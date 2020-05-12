Новости Украины и Новороссии 12 мая 2020
- 12:23 Наша сила в единстве! — обращение к гражданам ЛНР.
- 11:31 Новые случаи коронавируса в ДНР — данные Минздрава.
- 08:50 На Украине сожгли флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой (ФОТО).
- 06:04 Луганские и российские красавицы в погонах спели в унисон для Русского мира (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:04 Референдум 11 мая: Донбасс выбрал путь домой — в Россию (ВИДЕО).
- 02:00 В ЛНР приняли решение по карантинным мерам.
- Вчера 23:36 Моя пoлиция меня….
Наша сила в единстве! — обращение к гражданам ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днём ЛНР, который отмечается в молодом государстве 12 мая.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со знаменательным событием — Днем Луганской Народной Республики!
Этот замечательный праздник утверждает истину: наша сила в единстве!
Именно единство помогло нам достойно ответить на исторические вызовы времени и в 2014 году воплотить в жизнь свою мечту — жить в свободном государстве, в котором нет места фашизму и беззаконию.
За шесть лет становления Республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь. Каждый прожитый год был ознаменован множеством событий и побед.
Многое удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России.
На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне.
День Республики объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе родного края, кто гордится его уникальной культурой и славной историей. Уверен, сохраняя верность традициям, сберегая ценности, которые скрепляют наш народ, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания.
Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия! Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство! И пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!
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Новые случаи коронавируса в ДНР — данные Минздрава
В ДНР за сутки выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 12 мая сообщил Минздрав Республики.
Один случай заболевания выявлен у приезжего из Российской Федерации, 14 положительных результатов на коронавирус были выявлены у контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее, один из них — медицинский работник.
В ведомстве подчеркнули, что очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего по состоянию на 10:00 12 мая в ДНР подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом.
На лечении остаются 167 пациентов, 27 человек выписаны, пятеро заболевших скончались.
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На Украине сожгли флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой (ФОТО)
На Украине неизвестные сожгли флаг УПА* у мемориала погибшим во Второй мировой войне.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в селе Людвище Шумского района Тернопольской области. Сорванный и сожженный красно-черный флаг, который ранее был установлен у мемориала, увидел местный «активист».
Сотрудники Шумского отделения полиции Тернопольской области выехали на место происшествия, обследовали территорию и изъяли остатки сожжённого флага.
Полицейские опросили местных жителей и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»).
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* запрещённая в РФ организация
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Луганские и российские красавицы в погонах спели в унисон для Русского мира (ФОТО, ВИДЕО)
Уникальным стал праздник Дня Победы в 2020 году. Из-за карантина были отменены парады и массовые мероприятия. Так произошло и в Луганской Народной Республике.
Однако героический порыв народа ЛНР, его верность подвигу предков никуда не подевались. Почти над каждым автомобилем, который передвигался в этот день по Луганску, реяли знамена Победы, флаги России и ЛНР.
Утро 9 мая город встретил автопробегом современных автомобилей и техники военных лет. В городе была замечена даже легендарная «Катюша» БМ-21.
И никогда еще не было столько поздравлений в сети Интернет и в мессенджерах. Народ «на ура» воспринял акцию «Бессмертный полк — онлайн», к которой призвали буквально все организации ЛНР и частных лиц.
А солисты ансамбля МВД ЛНР «Офицеры» поздравили весь Русский мир песней «День весенний мая».
Как рассказала солист ансамбля Алина Иваненко, луганские полицейские приняли участие в песенном флешмобе ансамблей МВД регионов России, посвященном 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В создании клипа также приняли участие:
Автор музыки и слов: Ольга Тимофеева, Культурный центр Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Ансамбль «Талисман» МВД по Чувашской Республике: Марина Андреева, Андрей Николаев, Надежда Санталова.
Сотрудники МВД по Республике Татарстан: Эльвира Лазарева, Евгений Бедник.
Идея проекта: Ольга Тимофеева, Эльвира Лазарева.
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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Референдум 11 мая: Донбасс выбрал путь домой — в Россию (ВИДЕО)
Русский одессит Александр Воскобойников — о том, как проходил референдум в Республиках Донбасса, о событиях в Мариуполе 9 мая и нынешней украинской риторике.
По словам журналиста, шесть лет назад жители Донбасса выбрали свой путь.
«Естественно, без украинской колонии. Да и украинская колония тоже выбрала свой путь», — рассказал он.
Архивные кадры из Донецка, показанные блогером, напомнили о событиях тех дней: захват админзданий ополченцами, расстрел людей в Мариуполе, первая военная техника на улицах мирных городов.
«За два дня до референдума укроживотные провели в Мариуполе карательную операцию. Их задача была уничтожить всю милицию, которая стала на защиту своего народа», — прокомментировал эти кадры Воскобойников.
Он убеждён в том, что в 2014 году жители Республик Донбасса «сделали правильный выбор».
«Малограмотное отребье» хотело навязать свою точку зрения мирному населению Республик. Но им объяснили, «почему Володька сбрил усы».
«Потому что с фашистской колонией Донбассу не по пути, — добавил журналист. — У них нет мозгов, чтобы что-либо строить или создавать. И на данный момент они уже практически полностью уничтожили всю промышленность. А теперь уничтожают историю захваченного народа».
Как сообщала «Русская Весна», абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик жёстко высказался о военном конфликте на Донбассе и в Крыму.
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В ЛНР приняли решение по карантинным мерам
На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики.
Так, протоколом заседания ЧСПК определены объекты, которые снова начнут работать.
«С 13.05.2020 возобновить работу:
- ► рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;
- ► объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);
- ► салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);
- ► всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);
- ► дошкольных образовательных учреждений».
Согласно протоколу Комиссии, отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.
Сегодня к этому списку был добавлен также пгт Фрунзе Славяносербского района, там строгий режим самоизоляции граждан будет введён с 23:00 часов 12 мая 2020 года.
В виду улучшения эпидемической ситуации в городах Брянка и Стаханов, Комиссией принято решение о снятии с 23:00 часов 12 мая 2020 года ранее введённых на этих территориях ограничений.
Кроме того, ЧСПК утвердила требования к организации работы предприятий в условиях COVID-19.
«С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утвердить требования по организации работы:
- ► предприятий (магазинов), осуществляющих торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, в т. ч. расположенных на рынках;
- ► предприятий общественного питания и пищеблоках образовательных организаций;
- ► салонов красоты и парикмахерских; транспорта и транспортных предприятий;
- ► предприятий по техническому обслуживанию автомобилей;
- ► ателье и швейных мастерских;
- ► прачечных и химчисток;
- ► предприятий строительной отрасли».
Данные требования будут размещены на официальных сайтах профильных министерств и ведомств Республики и в других средствах массовой информации.
Отметим, что возобновление работы предприятий возможно только при неукоснительном соблюдении вышеуказанных требований.
Детали принятых решений будут разъяснены в ближайшее время членами Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.
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Моя пoлиция меня…
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