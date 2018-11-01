Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2018
- 04:30 Это смешно: Порошенко попытался оправдать трёхэтапное повышение цены на газ на Украине.
- 03:00 Герою нужна помощь: он хотел отомстить неофашисту, убивавшему людей 2 мая 2014 в Одессе, и получил 10 лет, — обращение «Русской Весны».
- 01:30 «Лицензия на убийство»: Украинские города могут замёрзнуть из-за долгов.
- 31.10 23:44 Пиoнеры-нациoнaлиcты декоммyнизиpoвали Чеxова.
- 31.10 23:12 Только наивный думает, что на Украине будут выборы – Владимир Олейник.
- 31.10 22:28 О пропагандистах, отмopoзках и не только.
- 31.10 22:21 Опасная ситуация: чем могут обернуться учения ВСУ на Херсонщине.
- 31.10 21:48 Коротко по Донбассу. 31.10.2018.
- 31.10 19:45 МИД РФ объяснил Климкину разницу между фактом и фейком.
Это смешно: Порошенко попытался оправдать трёхэтапное повышение цены на газ на Украине
Пётр Порошенко наконец-то прокомментировал грядущее трёхэтапное повышение цен на газ для населения Украины. По словам украинского президента, он больше не намерен выпрашивать газ у России и сдавать суверенитет Украины.
Также Порошенко предостерёг украинцев от низких цен на газ, ведь «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Вот, собственно, и весь комментарий. Иными словами, при нынешней украинской власти справедливых тарифов не предвидится.
Незадолго до комментария украинского президента глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обозвал Украину «несостоявшимся проектом». Таким образом, украинская элита отказывает стране в развитии и выкачивает из неё все соки по воле международных кредиторов, а народ должен цепляться за мифический суверенитет.
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Воздух свободы, европейский дом, что только не выдумывала администрация Порошенко, чтобы хоть чем-то отвлечь людей, пока власть имущие воруют.
Цеплялись за евроассоциацию, однако, вскоре ЕС задушил украинский бизнес квотами, а рынок Незалежной заполонили импортные товары. Затем был этап безвиза, пока не стало понятно, что это удобство только для 2% населения.
Теперь вот преподносят «суверенитет». Но вот только какой суверенитет может быть у страны, которая погрязла в кредитах?! Какой суверенитет может быть у страны, чьи власти в ноги кланяются американскому послу?! Какой может быть суверенитет у страны, где стоимость тысячи кубометров газа в два раза превышает среднюю зарплату?!
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Коболев был абсолютно прав: Украина — несостоявшийся проект. После распада СССР Россия долгое время поддерживала с Украиной добрососедские отношения. Киев же вёл «многовекторную политику», то есть плевал в кормящие русские руки. Затем произошёл разрыв отношений.
И вот, спустя 4 года после разрыва с РФ, украинская элита поняла, что неспособна к управлению. Их способности ограничиваются выполнением западных указов, воровством и сочинением «отвлекалочек» для населения.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Герою нужна помощь: он хотел отомстить неофашисту, убивавшему людей 2 мая 2014 в Одессе, и получил 10 лет, — обращение «Русской Весны»
Участник лагеря антимайдана «Куликово поле» в Одессе политзаключенный Денис Шатунов осужден киевским режимом на 10 лет за незавершённое покушение — скорее «мыслепреступление» — на жизнь неонациста-евромайдановца Сергея Ходияка, стрелявшего 2 мая 2014 года по людям в центре Одессы.
Среди его жертв — друг Дениса, Евгений Лосинский, погибший от полученных ранений. Сам Ходияк благополучно остаётся на свободе, несмотря на множество доказательств его вины.
34-летнего реконструктора Евгения Лосинского выстрелом в живот убил украинский неофашист Сергей Ходияк, который стрелял по безоружным людям из охотничьего ружья и, кроме реконструктора, ранил Олега Константинова (главного редактора издания «Думская») и случайного милиционера. Это только те пострадавшие, о которых известно.
Жестокий убийца так и не был привлечён к уголовной ответственности, зато посадили друга его жертвы — Дениса Шатунова, который имел неосторожность обмолвиться о планируемой мести.
После ареста Дениса его семья вынуждена была уехать из любимой, родной Одессы из-за давления и угроз украинских патриотов в Россию, с минимумом вещей, где им пришлось начинать все с начала — без кормильца и мужской поддержки.
У жены Дениса и до его ареста были проблемы с сердцем, а после его ареста и вынесения этого бесчеловечного приговора — 10 лет строгого режима — ее состояние намного ухудшилось.
Однако беда не приходит одна — недавно их дочке поставили диагноз «митральный порок сердца» — стресс не минул и ребенка. У самого Дениса — хронический гепатит, уже за решеткой появился хронический гастрит и также проблемы с сердцем, из-за чего мужчина уже два раза оказывался в тюремной больнице. Все эти проблемы требуют решения, и единственная надежда семьи — на помощь неравнодушных людей!
Карта Сбербанка — 4817760146069897 (карта не именная)
Приватбанк — 5168742606292880 (Герасимчук Анна Васильевна, бабушка Дениса, находится под его опекой)
Webmoney — R030106892280 (рубли)
U402637870663 (гривны)
Z324190868766 (доллары)
PayPal — [email protected]
Яндекс-кошелёк — 410016687654320
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«Лицензия на убийство»: Украинские города могут замёрзнуть из-за долгов
На Украине зимой могут замерзнуть целые города из-за разрешения правительства отключать газ за долги по коммунальным платежам, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире «112 Украина».
«Правительство дало разрешение НАК „Нафтогазу” в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать», — сказал политик.
Он добавил, что у украинцев скопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам.
«Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег», — заключил парламентарий.
На Украине с первого ноября повышаются цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется «выживать».
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Пиoнеры-нациoнaлиcты декоммyнизиpoвали Чеxова
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Только наивный думает, что на Украине будут выборы – Владимир Олейник
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О пропагандистах, отмopoзках и не только
Оригинал с комментами – https://www.youtube.com/watch?v=07e-4…
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Опасная ситуация: чем могут обернуться учения ВСУ на Херсонщине
Средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, и их эксплуатация представляет серьезную опасность для самолетов, которые следуют через ее воздушное пространство, заявил РИА Новости в среду член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Херсонской области с 1 по 4 ноября пройдут летно-испытательные учения по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам, в связи с чем Украина закроет воздушное пространство над Черным морем.
«Украина закрывает небо над Черным морем в связи с испытаниями зенитных ракет. Эти учения — опасная провокационная ситуация, потому что средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, они не модернизируются. Результатом таких учений могут быть сбитые самолеты.
Закрытие неба над Черным морем — провокационный шаг, потому что там проходит западная граница воздушного пространства России.
Украина опасна, их ПВО сбили во время учений ТУ-154 над Черным морем, также они сбили малазийский „Боинг”. Подобные испытания представляют риск для самолетов, которые следуют в воздушном пространстве Украины», — сказал Коротченко.
Самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем 4 октября 2004 года примерно в 280 километрах от Новороссийска. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолёт был сбит украинской зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе проводившихся на Крымском полуострове военных учений.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев в Донбассе, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Минобороны РФ рассекретило данные, согласно которым сбившая самолет ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета «Бук», неоднократно привлекался к операции украинских военных на Донбассе.
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Коротко по Донбассу. 31.10.2018
Коротко по Донбассу.
1. Подписана новая концепция миграционной политики РФ, которая упростит для русскоязычных граждан республик бывшего СССР получение российского гражданства. Также предусматривается значительное смягчение бюрократических процедур связанных с оформлением русскоязычных мигрантов.
В целом, инициатива правильная, хотя и существенно запоздавшая. О необходимости этих мер говорили еще в 2014 году и даже обсуждали в комитетах Государственной Думы. До подписи концепция добралась только в 2018 году. Будет интересно посмотреть, как это отразиться на систематических историях с попытками выдать на Украину ополченцев, которые по тем или иным причинам не могли получить российский паспорт, а также на бюрократическую процедуру получения гражданства РФ для жителей ЛДНР и беженцев с Украины. Само собой – упрощение режима получения будет вести к ужесточению режима контроля со стороны спецслужб, так как потоки мигрантов один из возможных способов засылки и легализации агентуры. Видимо будут искать какой-то баланс, чтобы и людям получение заветного паспорта облегчить и интересы спецслужб учесть.
2. Уходящий в отставку глава миссии ОБСЕ Хуг пожаловался, что за 4 года его работы на Донбассе, мало что изменилось – как стреляли, так и стреляют.
«Как любой, кто работает в ОБСЕ, я должен покинуть свою должность после десяти лет службы в организации. На протяжении около четырёх лет я тут почти каждую неделю давал короткие отчёты о ситуации в Донбассе. Поверьте, меня совсем не удовлетворяет то, что я скажу: мало что изменилось за это время. Спустя четыре года после договорённости о прекращении огня стороны до сих пор нарушают эти договорённости»
По сути, Хуг занимался констатацией очевидного, а ОБСЕ делом продемонстрировала свою полную импотенцию в деле урегулирования конфликта. Сменщик Хуга также вряд ли на что-то сможет повлиять, к прекращению позиционной войны на Донбассе регулярно собирающей свой кровавый урожай среди солдат с обеих сторон и гражданских, пока что предпосылок нет. Порошенко с точки зрения выборов выгодно поддерживать активное кровопускание на Донбассе. США также не заинтересованы в прекращении выгодной войны на границе с РФ. Москва скорее всего будет ждать чем разрешиться вопрос передачи власти в Киеве и действовать по обстоятельствам. Ожидаемая встреча Волкера и Суркова также не обещает существенных перемен в этом вопросе. Выборы на Донбассе проштампуют текущий статус-кво с уже утвержденными кандидатами. Не удивлюсь, если и в Киеве все пройдет по этой же схеме.
3. Из этого вытекает следующая новость. Так как Минские соглашения находятся в тупике, то президент Белоруссии Лукашенко предложил отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ, без уточнения на тему того – на границу отправится миссия или на линию фронта. Как хорошо известно – это две большие разницы, так как США выступают за вариант №1, а Россия за вариант №2. И компромисса по этому вопросу нет. Разумеется, в минских соглашениях нет никаких "совместных миссий", но по сути Лукашенко предлагает объединить два варианта, которые уже предлагались по отдельности и которые также привели в тупик. Обсуждались и миротворцы ООН, и вооруженные наблюдатели ОБСЕ, но как только разговор доходил до вопроса, где они будут стоять, сразу возникали неустранимые противоречия. Поэтому с большой долей вероятности, и "объединенный" вариант Лукашенко ждет та же судьба, что и "раздельные" варианты, которые обсуждались ранее. Россия безусловно может поддержать вариант, когда "объединенная миссия ООН и ОБСЕ" разместится на линии фронта, чтобы прекратить огонь, но на это никогда не согласится Вашингтон, который будет требовать от РФ сдать границу, чтобы обеспечить киевской хунте возможность оккупировать Донбасс и провести там зачистку.
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МИД РФ объяснил Климкину разницу между фактом и фейком
В российском МИД объяснили главе внешнеполитического ведомства Украины Павлу Климкину разницу между фейком и фактом на примере колонки в украинской версии журнала Vogue.
Украинский министр написал в Twitter, что «ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД».
Комментируя эту запись в своем аккаунте в Twitter, российский МИД напомнил о ситуации с колонкой главного редактора украинского журнала Vogue Ольги Сушко.
На днях в мире глянцевых журналов разгорелся скандал. Стало известно, что главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко опубликовала колонку главреда, почти целиком переписав текст из журнала Harper’s Bazaar.
В соцсетях обратили внимание на то, что редакторская колонка переписана с аналогичной колонки Шахри Амирхановой, возглавлявшей русскоязычную версию журнала Harper’s Bazaar в 2006 году.
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