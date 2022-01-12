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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Судьба окружённых. Часть 1

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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Судьба окружённых. Часть 1.
Игорь Юрьевич Сдвижков рассказывает о том, как сложилась судьба окружённых южнее Старого Оскола частей 40-й и 21-й армий.
Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции “Блау”. Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции “Блау”. Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция “Блау”. Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция “Блау”. Начало танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/IQuY1aJLAes
Операция “Блау”. Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:
https://youtu.be/kqb61Xizjjc
Операция “Блау”. Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного:
https://youtu.be/yw6iVuqWLFk
Операция “Блау”. Захват Старого Оскола:
https://youtu.be/IKvvxGgicGU
Операция “Блау”. Разгром в Горшечном:
https://youtu.be/3hvw10vBHDk
Операция “Блау”. Разгром 21-й и 40-й армий и прорыв советской обороны 3 июля 1942 года:
https://youtu.be/eqITu3U9xdo
Операция “Блау”. Прорыв к Дону:
https://youtu.be/8OXi0ZRdAPA
Операция “Блау”. Форсирование Дона 24-й танковой дивизией 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/tFHj2qs5TGE
Операция “Блау”. Неудача дивизии “Великая Германия”:
https://youtu.be/7Q1wZ5WaB54

По вопросам приобретения книги, просьба писать на почту:
igor.sdvizhkov@gmail.com

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0LsJI0_2eW0
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