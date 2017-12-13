Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2017
- 11:16 Сбербанк продал украинскую «дочку».
- 10:24 Опозорившийся Луценко приглашает Саакашвили на допрос (ВИДЕО).
- 09:30 В свободное от котлов время: почему ВСУ накрыла волна дезертирства?.
- 07:57 Власти Украины задумали прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
- 06:30 Киев оценил убыток от разрыва железнодорожного сообщения с РФ в одну гривну.
- 06:00 Право на убийство: Как украинские кинематографисты оправдывают войну.
- 03:30 Зрада: ООН заявила о вопиющих нарушениях прав граждан на Украине.
Сбербанк продал украинскую «дочку»
Сбербанк Европа (дочерняя компания Сбербанка) завершил сделку по продаже 99,92% в украинском ПАО «ВиЭс Банк» (VS Bank) группе «ТАС», принадлежащей украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.
«Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком.
Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины», — говорится в сообщении Сбербанка, распространенном 13 декабря.
Добавим, что соответствующее разрешение от Антимонопольного комитета Украины Тигипко получил еще в сентябре.
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Опозорившийся Луценко приглашает Саакашвили на допрос (ВИДЕО)
После того, как экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был триумфально отпущен из-под стражи в зале суда, Генпрокуратуре Украины (ГПУ) остается лишь униженно вызывать его на допросы.
Так, Луценко предлагает Михо явиться на допрос в качестве подозреваемого в 10:30 утра (мск) 18 декабря. Повестка о вызове на допрос обнародована на сайте ГПУ.
Саакашвили должен явиться на ул. Резницкую, 13/15 к заместителю начальника управления особо важных дел — начальнику отдела приоритетных поручений Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Домбровскому Я.В.
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В свободное от котлов время: почему ВСУ накрыла волна дезертирства?
В моём распоряжении оказались ошеломляющие данные о масштабах массового дезертирства из рядов Вооружённых сил Украины за 2017 год. Точная цифра, согласно моему источнику в украинских силовых структурах (напомню, адекватные люди есть и там), составляет 5622 человека.
Количество беглецов, которое значилось в отчётах, из-за своей внушительности заставило всерьёз усомниться в достоверности этих данных.
Информацию пришлось как следует перепроверить, но в итоге ещё два источника по разные линии фронта (агентура донбасских спецслужб тоже усиленно работает) подтвердили: цифра, указанная моим информатором, близка к реальной картине.
Серьёзность ситуации подчёркивается ещё и тем, что силовым руководством Незалежной выдвинуто жёсткое требование к Военной службе правопорядка ВСУ (как я понимаю, это аналог нашей военной полиции) до конца декабря разработать план операции по поиску дезертиров совместно с уголовным розыском.
Естественно, главный вопрос: почему настолько массовое бегство из украинской армии случилось именно в эту, казалось бы, более или менее спокойную эпоху минских договорённостей? Когда Донецк и Луганск, сдерживаемые политикой Кремля, не идут в наступление и не берут украинских военных в катастрофические для Киева котлы, как это происходило в Дебальцево и Иловайске в 2014–2015 годах?
Самое забавное, что таких крупных отрицательных показателей не было даже в суровый период начала донбасского конфликта, когда ВСУ вообще пребывали в состоянии неопределённости после возвращения Крыма в состав России.
Иной раз украинские военные не просто обращались в бегство и сдавали свои позиции без боя, но и целыми отрядами переходили тогда ещё в ряды народного ополчения Донбасса.
Хорошо помню, как колонна 25-й аэромобильной бригады в Краматорске отказалась давить мирных людей и стрелять в них и передала свою бронетехнику гарнизону в Славянске. Два моих знакомых, впоследствии бойцы той самой колонны, яростно штурмовали Донецкий аэропорт.
Один — десантник с позывным «Шарнир» — был командиром роты в легендарной мотороловской «Спарте», а другой — «Вергель» — с отличием воевал у Гиви в «Сомали», где у него тоже была высокая и ответственная должность, просто сейчас не припомню, какая.
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Ещё один знакомый открыл ребятам из донецкой интербригады «Пятнашка» ворота в воинскую часть на улице Стратонавтов, которую в народе называли «Ракетой», что на первоначальном этапе осады воздушной гавани было стратегически необходимо для ДНР, то есть по факту — передал под контроль ополчения целый военный объект.
Это я всё к тому вспоминаю, что даже в те смутные времена не было такого ошеломляющего количества дезертиров в рядах ВСУ. Так почему же украинские солдаты побежали именно сейчас?
На мой взгляд, это плоды взаимодействия сразу нескольких объективных факторов. Конечно, немаловажную роль играют перманентные внутренние противоречия в самом Киеве, которые напрямую отражаются на фронтовых настроениях. То там одних люстрируют, то взрывают других, а третьи вообще ещё один «майдан» устроили.
Состояние неопределённости, которое заключается именно в том, что толком не знаешь, кто будет тобой командовать завтра, постоянно усугубляется ещё и откровенной враждебностью местного населения.
В то, что солдат ВСУ встречают как героев и чуть ли не на руках носят на территории, называемой АТО, не верят, кажется, даже зрители украинских телеканалов, и, конечно же, это байки не для слабонервных.
История с занятыми сёлами в серой зоне под Горловкой, где местное население чуть ли не устроило бойкот украинской армии и настрочило жалобы в ОБСЕ и другие международные структуры, в этом смысле показательна.
Третий фактор — и он, безусловно, один из самых весомых — это непрекращающееся боевое противостояние между ВСУ и территориальными националистическими батальонами. В этом смысле украинские военные находятся между молотом и наковальней — абсолютно буквально.
С одной стороны, их, как говорят на передовой, «кошмарят» эти донбасские сепары, с другой — националисты («Правый сектор»*, «Айдар», «Азов» и другие запрещённые и полузапрещённые в России военизированные формирования). Самое обидное для ВСУ — что и те и другие находятся на фронте абсолютно добровольно, а не по призыву или контракту.
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Нет, конечно, националисты наверняка при поступлении в тот же «Правый сектор» подписывают какие-то документы, и, безусловно, в корпусах армии ДНР документация ведётся, но при этом в обоих случаях люди туда идут не по принуждению, а по убеждениям. Чего не скажешь о срочниках украинской армии, за которыми гоняются военкомы.
Позиция ВСУ между молотом и наковальней во многом как раз очень жёстко обусловлена ещё и тем, что за боевое рвение националистов (которые зачастую, вопреки тем самым минским договорённостям, провоцируют обострение на фронте, из артиллерии и прочего разнокалиберного оружия обстреливая территории, подконтрольные республикам) парни из этих самых республик наказывают в ответ не только правосеков, но и ВСУ вместе с ними.
То есть вот эти самые обыкновенные призывники, по сути, регулярно попадают под двойной огонь, не имея при этом никакой чёткой личной мотивации находиться на передовой.
Повальное бегство в этом контексте вполне объяснимо. Я не пожелаю вам находиться между условным Ярошем и абсолютно реальным Захарченко.
С главой ДНР, кстати, удалось связаться и узнать, что он думает по поводу цифр и масштабов дезертирства из рядов ВСУ. Его формулировку привожу дословно, поскольку она чётко отражает понимание всего происходящего людьми, которые связаны с Донбассом собственной кровью.
«О том, что украинская армия будет деморализована, мы знали уже в 2014 году. Это был вопрос времени. И причина этому одна и простая — в украинской армии до сих пор не понимают, за что они воюют. На их стороне нет правды.
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Мы знаем, за что воюем: за свою землю, свои дома, свои семьи. За свою историю и свободу. А они? Это и есть главная причина. Более сильная, чем наши военные успехи», — такой была реакция Александра Захарченко на новости из Незалежной.
Тем временем операция по установлению местонахождения украинских беглецов и их усиленному отлову должна начаться сразу после Нового года. Только вот остаётся ещё один большой вопрос: насколько полицейские облавы смогут повлиять на мотивацию военнослужащих, подчинённых Киеву?
У меня складывается впечатление, что украинские власти планомерно сами себя загоняют в тупик, выбраться из которого им даже влиятельные покровители из-за океана не помогут.
Семён Пегов
*Запрещенная в России экстремистская группировка
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Власти Украины задумали прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Украинские власти рассматривают вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Омелян сообщил, что этот вопрос сейчас главным образом рассматривается «Укрзаизницей» (ж/д оператором «Украинские железные дороги»). «Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», – сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».
Украинский министр сообщил, что в настоящее время из пассажирского сообщения остался только поезд, курсирующий по направлению «Кишинев – Москва», и несколько украинских, следующих в российскую столицу.
Омелян уверен, что ущерб «Укрзализныци» от прекращения железнодорожного сообщения составит 1 гривну. Он заявил, что «Украинские железные дороги» ранее заключили соглашение с РЖД о «фактически бесплатном транзитном прохождении».
Владимир Омелян и ранее говорил, что Украине следует отказаться от железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Украинский министр уверен, что гражданам его страны незачем ездить в Россию.
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Киев оценил убыток от разрыва железнодорожного сообщения с РФ в одну гривну
Убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через территорию Украины составят одну гривну. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире украинского телеканала, добавив, что в 2018 году может быть решен вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией.
«Что касается прямого ущерба для „Укрзализныци“ („Украинские железные дороги“ — прим. ред.), он в размере одной гривны в год. Может, кто-то не знает этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, в свое время „Укрзализныця“ заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении», — заявил Омелян.
По словам министра, украинскими властями рассматривается вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
«Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению „Кишинев-Москва“ и несколько украинских, следующих на Москву.
После анализа, проведенного „Укрзализныцей“, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — сказал он.
РЖД с 11 декабря направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины. Каждый день по ней будут ходить свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых составов. Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка — Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году.
Омелян приветствовал запуск российских поездов в обход Украины. «Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», — сказал министр.
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Право на убийство: Как украинские кинематографисты оправдывают войну
Украинский фильм «Киборги» демонстрирует неплохие сборы в кинотеатрах, и это очень плохой знак. Это свидетельство того, что пропаганда, беспардонная и бесчеловечная, достигает своей цели. В стране находятся желающие полюбоваться картиной, в которой бывшие друзья, соседи и родственники не просто желают друг другу смерти. А по-настоящему убивают.
«Киборги» далеко не первый продукт украинских кинематографистов, подвизающихся на теме «Антитеррористической операции». До этого были и полнометражные ленты, и сериалы. В одном из них — «На линии жизни» — в качестве артиста участвовал и режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев, который, видимо, настолько крепко тогда вжился в предлагаемые обстоятельства, что позже решил замахнуться на собственную ленту.
В «Киборгах» можно выискивать ляпы и недочеты, придираться к актерской игре или недостаточно проработанному сценарию, но это все-таки будут придирки. В целом, кино получилось хорошее, насколько этот оценочный термин вообще применим к художественному произведению, оправдывающему братоубийственную войну.
Несмотря на то, что упомянутый фильм снимался при государственной поддержке — из казны на него выделили целых 24 миллиона гривен — можно не сомневаться, что без кураторства со стороны заокеанских партнеров тут не обошлось. Американцы собаку съели на том, как правильно вдохновлять аудиторию героизмом своих солдат, их наработанный десятилетиями профессиональный опыт тут наверняка оказался весьма кстати.
Пригодится создателям будущих ура-патриотических фильмов и простаивающий украинский кинопродакшн, которому с некоторых пор на законодательном уровне запрещено сотрудничать с российскими кинокомпаниями, а ведь совсем недавно такое совместное производство кормило довольно большой штат украинских актеров, операторов, режиссеров, сценаристов и прочих представителей киношной братии.
Разумеется, сейчас, выбирая между голодать или снимать не самый правдивый фильм или сериал об «АТО» большинство из них предпочтет второе, и в этом они не очень-то будут отличаться от сограждан попроще, которых нынешняя нужда и безработица заставила сменить спецовку на бронежилет, чтобы отправиться стрелять во вчерашних соседей, знакомых или случайных попутчиков в поезде «Киев — Донецк».
Фильм «Киборги» рассказывает о «подвиге защитников донецкого аэропорта», так, во всяком случае, позиционируют ленту ее авторы. Конечно, они не примут во внимание мнение жителей Донецка, которым бои за аэропорт отравили около года жизни: после того как пресловутых «киборгов» наконец-то выбили из руин аэровокзала, ежедневная канонада над городом ощутимо стихла, а канонада — это ведь не просто «индустриальный шум», это постоянное напоминание о том, что в городе идет война, что каждую минуту мина или «Град» может прилететь со стороны аэропорта и разорваться в абсолютно мирном квартале.
Не расскажут авторы фильма и о том, что донецкий аэропорт никогда не имел тактической, а тем более стратегической ценности, его роль была исключительно пропагандистской — демонстрировать присутствие украинской армии в городской черте Донецка.
Все без исключения смерти украинских солдат в ДАПе нужны были для того, чтобы в очередном выпуске новостей украинский диктор со скорбно-торжественным лицом объявил об очередных потерях, возбуждая у зрителей злобу в отношении коварных сепаратистов, принесших в страну страдания и смерть.
Каково сейчас осознавать родным тех, чьи останки превратились в донецком аэропорту в обглоданные собаками кости, что смерть их близких нужна была исключительно в качестве высокооктанового топлива для тарахтящего и смердящего киевского пропагандистского движка?
Военная пропаганда всегда прямолинейна и бесхитростна и век от века прибегает к одним и тем же штампам и сюжетным ходам. Очевидно, что вслед за «Киборгами» на экраны украинских кинотеатров выйдут новые и новые киноленты и сериалы, примиряющие украинского зрителя с тем, что на востоке льется кровь, заставляющие горевать о хороших «наших», погибших от коварной пули «чужих», о том, что «воины света» — непременно мы, а враги были есть и будут предателями, чужаками, варварами и отрепьем.
Вот и сейчас президент Порошенко в патриотическом раже убеждает общественность в том, что «подвиг киборгов донецкого аэропорта превзошел славу 300 спартанцев», видимо желая внушить своим слушателям, что бои за ДАП были так же эффектны и красивы, как сражения в известной ленте Зака Снайдера, но реальная жизнь редко походит на кино.
Так, по данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины и до 15 ноября 2017 года пострадали 35 081 человек. В том числе 10 303 человека — погибли. Кроме того, согласно докладу, с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года погибли минимум 2523 гражданских.
Это слишком высокая цена за билет даже на очень хороший фильм, да, господин президент?
Рамиль Замдыханов, Украина.ру
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Зрада: ООН заявила о вопиющих нарушениях прав граждан на Украине
12 декабря опубликован 20-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Авторы доклада указали Киеву на массу нарушений основополагающих прав в стране и констатировали бездеятельность правоохранительных органов в деле пресечения незаконных практик и защиты прав граждан Украины.
В частности, эксперты ООН с сожалением констатировали, что власти Украины до сих пор не определили виновных в гибели 48 человек в одесском Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года.
«В решении суда остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек», — сказано в докладе. Наблюдатели ООН также указали на то, что суды обвиняют в беспорядках, приведших к трагедии, исключительно активистов местного «антимайдана» — то есть жертв бесчеловечной расправы.
Также в ООН вызывают беспокойство нормы украинского законодательства, которые предусматривают общее непризнание выданных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) документов. В ООН призвали Киев для начала ввести практику признания фактов рождения и смерти.
Также управление комиссара ООН по правам человека обновило статистику жертв гражданского конфликта на Украине: с апреля 2014 года по 15 ноября 2017 в результате него пострадали 35081 человек, из них 10303 — погибли.
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