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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Захват Старого Оскола

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Захват Старого Оскола 2 июля 1941 года.
- Почему левофланговые соединения 40-й армии начали отходить только в ночь на 3-го июля 1942 года?
- Как задачи были поставлены 2-го июля командованию 4-го и 24-го танковых корпусов генералом Федоренко?
- Как действовала 2-го июля немецкая 24-я танковая дивизия?
- Как были отброшены танковые бригады советского 4-го танкового корпуса?
- Как действовали части 16-й моторизованной дивизии?
- Как была разгромлена 4-я мотострелковая бригада 4-го танкового корпуса?
- Как действовала немецкая и советская авиация?
- Почему пассивно действовал советский 24-й танковый корпус?
- Как действовал 60-й моторизованный полк и другие части 16-й моторизованной дивизии при захвате Старого Оскола?
- Как были уничтожены советских бронепоезда в районе Старого Оскола?
- Как оценить действия генерал Федоренко и командиры танковых корпусов ?
- Как действовали в течении дня левофланговые соединения 40-й армии?
- Каковы были потери сторон за 2 июля 1942 года?

Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/IQuY1aJLAes
Операция "Блау". Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:
https://youtu.be/kqb61Xizjjc
Операция "Блау". Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного:
https://youtu.be/yw6iVuqWLFk
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IKvvxGgicGU
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