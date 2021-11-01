Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Захват Старого Оскола 2 июля 1941 года.

- Почему левофланговые соединения 40-й армии начали отходить только в ночь на 3-го июля 1942 года?

- Как задачи были поставлены 2-го июля командованию 4-го и 24-го танковых корпусов генералом Федоренко?

- Как действовала 2-го июля немецкая 24-я танковая дивизия?

- Как были отброшены танковые бригады советского 4-го танкового корпуса?

- Как действовали части 16-й моторизованной дивизии?

- Как была разгромлена 4-я мотострелковая бригада 4-го танкового корпуса?

- Как действовала немецкая и советская авиация?

- Почему пассивно действовал советский 24-й танковый корпус?

- Как действовал 60-й моторизованный полк и другие части 16-й моторизованной дивизии при захвате Старого Оскола?

- Как были уничтожены советских бронепоезда в районе Старого Оскола?

- Как оценить действия генерал Федоренко и командиры танковых корпусов ?

- Как действовали в течении дня левофланговые соединения 40-й армии?

- Каковы были потери сторон за 2 июля 1942 года?

Предыдущие части.

О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:

https://youtu.be/BIdwdkT2qFI

О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:

https://youtu.be/lp0GDeomPcI

Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:

https://youtu.be/N-IvpoVPqMM

Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:

https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8

Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным:

https://youtu.be/ucaMffdZ_nU

Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным:

https://youtu.be/IQuY1aJLAes

Операция "Блау". Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:

https://youtu.be/kqb61Xizjjc

Операция "Блау". Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного:

https://youtu.be/yw6iVuqWLFk

