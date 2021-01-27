Вспомнилось сегодня «золото партии». Те, кто постарше наверняка помнят эту замечательную историю времён поздней перестройки, беспредельной гласности и всеобщей демократизации политических процессов в задыхающемся от нежданно нахлынувшей свободы СССР

А тем, кто не в курсе немного расскажу. В общем, где-то к концу 80-х годов советские граждане узнали, что правящая в стране коммунистическая партия обладает несметными богатствами. Тогда уже все поняли, что партийная верхушка – совершенно охреневшие от роскошной жизни люди, которые катаются как сыр в масле, в то время как для простых граждан СССР сыр и масло являются самыми настоящими дефицитными товарами. Шикарные чёрные «Волги» партийных начальников, ведомственные ателье, где им шили прекрасные костюмы, недоступные простому советскому человеку и конечно же спецраспределители, где партийные бонзы в секретном режиме получали деликатесы, типа финского сервелата, чтобы потом, посмеиваясь над «совками», пожирать их в кругу семьи. Но самым главным ударом по сознанию советского человека стало именно «золото партии».

Как говорили знающие люди, партия постоянно обкрадывала советский народ. Обкрадывала нагло и беспощадно. И всё украденное вкладывала в золото. Представляете – украденное народное богатство, конвертированное в золотые слитки, в огромное количество, которое не поддаётся осмыслению. Про «золото партии» писали тогда все появившиеся как грибы «прогрессивные» издания, или же просто перекрасившиеся, как незабвенный «Огонёк». Советскому обывателю активно, в режиме нон-стоп, этим самым «золотом партии» промывали мозги. Всё это происходило на фоне катастрофического падения уровня жизни, тотального дефицита и прочих неприятностей жизни в позднем СССР. Что-то мне подсказывает, что «золото партии» и все эти явления были абсолютно связанными вещами, но не в материальном плане, а как некая спецоперация, при которой одновременно идёт самый настоящий саботаж (который реально был), чтобы как можно сильнее ухудшить жизнь народа и при этом народу намекают, кто во всём виноват.

Тема «золота партии» навязывалась народу очень агрессивно. Распространялись самые дикие слухи, в прессе выходили всевозможные статьи с показаниями «свидетелей», активно включалась в тему и кинотусовочка, которая снимала на эту тему такие шедевры, что народ охреневал от того, как его ограбила КПСС. Подспудно звучал намёк – вот подождите, стоит нам только скинуть проклятую партию, как мы непременно доберёмся до этого «золота партии» и всем настанет счастье, поделим всё, ни одного человека не забудем. И самое интересное, что народ развесил уши и верил в эту, извините, хрень.

А когда всё случилось, ну, в смысле развала СССР, торжественного пришествия рыночной экономики и других радостей жизни, тема «золота партии» куда-то неожиданно улетучилась. Вот как будто бы её и не было. Да и сам народ о ней не особо вспоминал, так как попросту офигел от внезапно обвалившегося на него счастья в виде массовых увольнений с заводов и фабрик, невыплат зарплат по нескольку месяцев, бешенной инфляции и приличной корректировке домашнего меню в сторону его абсолютного упрощения до макарошек и картофана. В таких условиях стало как-то не до сотен тонн золота, которое где-то спрятали вороватые партийные бонзы. Также никто не заметил, что те, кто громче всего кричал об этом самом «золоте» стали ездить на дорогих иномарках да владеть различными активами и предприятиями, как будто бы они это самое «золото партии» тайно нашли и приватизировали.

На самом деле «золото партии» никто не находил. Его и не было вовсе. «Золотом партии» обдурили страну, для того чтобы её развалить и ограбить. В какой-то мере это золото было «опиумом для народа» на голодный желудок: помечтайте, мол, о красивой жизни. И когда надо – сидите по домам и не выходите на защиту этого государства. Оно же столько у вас украло! А вот когда мы доберёмся до власти – начнётся самый настоящий праздник жизни.

Почему мне вспомнилось это самое «золото партии»? Всё очень просто. История с «дворцом Путина» — её полнейший аналог, разумеется, с некоторыми поправками на современность. Народ не голодает, дефицита нет, экономика, хоть и просела от коронавируса, но всё-таки достаточно крепко стоит на ногах, строятся дороги, заводы, жильё, обновляется инфраструктура. В общем, с концом восьмидесятых никак не сравнить. Но тема, что «у народа воруют» — вечная и часто срабатывает. Нет, это не означает, что коррупции и воришек во власти нет – конечно же они есть. Они есть везде, практически во всех странах мира. Но только история с «дворцом Путина» — она какая-то совершенно дикая, рассчитанная на совсем уж недалёкого обывателя, либо на того, кто спит и видит, как к власти приходят те, кто такое «расследование» и замутил. Со всеми, отсюда вытекающими, которые не будут особенно отличаться от того, что творилось в постперестроечной демократической России начала 90-х годов.

Всё новое – хорошо забытое старое. И используется снова, и снова. И цели не особо меняются. Это таран, чтобы бить по основе государства – народу, чтобы задурить ему голову и снова обмануть. Но только сработано уж слишком топорно. Так, что верят очень немногие. Вы можете сколько угодно орать о десятках миллионах просмотров, но грош им цена, если они конвертируются лишь в несколько десятков тысяч по всей стране. Да и то это как правило те люди, которые были бы рады развалить свою страну и без всяких легенд о «золоте партии».

Голос Мордора, специально для News Front