый безрезультатно (пока) поиском инопланетной формы жизни соглашается:

Посмотрите на следующий факт, любой получаемый нами сигнал должен исходить от цивилизации, по крайней мере такой же развитой, как мы.

Теперь, допустим, консервативно, средняя цивилизация использует радио в течение 10 000 лет. С чисто вероятностной точки зрения вероятность обнаружить общество намного старше нас, достаточно высока.

Источник: https://holmtain.ru/inoplanetyane-eto-iskusstvennyj-intellekt-vozrastom-v-milliardy-let.html