Крупнейшие индустриальные державы мира балансируют на грани энергетического коллапса. Такого ни в Западной Европе, ни в Северной Америке не было с 1973 г. Тогда коллективные санкции арабских стран в нефтяной области привели к масштабному кризису экономики корпоративного Запада. Сейчас Европа в тупике из-за нехватки газа и высоких цен на него. Глава Еврокомиссии Ж. Баррель в панике призывает снизить зависимость ЕС от углеродного топлива, поскольку девять десятых его закупается за рубежом. Это уголь, нефть и т.д., но, прежде всего, — природный газ. А впереди, судя по прогнозам, континент ожидает холодная зима.

Однако, как говорится, поздно, доктор, пить «Боржоми»… Отопительный сезон на носу, а в Европе подземные хранилища заполнены на 72%, что составляет примерно десятилетней давности минимум. Хуже всего обстоят дела в Австрии — 50%. В отстающих по запасам газа также Нидерланды и Португалия. Но даже у крупнейшего потребителя российского топлива в Европе Германии запасы — всего 64%. Естественно, дефицит взвинчивает цены. Чуть ли не каждую неделю биржевые котировки обновляют максимумы. Вдобавок ко всем природно-энергетическим неприятностям откладывается запуск «Северного потока — 2», способного в короткие сроки значительно охладить рынок углеводородов.

Сегодня Москве часто бросают упреки в том, что она наживаемся на этой беде, но в Европе почему-то молчат, что цены на газ растут с прошлого года. Это происходит вопреки тому, что Россия не только выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент, но и, учитывая тревожную для ЕС ситуацию, перевыполняет их.

Тем не менее антироссийски настроенные западные политики продолжают обвинять нашу страну в использовании энергетики в качестве «геополитического оружия» и угрожают «Газпрому» потерей репутации стабильного поставщика углеводородов. Но причина повышенного спроса на газ и, соответственно, цен — это результат безумной и бездумной политики ЕС в топливно-энергетической сфере, причем последних как минимум десяти лет.

В свое время многие западные страны пустились в погоню за «чистыми» видами топлива и начали массово отказываться от традиционных видов — угля, нефти и газа. Решение вывести из работы угольные, газовые и атомные (в Германии) электростанции, чтобы получать электричество от солнца и ветра оказалось роковым для Европы, где, например, в этом году было очень мало ветреных дней. Все «грязные» электростанции, которые так спешно позакрывали, пришлось открывать заново. Именно политика перехода к «чистой» энергии вызвала высокие цены на энергоносители, так как эта политика препятствовала инвестициям в новую добычу нефти, газа и угля. Выросший спрос сначала привел к росту цен на более экологичный природный газ, а вслед за ним на уголь и на нефть.

Как ни пытается сейчас Европейский союз сохранить свои планы по снижению потребления «грязных» энергоносителей, растущие счета европейцев за электроэнергию сводят все попытки на нет. Чтобы уменьшить дефицит газа и, соответственно, цены, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Баррель заявил, что ЕС может закупить больше российского газа, чем предусмотрено контрактом. Но при этом в очередной раз подчеркнул, что Россия хочет, чтобы СП — 2 заработал, чтобы обратить ситуацию «себе на пользу». По его словам, это часть игры в политическое давление (геополитическое оружие!). Вместе с тем Баррель признал, что Европа нуждается в российском газе.

Как совместить в одной голове эти две противоречащие друг другу мысли, знает не только Баррель, но и каждый русофобствующий политик/чиновник в Европе, коих там подавляющее большинство — любую здравую мысль в отношении России подавляющее. Мы думаем иначе, и нам прекрасно понятна такая еврологика, то есть, казалось бы, полное отсутствие любой логики. Главное в этой «игре ума» — пытаться заставить Россию платить за все европейские «удовольствия», в данном случае — за полный провал энергетической политики Евросоюза. Теперь исключительно в интересах Брюсселя Москва должна немедленно увеличить добычу газа, причем себе в ущерб. Ради каких высоких целей Россия, несмотря на выгодную конъюнктуру рынка, должна лишать себя возможности получить дополнительную прибыль?

Намерение Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядит цинично с учетом введения санкций и «посыпания» угрозами, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Европа оказалась в текущей ситуации из-за своей неправильной энергетической политики, из-за ставки на «зеленую» энергетику, добавил сенатор. «Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть?» — сказал Пушков.

В резком повышении цен на газ в Европе есть один любопытный аспект. Все это начинает напоминать спецоперацию США по принуждению Европы к закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ). Собственно, эта операция началась давно.

Украинская газотранспортная система, которую не ремонтировали десятки лет и которая работает на оборудовании из прошлого века, — тоже часть этой самой спецоперации. Для США крайне важно, чтобы украинская ГТС оставалась в таком ужасном состоянии и была полностью подконтрольна тем, кто реально управляет Украиной. Поперек американского горла тут стоят «Северный поток — 2» и южный турецко-балканский маршрут. Эти два проекта нанесли по планам США освоить европейский газовый рынок очень сильный удар, но там сдаваться никто не собирается. Нынешний разворот американского СПГ в сторону Азии свидетельствуют, в первую очередь, о том же: показать европейцам, что их рынок полностью зависит от США. Но помешала Россия с ее вторым «Северным потоком», который хотели остановить во что бы то ни стало.

Еще одна часть вероятной спецоперации США по «принуждению к американскому газу» — законы и правила, которые за последнее время приняла и утвердила Еврокомиссия. Это, заметим, — вообще удивительный орган управления, особенно в его нынешнем составе. По идее, это вроде бы тот самый центр, который призван решать общие проблемы и задачи ЕС, но он действует с точностью до наоборот. Главная причина тут, думаю, в том, что именно ЕК является тем рычагом управления, посредством которого США бесцеремонно помыкает Европой. А высокими ценами на газ США практически разоряют Евросоюз. «Россия никогда не пользуется положением крупного газового поставщика. Это просто бизнес, и «Газпром» ведет его честно. Потому заявления, что Россия виновата в росте цен, в том, что замерзает Европа, как минимум не солидны. Высказывание Барреля — это не капитуляция, а нормальное признание того, что Россия — единственная страна, способная помочь ЕС пережить зиму»,— сказал в беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. По его словам, ответственность за газовый кризис в Европе во многом лежит на Соединенных Штатах, которые убеждали ЕС отказаться от поставок из России в свою пользу. Парламентарий также заметил, что произошедшее будет хорошим уроком для европейских стран, однако добавил, что «на своих ошибках они редко учатся».

Действительно, Европейская комиссия якобы уже готова представить варианты решения проблемы для 27 стран — членов ЕС (Венгрия уже решила ее с помощью России), вместе с тем она не признала пагубность перехода Европы на «зеленый курс». Более того, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала этот курс единственным долгосрочным решением энергетической проблемы Европы. И это притом что весьма затратным является не только переход на «чистую» энергетику, но и ее производство. При таком подходе не может не возникнуть все тот же вопрос: а кто оплатит энергетические европейские безумства?

Впрочем, в контексте современных европейско-российских реалий ответ очевиден: конечно, Россия.

Под благовидным, как у них водится, предлогом. Еврокомиссия недавно опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому ЕС намерен заставить российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара.

По данным Минэкономразвития РФ, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 млрд долл. в год. По словам управляющего директора и партнера The Boston Consulting Group (BCG) Антона Косача, этот список не конечный. В частности, в него пока не попали продукты нефтепереработки и нефтехимии, однако могут там оказаться ближе к моменту внедрения механизма. При включении продуктов нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования максимальная сумма сбора, по сообщению BCG, может увеличиться до 2,9 — 6,4 млрд долл. в 2026 г. и до 5,5 — 11,7 млрд долл. в 2030 г.

Эксперты BCG заметили, что из-за ускорения энергоперехода в Евросоюзе и введением механизма углеродной корректировки импорта (СВАМ) прогнозируются изменения структуры экспорта России в страны интеграционного объединения, а также сокращение объема экспорта отдельных категорий товаров. При этом, отмечают специалисты, из уже включенных отраслей самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль — около 55% углеродного сбора. Тем не менее в связи с высокими ценами на сталь относительная «ставка» ТУР для соответствующей отрасли может оказаться не такой высокой, как, например, для производителей удобрений и электроэнергии: их, предположительно, ожидает сумма ТУР в размере 20-40% от экспортной стоимости.

Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран (России), где используются технологии с высокими выбросами. А проще говоря, именно таким способом принудить Россию (и некие другие страны) к переходу на дорогостоящую чистую энергетику, в результате чего более дешевые товары, произведенные с использованием «грязных», но не столь затратных технологий, лишатся ценовых преимуществ перед дорогими европейскими товарами. Вообще-то, подобные методы экономической борьбы называют нечистоплотной конкуренцией. Но в придуманном в европейских столицах противостоянии с «агрессивной» Россией все средства хороши.

Уже с 2023 г. российским компаниям придется доплачивать за возможность поставки товаров в ЕС. По экспертным оценкам, налог может затронуть около 40% российского экспорта.

«В любом случае сильнее всего пострадают российские нефтегазовые экспортеры, металлурги и химики. Оценки варьируются от 5 до 50 млрд евро потерь до 2030 г. в совокупности», — отмечал заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Получается, что все российские товары так или иначе будут облагаться этим углеродным налогом. На первом этапе налог введут для определенной группы товаров, но с каждым годом число попадающих под углеродный налог товаров будет увеличиваться.

Для российских компаний потеря прибыли неизбежна. «Примерные расчеты показывают, что для производителей целлюлозы прибыльность может упасть на 65%, стального проката – на 40%, сырой нефти – на 20%. Если у компании 100% продукции идет на экспорт в ЕС, ее однозначно ожидает снижение прибыли», — говорит Горчаков. Естественно, сократятся и доходы российского бюджета: снизятся отчисления по НДПИ и экспортной пошлины, как по газу, так и по нефти.

По сути, подобно своим заатлантическим «старшим товарищам» ЕС навязывает свое национальное законодательство (в ряде стран уже действует такой налог) другим странам. Нормам ВТО это вряд ли соответствует. Однако менять трансграничную торговлю под эгидой экологической борьбы нынче модно. И здесь есть один важный момент. Россия с ее огромными площадями леса является «легкими планеты». А это значит, что вред от сжигания углеводородов наша страна частично компенсирует за счет необыкновенного лесного фонда. Однако ЕС не учитывает этот факт при разработке углеродного налога. С одной стороны, существуют проблемы с подсчетом, сколько реально лесных угодий в России. С другой — климатологи (западные) на претензии России отвечают, что, мол, выбросы CO2 поглощают только молодые леса, а многолетние и вековые леса нет, более того, они даже являются источником эмиссий парниковых газов из-за процесса гниения древесины (веток, листьев).

В ответ Москва намеревается ввести свой аналог углеродного налога для импортеров в Европе, и с таким расчетом, чтобы деньги наших экспортеров оставались в России. Как сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, подготовка механизма российского варианта займет год — полтора, и его хотят запустить раньше, чем Евросоюз свой вариант.

Как информировало EADaily, идея состоит в том, чтобы российские экспортеры платили налог не странам ЕС, а в бюджет собственного государства. «По словам источников, ключевая задача — подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля», — пишут «Ведомости».

В российском правительстве рассматривают три варианта налога. Первый предполагает, что производители будут платить за превышение выбросов по установленным значениям. Второй — в стране введут торговлю квотами на выбросы СО2. Третий вариант — это комбинация первых двух. Правительство еще не решило, распространять ли налог только на экспортеров, которые подпадут под европейское регулирование, или на всех производителей. «Главный вопрос состоит в том, чтобы Европа признала наш углеродный налог и не заставляла российских экспортеров платить его дважды. Такая опция предусмотрена в рамках Парижского соглашения о климате. Но гарантий пока никаких нет», — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, на практике никто пока не понимает, как это все будет работать и как согласовывать углеродный налог. «Европейцы, например, считают выбросы парниковых газов по отдельным группам товаров на основании данных своих производителей и для импортеров планируют применять такую же длину углеродного следа», — замечает эксперт. В России считают справедливым учитывать поглощающую роль лесов и акваторий страны, но согласится ли теперь на это ЕС, неизвестно. Пока не соглашался. Даже после подписания соответствующих соглашений по «борьбе» с потеплением.

Директор в московском офисе BCG Станислав Янкелевич пояснил, что контроль над выбросами CO2 на сегодняшний день становится обязательной мерой для всех компаний, находящихся на международных рынках. По его мнению, российским экспортерам сейчас требуется определить самые подходящие для них инструменты фиксации и расчета выбросов, результаты которых бы признавали среди западных партнеров. Вместе с тем эксперты считают, что правительство пошло по хорошему, хотя и рискованному пути. А мне почему-то вспоминается дама-управдом из старого доброго кино «Бриллиантовая рука». Покупая лотерейные билеты, что для каждого гражданина является делом сугубо добровольным, она сказала своему помощнику:

«Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа!» « А если…» — попытался тот возразить. «А если не будут брать — отключим газ!» — безапелляционно заявила она, прекрасно понимая, что при таком условии все билеты буду раскуплены.

Этот эпизод давно стал классикой нашей жизни, в том числе и нынешней. Но почему-то пришел на память именно сейчас. Странно, не правда ли? Наверное, к холодам…





