Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Инопланетяне – это искусственный интеллект, возрастом в миллиарды лет.

00:52. 27 января 2020 365 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Ученый приносит интересную гипотезу следующими словами; инопланетяне — это искусственный интеллект, «бессмертные роботы», возрастом существования в миллиарды лет!

prishelcy-javljajutsja-bessmertnymi-robotami

Да, мы пока не встретили инопланетян, и все еще ищем наших космических соседей. Однако наша первая встреча с инопланетянами может быть по настоящему ужасной.

Если вы представляли себе инопланетян как маленькие гуманоидные существа, с массивной вытянутой головой, миндалевидными огромными глазами и навязчивой идеей «вживлять зонды» в людей, то будете разочарованы.

Очередное исследование «внеземного разума» профессора Сьюзан Шнайдер из Университета Коннектикута и Института перспективных исследований в Принстоне обсуждает теорию о том, что первый контакт будет связан с роботизированной внеземной расой, возраст которой может составлять миллиарды лет.

Профессор Шнайдер не утверждает конечно, но уверена — искусственный интеллект внеземной цивилизации уже давно обжил космическое пространство. В отношении инопланетян Сьюзан Шнайдер поясняет:

"Я не верю, что передовые внеземные цивилизации находятся на биологическом уровне жизни. Самые сложные культуры являются постбиологическими формами искусственного интеллекта, чуждой нам сверхразумности.

Другие культуры могут быть значительно старше нас — по отношению к ним земляне являются галактическими младенцами, добавляет ученый."

В докладе, опубликованном Daily Galaxy, профессора Шнайдер сообщается: Все видимые признаки нам подсказывают возраст инопланетного разума, который будет насчитывать миллиарды лет, — от 1,7 до 8 миллиардов.

prishelcy-javljajutsja-bessmertnymi-robotami-2

Для нас вывод ученого интересен следующим предположением; если инопланетяне существуют и вышли в космос (да еще миллиарды лет) то они не только умнее землян интеллектуально, но и возможно уже перешли на постбиологический уровень жизни.

Предложенная гипотеза не отличается новизной. Футурологи ранее озвучили идею о плюсах «загрузки сознания» человека в машины. Но это впервые, когда идею связали с инопланетным разумом и выносят на серьезное обсуждение.

В самом деле, жизнь на основе кремния может переносить более суровые и опасные условия, чем жизненные формы на основе углерода. Следовательно, это означает, что их цивилизация может выжить в течение гораздо более длительных периодов времени.

Я думаю, что это очень вероятно — на самом деле, неизбежно, — что биологический интеллект является лишь временным явлением … Если мы когда-либо встретимся с внеземным интеллектом, то он, скорее всего, будет постбиологическим по своей природе – считает Пол Дэвис.

Доктор Шнайдер, как и многие люди видит множество преимуществ существования жизни на основе кремния. «Легче, например, выжить в космических путешествиях. При этом есть огромная вычислительная мощность, и нет никаких физических ограничений, таких как череп, и машина в принципе может достичь сверхразумного быстрее человека», — поясняет профессор.

prishelcy-javljajutsja-bessmertnymi-robotami-3

Машина — почти бессмертие и надежность.

Интересно отметить, но есть много астрономов и ученых, которые считают, что инопланетяне на самом деле могут быть роботами. А почему бы нет? Например, Рей Курцвейл из Google предсказал слияние человека с машинами к 2050 году.

Если принять во внимание, что инопланетяне существуют и существуют миллионы, если не миллиарды лет, то логично предположить, что они в конечном счете давно «слились» с машинами.

Сет Шостак, занятый безрезультатно (пока) поиском инопланетной формы жизни соглашается:

Посмотрите на следующий факт, любой получаемый нами сигнал должен исходить от цивилизации, по крайней мере такой же развитой, как мы.

Теперь, допустим, консервативно, средняя цивилизация использует радио в течение 10 000 лет. С чисто вероятностной точки зрения вероятность обнаружить общество намного старше нас, достаточно высока.

Источник: https://holmtain.ru/inoplanetyane-eto-iskusstvennyj-intellekt-vozrastom-v-milliardy-let.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Инопланетяне добрые и злые... Как разобраться?
... сознания Верховной Личности присутствует именно Искусственный Интеллект, который полностью программирует всех, ...может прекрасно обходиться без всех этих искусственных приспособлений в случае, если благополучно...news/bolee-podrobno-o-galafedakh/ Инопланетяне
У нашего Солнца есть имя – ЯРИЛО и этому имени 1,5 млрд. лет!
... судить строго. Ибо это СКАЗка. Это я нашел здесь:.... То, что мы "инопланетяне" говорит крепость наших костей,... слоя Вселенной. Внутри этого ядра находилось высокоэнергетическое пространство...с итогами войны, но искусственный интеллект допустил ошибку. Новые ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... Очевидно, любовь — это изобретение млекопитающих. [Это правило, касающееся различий ...Но использование людьми систем искусственного интеллекта в разумно ограниченных пределах ... частями головного мозга. Инопланетяне почти наверняка значительно расширили...
Версия инопланетного происхождения человечества
...но его внешний вид и интеллект максимально приближался к «Создателям... высокоразвитыми существами — вероятно, инопланетянами. Свидетельством произошедших взрывов является ...опытом) в искусственном теле, сотканном из света. Это искусственное тело прикрепляется ...
Эссе: чипизация человечества для его контроля
...занимаются инопланетяне, хотя по большому счёту это делалось...управляющие чипы контролировались искусственным интеллектом. Программа контроля разума...это мало чем может помочь густонаселённым городам нашего мира, которые подконтрольны искусственному интеллекту...
Глава 3. Вариации в размышлениях
... трудно догадаться. Любые попытки создания искусственного интеллекта упираются, во-первых, в смысл... совместимы 5 НЛО – случайные появления инопланетян, их изучением заняты все желающие... Луны есть всё необходимое для этого). Это – при движении в дальний ...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 8458 3598
    BlackCat 27 января 2020 в 10:51

    Забавны измышления о том, что интеллектуальное биологическое создание, гуманоидного типа вышло из своего физического биологического тела лишь ради того, чтобы заменить его на роботизированное физическое, но явно уступающее физическому биологическому, равно как и чуждое биологическому, в силу того, что биологическое тело является “встройкой” в систему планеты, причем эта “встройка” по своему строению представляет собой конструкцию из элементов, свойственных окружающей системе биологического и физического мира.
    Исходя из этого можно сделать вывод о том, что высшей формой жизни будет энергетическая форма жизни, но в силу того, что у нее отсутствует физическое тело (носитель), то и эффекты ограничения и “инерции” мышления на основе физики биологического или не биологического, но физического тела, будет отсутствовать и понятие “время” как таковое, ибо для данного сознания в силу его мощности, распределенной по всем источникам мощности все потенциалы будут просчитаны и условно любой из них будет “здесь и сейчас”, лишь в зависимости от того, какую из “дорог” выберет локальная система с источниками мощности с учетом особенностей реализации на физическом плане, и будет зависеть то, насколько эта энергетическая форма жизни будет проявлена в локальной системе на соответствующем физическом плане.

    Ответить
    1
  • 13519 9597
    Владимир 27 января 2020 в 11:15

    Ваще по моему словосочетание “искусственный интеллект” это полная глупость,дети тоже проходят фазу развития интеллекта во время обучения и что ИИ применимо и к ним?Тогда уж надо говорить о носителях интеллекта типа “биологический”, “машинный” или еще какой нибудь.Так что все эти споры – разговоры высосаны из т.н. пальца.

    Ответить
       
  • 441 337
    Неохмыримые мстители 27 января 2020 в 12:13

    Хмы! Ну, наконец-то! Дожили!
    Кто-нибудь знает ихний телефон?
    Позвоните, спросите: есть ли у них “антисемитизм” или – уже всё?
    Очень интересуюсь!

    Ответить
       
    • 7758 7088
      жора шаповНеохмыримые мстители 27 января 2020 в 12:26

      ” Идёт еврей вдоль речки. Птички поют, цветы цветут. Весна. Вдруг – летающая тарелка на луг бряк! Еврей цветов нарвал , и туда – первый контакт! Выходят двое инопланетян. Еврей :” Шолом – алейхем, дгузья!” Один инопланетянин- другому :” Вот, блин, – эти уже и тут высадились!” ( анекдот)

      Ответить
      1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)