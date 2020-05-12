Новости Украины и Новороссии 12 мая 2020

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днём ЛНР, который отмечается в молодом государстве 12 мая.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со знаменательным событием — Днем Луганской Народной Республики!

Этот замечательный праздник утверждает истину: наша сила в единстве!

Именно единство помогло нам достойно ответить на исторические вызовы времени и в 2014 году воплотить в жизнь свою мечту — жить в свободном государстве, в котором нет места фашизму и беззаконию.

За шесть лет становления Республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь. Каждый прожитый год был ознаменован множеством событий и побед.

Многое удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России.

На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне.

День Республики объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе родного края, кто гордится его уникальной культурой и славной историей. Уверен, сохраняя верность традициям, сберегая ценности, которые скрепляют наш народ, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания.

Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия! Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство! И пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!

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