Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2018

Пётр Порошенко наконец-то прокомментировал грядущее трёхэтапное повышение цен на газ для населения Украины. По словам украинского президента, он больше не намерен выпрашивать газ у России и сдавать суверенитет Украины.

Также Порошенко предостерёг украинцев от низких цен на газ, ведь «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Вот, собственно, и весь комментарий. Иными словами, при нынешней украинской власти справедливых тарифов не предвидится.

Незадолго до комментария украинского президента глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обозвал Украину «несостоявшимся проектом». Таким образом, украинская элита отказывает стране в развитии и выкачивает из неё все соки по воле международных кредиторов, а народ должен цепляться за мифический суверенитет.

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Воздух свободы, европейский дом, что только не выдумывала администрация Порошенко, чтобы хоть чем-то отвлечь людей, пока власть имущие воруют.

Цеплялись за евроассоциацию, однако, вскоре ЕС задушил украинский бизнес квотами, а рынок Незалежной заполонили импортные товары. Затем был этап безвиза, пока не стало понятно, что это удобство только для 2% населения.

Теперь вот преподносят «суверенитет». Но вот только какой суверенитет может быть у страны, которая погрязла в кредитах?! Какой суверенитет может быть у страны, чьи власти в ноги кланяются американскому послу?! Какой может быть суверенитет у страны, где стоимость тысячи кубометров газа в два раза превышает среднюю зарплату?!

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Коболев был абсолютно прав: Украина — несостоявшийся проект. После распада СССР Россия долгое время поддерживала с Украиной добрососедские отношения. Киев же вёл «многовекторную политику», то есть плевал в кормящие русские руки. Затем произошёл разрыв отношений.

И вот, спустя 4 года после разрыва с РФ, украинская элита поняла, что неспособна к управлению. Их способности ограничиваются выполнением западных указов, воровством и сочинением «отвлекалочек» для населения.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»