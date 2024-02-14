13 февраля Донбасс посетил народный артист РФ и Молдавии Филипп Киркоров, многократный обладатель премии "Золотой граммофон" и многократный лауреат фестиваля "Песня года", лауреат госпремий "За вклад в развитие и пропаганду болгарской культуры за рубежом" и "За вклад в развитие русско-турецких культурных связей", кавалер ордена Почёта, "герой" большого количества скандалов, включая кощунственный танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлёвском дворце, дела о плагиате, нападения, оскорбления и пресловутую "голую" вечеринку.

Самопровозглашённый поп-король затейливого происхождения (родившийся в Варне "болгарин" без единой капли болгарской крови, отпрыск чистокровного армянина Бедроса Киркорова/Петроса Крикоряна и еврейки с наличием цыганской примеси Виктории Лихачёвой-Манион) появился в Горловке. Перья и стразы отсутствовали. Весь в чёрном.

Г-н Киркоров выступил в городской больнице №2 перед военными и врачами, спел песни "Снег" и "Жестокая любовь". Филипп привёз гумпомощь – подарки раненым бойцам в пакетах с надписью King, компьютеры, принтеры, кондиционеры, мягкие игрушки и конфеты для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трём военным. "У меня есть моя страна, моя родина. Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа мой. Поэтому для меня очень важно ощущение этого тыла, которое даёте вы нам, возможность в том, что у нас всё будет хорошо. <…> Сегодня моя миссия состоит в том, чтобы просто сказать вам спасибо и пожелать вам здоровья. В определённый период времени и жизни нужно посмотреть на жизнь тех, и те места, которые сейчас в опасности, для того, чтобы создалась какая-то, может быть, переоценка ценностей. Мы взлетаем высоко в облака и теряем ощущение реальности. Очень важно периодически опускаться с небес на землю. Это мой долг", – рассказал певец в ходе выступления.

Как известно, после смрадной декабрьской вечеринки с дресс-кодом "almost naked" тусовщицы-нетвойнистки Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", Филиппа тщательно вырезали из всех новогодних телепрограмм. Медным тазом накрылись корпоративы, начались налоговые проверки. Российское авторское общество подало на певца в суд, требуя взыскать с него 2 млн рублей "за использование принадлежащих организации художественных произведений". Роскомнадзор усмотрел в снимках и роликах с вечеринки признаки ЛГБТ*-пропаганды. Десятки тысяч подписей набрала петиция с требованием лишить Киркорова звания звания народного артиста России. В своё оправдание он сперва заявил, что "заглянул на пять минут на мероприятие", что "не знал о характере событий", и что "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь" (эта фраза мгновенно стала интернет-мемом), а затем в собственном Telegram-канале "Примадонн" заверил, что передаст гонорар за участие в шоу "Маска" жителям Белгорода, пострадавшим в результате ударов киевских террористов; о какой сумме идёт речь, певец не уточнил. Пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову "поп-король" сообщил: "Я просто обещал ей (Ивлеевой – Прим.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чём никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на «Дольче Габбана», «Баленсиага». А потом, когда я вошёл и увидел это — говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)". Однако, несмотря на обнимашки с явно симпатизирующим ему Песковым, которого Филипп на опубликованном видео дружески теребил за лацкан пиджака, тучи сгущались всё сильнее.

Ещё в январе Филя Нетудверов улетел в Соединенные Штаты, отдыхал в Майами, побывал на концерте Мадонны в Нью-Йорке. Основной целью поездки было пополнение бюджета после "отмены" Киркорова на телевизионных эфирах и концертных площадках в РФ. Блогер-гомосексуалист Антон Суворкин утверждал, что Филипп имеет разрешение на работу в Штатах и "рассчитывал на быструю организацию гастролей по США, но не сумел договориться ни с кем": "Просил он всего 100 тыс. долларов за выступление — он действительно сильно снизил запросы. И райдер примитивный — какая-то хлебная-рыбная нарезка и зеркало в полный рост. Информация прямо оттуда, из Штатов. Киркоров обзванивал абсолютно всех устроителей концертов в Америке и просил организовать его выступление. Но не взяли его! Всюду отказ! Не нужен он тут никому". Филя вернулся в Россию. И, по совету кое-кого из АП (угадайте, кого именно), совершил краткосрочный визит в Донецкую Народную Республику.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в беседе с Лентой.ру сказала, что не знает, как визит 56-летнего Киркорова скажется на его дальнейшей карьере: "Но что приехал — хорошо". Музыкальный продюсер Яна Рудковская: "Вот — настоящий поступок мужчины с большим и добрым сердцем". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (добавив хештег #ТаДверь): "Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь".

1-й заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru предположил, что граждане России не станут относиться лучше к Филиппу Бедросовичу после его визита в Горловку: "Пытается вернуться в зону комфорта, где ему хорошо, к которой он привык. Было бы странно говорить, что это отрицательный поступок. Просто один этот поступок после десятков и сотен совершенно противоположных поступков вряд ли может переломить отношение общества к нему, а это самое главное, а не то, что где-то скажут, что он прощён. Он потерял огромное количество людей, переставших ходить на его концерты. Вот тут надо было думать". Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков: "Как-то не верится в его искренность. Возникает вопрос, а почему он раньше не ездил, а только после переделки? Тем не менее это показывает, что СВО лечит представителей нашей творческой верхушки. Не хочу её называть элитой, интеллигенцией".

Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова: "Филипп Киркоров в Горловке спасает себя, спасает свой образ жизни. Не будь той голой вечеринки, он бы в Горловку не поехал. Всё это ясно. Но он туда поехал и выступил. В отличие от многих других. <…> Это всегда риск. Так что в камнях, которые дальше полетят в Киркорова, моего не будет. Я ценю этот поступок. Творчество его мне, по-прежнему, не близко. Но тут главное, что для людей в Горловке его приезд — поддержка. И всё-таки он выбрал Горловку, а не Луганск, где значительно спокойней. И отдельное спасибо, что был одетым". Военкор Александр Коц: "Киркоров излечился от двоежопия. Это, конечно, не подвиг, но, всё-таки, поступок. Вынужденный или добровольный — дело десятое. Но именно так избавляют себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях".

"Киркоров приехал в ДНР. Спасать свои концерты в России, которые сами собой отменились после его участия в голой вечеринке. Значит, правильные были меры. Но что будет, если все участники голой вечеринки теперь поедут в ДНР и ЛНР? Ужас, ужас", – написал политолог Сергей Марков. "Филипп Киркоров приехал в Горловку. Выступил в госпитале в формате «уличного артиста» и привёз какую-то скромную помощь. Таким образом Филипп, вероятно, хочет выправить своё реноме, сильно пострадавшее после «голой вечеринки». Тут два момента. 1. Хорошо, что не уехал в Дубай, как некоторые. 2. Плохо, что не поехал туда, где его помощь нужнее всего — в войска. Разового музыкального стендапа в Горловке явно недостаточно, чтобы зайти «в нужную дверь». Разовыми акциями «рядом с фронтом» реноме не выправить", – считает военный волонтёр Алексей Живов.

"Певец всё пытается отмыться от позора после «голой» вечеринки и поездок в США. Он приехал в Донбасс с концертом для военных. Но мало того, что зашедший «не в ту дверь» артист перепутал слова собственной песни, так ещё и показал, что это сам «король» снизошёл до плебса — обратите внимание на надпись на пакетах с гуманитарной помощью", – заметил телеведущий Руслан Осташко. Писатель Платон Беседин: "Филипп Киркоров выступил в Горловке? Ну и? Донбасс — это не то место, где получают индульгенцию после омерзительных шабашей. Донбасс — это место для лучших, это место для своих! Особенно забавно читать: дайте Киркорову второй шанс. Человек столько лет на сцене, в самом центре, что тут не второй шанс — тут танцы на граблях". "Голос Мордора": "Кстати, без фанеры-то поёт очень криво".

Военкор Георгий Медведев: "Вот уже сколько времени мы работаем с Народным артистом России Сергеем Куприком и его супругой, отлично знакомы с Викторией Тарасовой, с которой не раз возили помощь малышам по Донбассу, помогает Юля Чичерина, я с ней мало работал, но коллеги почти постоянно — то с концертом бойцам, то с помощью, Вадим Самойлов, лично, что называется, «отрывался» в Донецке, Горловке, Торезе. Был момент, прямо повод для гордости перед детьми)), меня даже со сцены увели по просьбе Вадима, когда я с камерой уже слишком к гитаре лез. К чему это я? Есть множество выдающихся людей, звёзд, которые не остались в стороне, поддержали Донбасс, Россию. Кто-то в первые дни, кто-то пришёл к этому позже. Можно долго судить о мотивах, о причинах, о том, кто и как к этому пришёл. Я вижу неоднозначную реакцию визит Филиппа Киркорова в Горловку. Позвольте, я скажу то, что думаю. Я тоже смотрю новости, и не первый день, и знаю многое, что происходит, и хорошие события, и косяки людей, о которых знает вся страна. И я тоже много чего критиковал и критикую по сей день, выступаю резко негативно, но есть люди, которые после этих событий не просто сумели найти в себе силы извиниться, но и нашли смелость приехать в Донбасс. А в данном конкретном случае — в Горловку. Я вам честно скажу, я, постоянно здесь живущий и работающий, не всегда могу найти в себе смелость выехать на обстрелы, даже в самом центре города. Киркоров приехал, не с концертом. Да, спел несколько песен, которые подтянули раненые бойцы и медики, и пообщался с бойцами. Самое главное, он привёз помощь и поговорил с людьми на тему того, чем он может помочь. Я не берусь судить, что стало поводом, какой момент или фактор стал решающим, для меня лично важен тот факт, что он приехал. Я не берусь говорить, хороший этот человек или плохой. <…> Я не призываю вас полюбить Киркорова, я лишь хочу сказать, что многие отзывы сейчас неуместны. Он приехал в Горловку, он привёз помощь детям, привёз подарки бойцам. <…> Искренне верю, что Филипп продолжит помогать нашему городу и Республике, верю, что он продолжит поддерживать нас. Дайте возможность показать себя в деле. Ошибёмся — признаю и свою ошибку. Но верю в лучшее".

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии: "Читаю восторженно-облегчённые отзывы по поводу поездки поп-певца на Донбасс («ах, он всё-так наш, просто вошёл не в ту дверь»). Что помог («помогал и будет помогать») людям в беде — хорошо. Что не побоялся побывать в зоне обстрела — тоже хорошо. Но нельзя сравнивать тёплое с мягким. Творение добрых дел — лишь одна из сторон покаяния, а именно: привнесение доброго в мир и в самого себя. Базовая же сторона покаяния всё-таки в том, чтобы из себя и из мира устранить то злое, чтобы было привнесено. И не повторять. Такое покаяние возможно любому. Вор, вызвавшийся идти на фронт и освобождённый благодаря этому от тюремного заключения, если, вернувшись с войны, вернётся к воровству (а то и ещё больше), никак не сможет в своё оправдание ссылаться на пролитую кровь. Марина Ахмедова пишет (справедливо): «в Горловке спасает себя, спасает свой образ жизни». А ведь именно образ жизни вызывает отторжение, равно как и проистекающий из него сценический и публичный образ (вплоть до попрания Креста Господня, что бы там светский суд не говорил). Отторжение вызывает та звенящая пошлость, то скоморошье лицедейство, что должны перестать быть допустимым образцом в жизни нашего общества. Когда многие здравые люди облегчённо выдохнули после исчезновения разных поющих голов, например с новогодних экранов, — это было не от чувства удовлетворения таким ответом на известный неодетый фарс, но от того, что окружающее пространство стало чуть менее пошлым. И тревогу вызывает возможность, вопреки ратному и духовному подвигу нашего народа, возвращения царствования пошлости и её королей".

Корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский: "Бают, что Киркоров пел раненым в Горловке. За что? Парням же и так больно!". Певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина: "Донбасс — это не прачечная, куда нужно отвозить на отмывку подмоченной репутации разных персонажей, которым вообще давно пора бы закончить свою деятельность. Потому что в исправление я не верю. Их не исправит ничто. Тем более, что едут они туда только с одной целью — получить возможность и дальше рубить бабло. Донбасс не заслужил такого отношения. Туда нужно отправлять только лучшее и лучших". "Царьград": "Что и говорить, попытки Киркорова, который все свои годы популярности запомнился зрителям лишь странными и эпатажными выходками и костюмами, вызывают лишь желание закрыть лицо ладошками. <…> Помощь тем, кто сегодня в этом остро нуждается — однозначно положительное событие, однако насколько же оно печальное, когда поездка продиктована не зовом сердца и человеческим сопереживанием, а желанием поскорее отмыться от голой вечеринки и полноценно вернуться к любимой «кормушке». <…> Очевидно, что в поездке Киркорова в ДНР мнение военных не учитывалось, а Донбасс, как опасалась ранее певица Ольга Кормухина, превращают в «прачечную». <…> Сами бойцы СВО тоже не горят желанием видеть Киркорова и ему подобных. «Первый русский» ранее спросил бойцов из Союза добровольцев Донбасса, как бы они отнеслись к такому визиту. Парни сначала не поверили и сказали, что сочли бы это «выступление» оскорблением для себя и погибших товарищей. Напомним, во годы Великой Отечественной лучшие артисты ездили на передовую: Утёсов, Шульженко, Орлова считали честью приехать и поднять боевой дух солдатам. Сейчас самые достойные артисты делают то же самое, за что им низкий поклон. А тут что? Подобная поездка с выступлением на фронт — честь для артиста. Её ещё стоит заслужить".

Актриса, театральный педагог Яна Поплавская: "Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны. Кулёк с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за всё, что вытворил «голый король». Вынужденная поездка, совершённая под давлением — не повод вернуться на телевидение, давать концерты и разгуливать по светским вечеринкам. Но, судя по тому, как преподносят поездку Киркорова и хвалят его ряд Z-каналов, понятно, что организовал это всё «Тотктонадо» и сверху дана разнарядка разрядить обстановку. Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто всё это провернул, лишь бы отбелить «голубой бриллиант». Лучше бы вы за народ и за настоящих патриотов так старались, как рвёте задницу за павлина в перьях. <…> Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова. Целую поездку со съёмкой организовали, срочно подыскали больницу. Согнали раненых бойцов. Всё, чтобы замылить историю с голой вечеринкой и втюхать народу, что Киркоров этого народа «достоин». «Достойный артист» от страха забыл слова своей песни и затравленно думал — как бы скорее вернуться в Москву. ДВА ГОДА ему было ПЛЕВАТЬ. Потому что задница всё это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда. И кто нам объяснит — за одну эту поездку ему теперь обязаны дать эфиры, концерты и индульгенцию во всём? Почему-то никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача — поддержать наших ребят. Никто из них не думает о себе. Поэтому поездка Киркорова — это ложь, очковтирательство! Хватит нам врать! Хватит врать народу! Это НЕ культура! Это НЕ наши ценности! России это НЕ нужно!"

Донецкий историк Артём Ольхин: "Не знаю, какой дебил придумал поездку Киркорова в Горловку. Хватит уже издеваться над жителями Донбасса. Так же был заслан в ДНР и Джигурда, тогда был большой скандал в ДНР". Руководитель общественной организации "Армия Защитников Отечества" Иван Отраковский: "Вы думаете ему есть какое-то дело до бойцов, Армии, Донбасса и России в целом? Плевать он хотел на всё это. Его дом там, где деньги и задница в тепле. Потому он так и забегал — предложения по выступлениям резко сократились, а соответственно и финансовые поступления, известность, возможность ручкаться с чинушами высоких властных кресел". Публицист Роман Антоновский: "Полип Фарфоров снова вошёл не в ту дверь. Скакавший в Кремлевском дворце на кресте и извивавшийся на голой вечеринке Ивлеевой болгарский певец ртом, по протекции неких местных бизнесменов, заехал на Донбасс. Видимо, очень хочет вернуться в обойму «Голубых огоньков» и федеральных концертов. Но Биланам и Киркоровым стоит осознать, Донбасс не смывает грехи тех, кто раскаивается неискренне. Нашей эстраде нужны те, кто по-настоящему любит Россию, а не ради денег. Те, кто ездил в Новороссию до СВО, пока это не стало мейнстримом. Или те, кто тоннами возит гуманитарку с начала спецоперации, как Маваши. А тем, кто привёз Киркорова в воюющий край, стоит задуматься: кого песни Киркорова могут поднять в бой и вдохновить на подвиги? Творчество пугачёвской тусовки — худшее, что было в нашей культуре. И России, и Новороссии нужны другие герои, другие лица на сцене, другие властители дум. Те, что реально любят нашу страну, а не едут на Донбасс, не успев снять носок с причинного места. Этот визит — явно не в ту дверь".

Поэт, обозреватель издания "Абзац" Игорь Караулов: "Ну вот оно наконец-то и свершилось. Филипп Киркоров, который лёг на дно после декабрьской «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», шумно всплыл на поверхность. И не где-нибудь в Дубае, а в городе Горловке (ДНР), во второй городской больнице, где лечатся наши раненые бойцы. Отдадим должное продюсерам этой стремительной гастроли: они показали свой профессиональный уровень. Образ Филиппа Бедросовича был подобран удачно. Никаких перьев в заднице. Блестящий чёрный кожаный плащ, трикотажная шапочка. Слава Богу, не в камуфляже — с камуфляжем был бы перебор, безвкусица. И репертуар удачный: тихая, спокойная лирика. Казалось бы, надо порадоваться. Артист всё-таки вошёл в правильную дверь, развлёк русских героев, показал, что он со страной и народом, и даже пообещал не уезжать за границу. И всё же что-то тут не так. Что-то смущает. Слишком понятно, почему именно сейчас, после «голой вечеринки», а не до. И слишком понятно зачем. Я не знаю, может быть, бойцам этот визит был в радость. Всё же Киркоров — не чистый продукт пиара, талант у него есть, значит, должно же его творчество кому-то нравиться. А даже если не нравится, приятно же, когда звезда из телевизора навещает тебя в больнице, подарочки какие-то передаёт. Но беда в том, что всё это гораздо нужнее самому Киркорову, а радость солдат для него — не цель, а средство. По сути, состоялась сделка купли-продажи индульгенции. Заключена она была немного раньше нынешней поездки, поскольку уже прошла информация о возвращении Киркорова в телевизор. Очевидно, несколько недель после «голой вечеринки» ушло на согласование параметров пакета сделки. Можно себе представить, в какие «те двери» стучался Филипп Бедросович, хотя, возможно, в некоторые двери его самого настойчиво приглашали войти. Думаю, у этой сделки, помимо публично-презентационной, есть и финансовая часть, где оговорено, какую сумму певец должен пожертвовать родной стране и куда эти деньги могут пойти — только на гуманитарные цели или, скажем, на закупку столь необходимых нашей армии дронов. Для Киркорова профит предельно ясен: отныне «голая вечеринка» забыта, репутация отмыта — иди и дальше греши. И в большой чёс по стране можно отправиться, и на следующем «Голубом огоньке» место забронировано. Всё оказалось просто и совсем не больно: чик — и готово. А заодно была обкатана и типовая модель отмывки репутации, «отмены отмены», которой теперь могут воспользоваться и другие согрешившие артисты. Да хоть те же ребята из «Би-2». Посмотрите на Киркорова: в Донбасс съездил, и всё у него хорошо. И у вас так же будет. В окопы и даже в пункт временной дислокации не потащим — тыловой больницы достаточно. Сумму утрясём, сильно не ограбим. Обидно, что истекающий кровью Донбасс в этой схеме выступает в качестве банального отмывочного инструмента. А ему нужна искренность. Лицемерие Киркорова и организаторов его донбасской гастроли особенно заметно, когда перед глазами есть образцы такой искренности. Есть, например, такая группа «Искусство в строю». Люди за свой счёт ездят на фронт, часами поют солдатам песни в блиндажах, едят с ними борщ из одного котелка. Вместе с ними, например, ездят Юрий и Владимир Торсуевы, которые играли Электроника и Сыроежкина в знаменитом фильме. Тоже звёзды, но они попали в Донбасс не через промежуточную станцию «Голая вечеринка», а более простым и честным путём. А у Киркорова всё по прейскуранту: приехал, отработал оговоренное время, уехал, галочку поставил и забыл. Мне кажется, наши парни в Донбассе воюют в том числе и за то, чтобы у нас была другая культура. Не та, которую символизируют Киркоров, Пугачёва и т. п. А какие-то люди в кабинетах в это время пытаются сохранить прежнюю культуру, уламывая ярких представителей этой шатии-братии зажмуриться, подавить презрение к народу и «причаститься Донбассом», чтобы и дальше зарабатывать здесь деньги. Чтобы «голая вечеринка» не прекращалась в головах. Нет уж, умерла — так умерла. Вот всё, что хочется сказать, глядя на обновлённую, приодетую киркоровщину".

В соцсетях быстро распространилась видеозапись с "передка"; на ней русские бойцы говорят: "Хотелось бы обратиться к так называемым звёздам в лице Киркорова и прочей компании, которые последними событиями просто подорвали свой авторитет и за счёт нас пытаются замолить свои грехи. Будем кратки: нам ваши петушиные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете на что вы способны. У нас всё".

15 января другой участник "голой" вечеринки – заслуженный артист РФ Дима Билан (Виктор Белан) – тоже отметился на территории ДНР. Встретился с военными, вручил подарки детям в донецком травматологическом центре, привёз кондиционеры детскому центру в Горловке, пожертвовал 3 млн рублей приюту для бездомных животных, передал приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру и скалер для чистки зубов.

Приведём выдержку из недавнего интервью ТАСС кинорежиссёра Никиты Михалкова: "В русском характере сострадание и справедливость — это очень важные вещи. С другой стороны, это фарисейство — съездить, выступить в госпитале по чьей-то просьбе. Кто-то это делает, как Лепс, потому что не может этого не делать, он так думает и говорит так же, и в нём есть это изначально, его не заставили, ему не сказали «или-или», как многим другим. А кто-то едет туда, потому что ему поставили условие. И тогда такие поездки, я считаю, вредны. Так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в этом случае абсолютно пагубно начальникам говорить: «Давай ты съезди и тогда будешь выступать на концертах»".

* решением Верховного суда ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России

Комментарий редакции

В данной статье рассматривается визит Филиппа Киркорова в Донецкую Народную Республику.

Основные тезисы:

1. Филипп Киркоров посетил Горловку в ДНР 13 февраля 2024 года. Он выступил в городской больнице перед военными, спел несколько песен, подарил раненым солдатам подарки.

2. Этот визит произошел после скандала на "голой вечеринке" в декабре 2023 года, из-за которого Киркорова "вырезали" из телепрограмм. Поездка в ДНР воспринимается как попытка восстановить репутацию.

3. Мнения общественности по поводу этого визита разделились. Одни считают, что Киркоров сделал благое дело, помог людям. Другие уверены, что он преследовал только собственные интересы и хотел вернуться на телевидение.

4. Некоторые критикуют использование Донбасса как "прачечной для репутации". Считают, что Киркоров должен был ехать туда раньше, а не после скандала.

5. Приводятся слова известных деятелей культуры, которые также критически оценивают этот визит как неискренний.

Вывод:

Визит Филиппа Киркорова в ДНР вызвал неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, он оказал помощь людям, находящимся в зоне боевых действий. С другой стороны, многие усмотрели в этой поездке желание певца восстановить свою репутацию и карьеру после скандала. Преобладает мнение, что Донбасс не должен использоваться как средство публичной "отмывки" репутации, это оскорбляет всех тех, кто искренне служит Родине.