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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Начало танкового сражения под Горшечным.

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным.
- Как сосредотачивались танковые корпуса предназдначенные для контрудара по прорвавшемся немецким войскам?
- Какие сведения о действиях танковых корпусов имело командование Брянского фронта?
- Как начали сражение соединения 4-го танкового корпуса?
- Как проходил первый бой 67-й танковой бригады 17-го танкового корпуса?
- Почему остановились не дойдя до противника 66-я и 174-я танковые бригады 17-го танкового корпуса?
- Как потери понесли противники?
- Как советское командование оценивало положение своих войск и противника к вечеру 30 июня?
- Как немецкое командование оценивало ситуацию к вечеру 30 июня?
- Какие задачи ставили противники на 1 июля 1942 года?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IQuY1aJLAes
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