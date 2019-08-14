Новости Украины и Новороссии 14 августа 2019

Нашествие сталкеров: в Чернобыле задержаны 17 экстремалов, 4 из них — граждане Франции (ФОТО)

За минувшие сутки полиция Киевской области задержала 17 нарушителей любителей острых ощущений и, по всей видимости, фанатов сериала «Чернобыль» в зоне отчуждения. «Во время патрулирования территории зоны отчуждения, полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма», — передает пресс-служба полиции Киевской области. Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители — жители городов Енакиево (ДНР) и Николаев. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей. На объекте «Чернобыль-2» была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет. Вблизи Села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители так называемой Донецкой области 18 и 20 лет. В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в суды и миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины. Как сообщала «Русская Весна», 11 июля этого года Владимир Зеленский посетил зону отчуждения, заявив, что отныне Чернобыль является одной из достопримечательностей Украины. Читайте также: Бойня в аэропорту Гонконга — протестующие взяли заложников, спецназ готовит штурм (ВИДЕО)

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Украинку в США приговорили к 20 годам тюрьмы

Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена 13 августа в штате Нью-Йорк к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии. Об этом сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. «Алена Каличенко в федеральном суде была приговорена к 20 годам тюремного заключения после того, как в апреле 2016 года признала себя виновной в сговоре с целью сексуальной эксплуатации ребенка, в сексуальной эксплуатации ребенка и в производстве детской порнографии для ее доставки в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении. После отбытия наказания украинка подлежит депортации на родину. Каличенко была арестована в июле 2014 года во время поездки в США. По данным американской прокуратуры, осужденная в период с апреля 2012 по ноябрь 2012 года записала 46 видео порнографического содержания с двухлетней девочкой. Видео были сняты по заказу Джозефа Валерио — жителя города Смиттаун, расположенного на Лонг-Айленде. Каличенко за плату в несколько тысяч долларов отправила ему видео по электронной почте. Агенты ФБР во время обыска в январе 2014 года обнаружили дома у Валерио оборудование и реквизиты для съёмки порнографических видео. Заказчик роликов был признан виновным в ноябре 2014 года и приговорен к 60 годам тюрьмы. Радовать пани Каличенко в этой ситуации может только одно: через 20 лет, отбыв срок в США, она вернётся в прекрасную Украину будущего — с гиперлупом и без «москалей». Читайте также: Каким будет третий майдан на Украине

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Очень важное дело

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Как бороться за Крым не привлекая внимание санитаров

В Киеве предлагают бороться с "оккупацией" Крыма путем распространения картГосгидрография Украины опубликовала http://hydro.gov.ua/?p=1502 свой план организации полноценной морской блокады Крыма без привлечения внимания санитаров. Текст настолько прекрасен, что его лучше прочитать целиком.Таким образом, план борьбы с «оккупацией Крыма» заключается в том, чтобы бороться с распространением российских карт и пытаться на юридическом уровне препятствовать заходу иностранных и российских судов в порты Крымского полуострова.Каких-либо военных средств организации блокады не предусмотрено, а сама инициатива де-факто даже не поддержана украинскими государственными органами, к которым взывают авторы «плана блокады».Почему в «плане» отсутствуют средства блокады, вполне понятно, возможности ВМСУ и морской погранслужбы Украины ничтожны в соотношении с возможностями Черноморского флота РФ и Погранслужбы ФСБ. Что бывает в случае их «соприкосновения», наглядно показала история с прорывом «волчьей стаи» через Керченский пролив. Кроме того, Россия уже деятельно показала, что при реализации актов морского пиратства (как это было в истории с «Нордом»), Россия может нанести огромный экономический ущерб украинскому судоходству и украинской экономике, просто затруднив проход украинских судов через Керченский пролив посредством реализации длительных досмотровых мероприятий. А ведь есть еще и вариант с блокадой украинских портов в случае, если Украина попытается совместно с странами НАТО организовать давление на российское судоходство у берегов Крыма. Поэтому в плане Госгидрографии Украины момент практической блокады стыдливо опущен и сведен к борьбе с «неправильными» картами и жалобам в Европу.Разумеется, таким образом «блокада Крыма» вряд ли будет реализована. Достаточно вспомнить, что несмотря на громкую риторику из Киева, в порты Черного моря вполне себе заходят суда с грузами из ЛНР и ДНР. Можно вспомнить поставки донбасского угля в Турцию (хотя Турция не признает ЛНР и ДНР, а также принадлежность Крыма России), а также историю с задержанием в Мариуполе транспорта с продукцией Алчевского комбината, которая вывозилась в Европу (!) через украинский (!) порт. И если такое происходит даже применительно к Донбассу, который фактически не имеет полноценный портов, то Крым тем более будет невозможно экономически изолировать – те экономические связи, которые сейчас не могут быть реализованы официально, будут реализованы в рамках различных серых схем, на которые просто закрывают глаза, признавая ситуацию де-факто, а не де-юре.Поэтому данная инициатива Госгидрографии Украины является характерным крикливым способом напомнить о себе, пока санитары не повязали. Надо ведь как-то показывать работу в «борьбе за Крым», но когда дело доходит до реального рассмотрения предпринимаемых мер, то получается «борьба с картами» и «призывы к международному сообществу». И так пять лет, хотя украинская пропаганда всячески пытается уверять, что Украине очень нужен Крым и она ведет за него яростную борьбу.Специально для "Аналитической Службы Донбасса" http://asd.news/articles/ukraina/kak-organizovat-morskuyu-blokadu/ – цинк

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«Охота» на Порошенко

Украина давно живёт в режиме фарса. Пожалуй первой фарсовой акцией была раскрутка так называемого дела Гонгадзе. Тогда журналисты-грантоеды (из которых едва ли половина знала о существовании Гонгадзе) внезапно «страшно озаботились» тем, что направо и налево изменявший жене и часто не ночевавший дома журналист вдруг не приехал домой от любовницы.

Более того, они немедленно указали на тогдашнего президента Кучму как на виновника его пропажи, начав в прессе кампанию: «Кучма, где Гонгадзе!». Даже если я в 15-16 лет не возвращался вовремя домой и не звонил (поскольку стационарного телефона тогда дома ещё не было, а мобильная связь стала доступной только лет через 15), мои родственники не начинали паниковать так рано и уже тем более не возлагали вину за моё отсутствие на Брежнева или Щербицкого. А эти как будто знали (хоть почему как будто?) весь сюжет разворачивавшейся драмы.

На втором этапе легализовавший американскую прослушку украинского президента майор Мельниченко рассказывал, как он прятался в кабинете Кучмы под диваном и в шкафу, чтобы «поменять плёнки» в записывающем устройстве. Это притом что кабинет президента находится под круглосуточной охраной и в одиночестве туда не может попасть ни референт, ни охранник, ни уборщица.

Тем не менее, оба этапа данного фарса оказали эффективное воздействие на украинское общество, сформировали не просто антикучмовскую, а направленную против власти в целом оппозицию, ставшую пушечным мясом первого майдана. Поскольку первый раз получилось, то метод стал развиваться и через пару лет, в преддверии первого майдана и в ходе его развития, того же Кучму, его спецслужбы и власть в целом обвинили уже в отравлении Ющенко, хоть сам же «отравленный» сделал всё, чтобы не было возможно ни доказать факт отравления, ни провести реальное расследование.

И пушечное мясо майдана вновь проглотило убогую фальшивку. Кстати, параллельно с Кучмой уже тогда во всех проблемах (от гибели Гонгадзе до «отравления» Ющенко и «фальсификации» выборов) обвиняли Россию. Апогеем обвинений было сделанное в разгар майдана заявление Тимошенко о тысячах «русских спецназовцев» на Банковой, готовых расстрелять майдан. После этого объявились сотни (если не тысячи) «свидетелей», «своими глазами» видевших», как «российский спецназ» «летел в Борисполь», «выгружался из самолётов», «ехал из Борисполя в Киев» и т.д.

Никого не смутило ни то, что Кучма оказался непричастным к смерти Гонгадзе, ни то, что «прослушивавший» его майор оказался фриком, ни то, что версия с отравлением Ющенко лопнула, а все «отравители» — ныне патентованные патриоты Украины, сражающиеся с «российской агрессией», ни то, что никто не расстрелял майдан и в Киеве не только не был обнаружен «российский спецназ», но не было никаких следов его пребывания. После первого майдана фарс окончательно стал основой украинской политики и пропаганды.

Откровенная неприкрытая ложь, жалкие ужимки и бездоказательные обвинения оппонентов во всех смертных грехах составляют основу как международной стратегии государства, так и внутриполитической тактики отдельных партий и персонажей. Украина на международной арене играет сразу двух клоунов: рыжего (злого Арлекина) и белого (несчастного Пьеро). И таких же двух клоунов сразу играет подавляющее большинство украинских политиков внутри страны, а её президенты во внешнем мире.

У меня сложилось впечатление, что громогласные заявления новой власти о намерении расследовать преступления Порошенко и заставить последнего ответить за них также окончательно выродились в фарс. Частично фарсом они были сразу. Ибо было понятно, что задача Коломойского и его команды заключается не в наказании Порошенко, а в «раздевании» Порошенко: в перехвате у него «президентских бизнесов», а также в попытке изъятия в свою пользу прибыльных активов.

Таким образом, реальные уголовные репрессии (их масштаб и продолжительность) против Порошенко зависели исключительно от того, насколько быстро и о чём именно договорятся «пауки» (Игорь Валерьевич и Пётр Алексеевич). Судя по всему они разошлись на основе «широкого компромисса»: Порошенко отдаёт все президентские бизнесы (сохраняя в неприкосновенности и незасвеченными схемы, в некоторых случаях, очевидно, сохранятся и партнёры-прокладки, только конечный бенефициар поменяется), но сохраняет в неприкосновенности личную бизнес-империю (которую кстати, так же трудно изъять, как бизнес-империю Коломойского).

В перспективе на основе этого «экономического» соглашения может установиться и политическое партнёрство Порошенко и Коломойского. Тем более что внешний враг (Россия) у них один и тот же, базовые принципы внутренней политики практически не различаются, цели и задачи (восстановление притока в систему внешнего ресурса, обеспечиваемое партнёрством с Западом и обеспечивающее стабильность системы) — одни и те же.

С этой точки зрения вызов Порошенко на допрос в ГБР, угрозы провести следующий допрос с использованием полиграфа, выступление в поддержку Порошенко стайки «золотой молодёжи», возглавляемой его собственными отпрысками, ленивое отругивание Петра Алексеевича от ГБР — всё это не более чем фарс. Я склонен верить адвокату Порошенко, который утверждает, что следователи сами не могут понять, какие именно налоги и кому именно не заплатил Порошенко при покупке телеканала «Прямой». Уж чему-чему, а законной минимизации налоговых выплат юридические и финансовые службы украинских олигархов научились в совершенстве. Вряд ли по этому делу Порошенко можно предъявить что-то серьёзное.

Зато каждая сторона пиарится как умеет. Зеленский-Коломойский демонстрируют «непримиримость» и устраивают милые народу «гонения» на Порошенко. Не исключено, кстати, что часть «гонителей» используют втёмную. Стоят их услуги недорого, а много знать им не положено.

В свою очередь, Порошенко, никогда не отличавшийся хорошим вкусом ни в одежде, ни в еде, ни в архитектуре своего жилища, ни в пиаре, пытается продать народу картинку дружной семьи, где дети горой за папу (и не предупредив его приезжают с друзьями поддержать под ГБР), где все скромные (совершеннолетние дети миллиардера ездят втроём на одной «Шкода Октавия», причём по доверенности), а отец-миллиардер и экс-президент ещё и «честный», ничего не боится и готов удовлетворить любопытство любых следователей в рамках закона.

Кроме того, не исключено, что вялые арьергардные бои между Коломойским и Порошенко (по поводу второстепенных активов) ещё ведутся. Их исход для сторон непринципиален, но раз уж всё равно приходится ломать комедию с «расследованием преступлений», то почему бы не побороться за привлекательный медиаактив (по поводу которого «формула раздела» может трактоваться двояко)?

Представление убогое, но какая страна, такие и пьесы. Можно было бы в очередной раз похихикать над уровнем постановщиков украинского политического фарса, по сравнению с которым сельский клуб — Большой театр, но прослеживается одна далеко не вдохновляющая закономерность: чем больше в украинской политике фарса, тем более кровавой она становится.

Вначале была одна «голова Гондагдзе», после первого майдана «застрелились» несколько крупных политических деятелей свергнутого режима. Поле майдана второго балаган стал всеохватным, а кровь полилась рекой. Теперь уже и президентом избран клоун — форма приведена в соответствие с содержанием, украинские Пердолино готовы брать новые высоты в своей перманентно идущей комедии дель арте. Насчёт новых фонтанов крови тревожно, особенно если «пауки» договорятся окончательно.

Ростислав Ищенко

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Кинокомпания Мудососы. При поддержке правительства США…

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