Главная » Аналитика, Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Руки прочь от Ленина”

51 0

 Е.Ю.Спицын против Ф.Ф.Разумовского на канале "Спас" в программе "Новый день".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8kDTo7ID8zY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Правда о „пломбированном вагоне”» Ленина: разоблачение мифа
Ленин и Украина
Француз Анри Барбюс о Ленине и Сталине
О вырванных из контекста цитатах Ленина
Тело Ленина подаёт признаки жизни ....
Ленин никогда не был ничьим шпионом
Владимир Ильич Ленин — взгляд через годы
„Творец науки” Вавилов и „сволочь, бездарь” Лысенко или восемь медалей Ленина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru