Терпение «Газпрома» на исходе

«Газпром» может с 1 июля прекратить поставки газа в Белоруссию. Российская компания требует возвращения долга в размере 165,57 миллиона долларов, который в Минске упорно отрицают, и только после этого готова обсуждать новые поставки.

Масла в огонь подливает и скандал, связанный с «Белгазпромбанком». В совместном заявлении «Газпромбанка» и «Газпрома» действия Минска названы незаконными и непосредственно затрагивающими права и законные интересы российских акционеров, а также интересы клиентов и вкладчиков.

На 19 июня запланирован визит глава МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что поставки сохранятся. Он напомнил, что за последние 10 лет между Россией и Белоруссией было три крупных нефтегазовых конфликта.

— В 2010—2011 годах конфликт закончился продажей «Белтрансгаза», всей газотранспортной системы «Газпрому». Второй конфликт завершился в 2017 году признанием Белоруссией долга, который она начала выплачивать, правда, взяв для этого кредит у России.

То, что мы сейчас видим — это повторение пройденного. Белорусы опять заявляют, что они очень много платят за газ. Они молчат, когда по существующим договоренностям цены для Белоруссии оказываются раза в два ниже, чем для европейцев. Однако вспоминают, что чудовищно много платят, когда цены в Европе начинают снижаться.

Основу для спора дает давняя история, связанная с желанием российского руководства перейти на систему тарификации газа для населения по принципу экспортного паритета. То есть в нулевых годах вынашивалась мысль постепенно довести внутренние цены до среднеевропейских цен минус транспортные расходы, которые составляют львиную долю в затратах на газ, поставляемый в Европу.

«СП»: — Как с этим связана Белоруссия?

— Первоначально обсуждалась возможность перевести цены для Белоруссии на цены Смоленской области плюс транспорт. В системе экспортного паритета это было бы логично. Таким образом цены для Белоруссии были бы не ниже, чем сейчас, а соответствовали биржевым показателям, которые наблюдаются в ЕС, с учетом транспортной составляющей. Они были бы ниже, чем для Германии, Польши и других стран, но выше, чем в среднем за последние лет 10.

Отказаться от идеи паритета заставил кризис 2008—2009 годов, когда и благосостояние населения просело, и исчезла возможность для выравнивания внутреннего и внешнего рынков. Сейчас к этой идее не возвращаются, так как благосостояние граждан не растет.

Белорусы эту идею запомнили и периодически спрашивают, почему в Белоруссии расценки гораздо выше, чем в Смоленской области. Им объясняют, что эта идея обсуждалась на совершенно другой идеологической базе, что цены для населения России регулируются, и газ продается не по рыночным ценам. Но разве белорусы синхронизировали Налоговый кодекс, пошли навстречу в рамках Союзного государства, предпринимают в рамках него какие-то шаги? Нет. Так почему газ должен быть дешевле?

Когда кивают, что в какой-то день газ на бирже был дешевле, то пусть купят. На бирже он стоит столько без учета транспортных расходов. А в Белоруссии цена российского газа с учетом доставки. Это несравнимые вещи.

Все претензии Белоруссии сегодня идеологически повторяют претензии, которые звучали в 2016—2017 годах, когда цены на газ на биржевых площадках в ЕС падали, хотя и не так низко как сейчас. Логики в претензиях не прибавилось.

Долг объективно существует, как бы Белоруссия не пыталась его не признать. Это неконструктивная позиция, под которой нет ничего, кроме лозунгов. Для Белоруссии идти на обострение отношений сейчас не очень умно. Есть объективная действительность, и если Белоруссии она не нравится, то пусть предпринимают шаги для изменения ситуации. Чтобы требовать низкие цены, им стоит создать основания, в рамках которых цены могли бы меняться в их пользу.

«СП»: — Почему они этого не делают?

— Потому что если они будут создавать эти основания, то потом будут платить за газ больше.

«СП»: — «Газпром» действительно может «отключить» сейчас газ для Белоруссии?

— Это вопрос, который должен решаться в рамках существующих соглашений. Если исходить из накопленной практики, в том числе конфликтов между нашими странами, то отключать газ не будут.

Есть еще одна составляющая — мы все-таки крупнейший торговый партнер Белоруссии, во-первых. Во-вторых, откровенно говоря, РФ является еще и спонсором государственного бюджета Белоруссии. Эта спонсорская помощь идет через определенную систему нефтегазовых доходов, которые могли бы позволить больше зарабатывать российским нефтегазовым компаниям и, соответственно, платить больше налогов в РФ.

«СП»: — А что мы получаем от Белоруссии?

— Мы получаем достаточно значимые плюсы для нашей экономики и политического положения.

Думаю, отключать не будут, и конфликт неким образом разрешат к взаимной выгоде. Но учитывая отягощающие обстоятельства, боюсь, что белорусам будут предложены худшие условия, чем те, с которыми они начинали конфликт.

Кроме того, одна из их главных проблем — это большой налоговый маневр внутри РФ, в рамках которого предполагается повысить налог на добычу полезных ископаемых и обнулить экспортную пошлину на нефть. Белоруссия сегодня получает сотни миллионов долларов за счет того, что им поставляют нефть без учета экспортной пошлины. Они ее перерабатывают, продают продукт на внешних рынках. Разница идет в государственный бюджет. Этой разницы не будет после завершения маневра. Белоруссия пытается сохранить прибыль, сохранить саму систему, при которой получает преференции от покупки российской нефти.

Происходящее сейчас — это еще и этап борьбы за дополнительные доходы, получаемые за счет поддержки РФ.

Поставки газа сохранят, учитывая еще и момент политического характера. Хотя белорусское направление сейчас недополучает транзитных объемов, оно не нужно сейчас «Газпрому». До начала третьего квартала прокачка газа идет прерывисто. Это связано и с ситуацией на европейском рынке. В третьем квартале спрос начнет восстанавливаться и белорусское направление будет загружаться. Через газопровод «Ямал-Европа», идущий через Белоруссию, будут прокачивать около 80% предусмотренного мощностью объема. В этом контексте прерывать поставки для самой Белоруссии не очень разумно, тем более что долг копится.

София Сачивко

Источник: http://voicesevas.ru/news/52442-terpenie-gazproma-na-ishode.html