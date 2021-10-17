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Военная приемка. БДК «Петр Моргунов»

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Впервые на экранах – подробный рассказ о самом современном и самом большом на сегодняшний день десантном корабле Российского флота – большом десантном корабле (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов». Он является обладателем целого ряда рекордов: во-первых, он – самый быстрый из ныне действующих БДК, во-вторых, самый вместительный, в-третьих, самый автономный. Не случайно на стратегическом учении «Запад-2021» за ним внимательно следили ударные корабли и авиация северной группировки НАТО.

Как это было, к чему привело это удаленное противостояние – «Военная приемка» расскажет во всех подробностях. Журналисты программы стали полноценными участниками одного из этапов большого десантирования в рамках учения «Запад-2021». К слову, самого крупного за всю современную историю Балтийского флота.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X9p0rFhlFqA
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