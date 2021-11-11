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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Разгром в Горшечном

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Разгром бригад 4-го и 17-го танковых корпусов в Горшечном 2 июля 1942 года.
- Как прошла смена командира 17-го танкового корпуса?
- Как задачи были поставлены соединениям, командованием 17-го танкового корпуса на 2 июля 1942г?
- Как задачи были поставлены 102-й танковой бригаде, командованием 4-го танкового корпуса на 2 июля 1942г?
- Какого было состояние бригад оборонявшихся в Горшечном?
- Какие решения были приняты в ночь на 2-е июля, на военном совете, командирами бригад оборонявшихся в Горшечном?
- Каковы задачи были поставлены частям, командованием  дивизии "Великая Германия" на 2 июля 1942г?
- Как развивался бой за Горшечное?
- Как сражались бойцы и командиры 102-й танковой и 31-ё мотострелковых бригад в последнем бою в Березовке?
- Как закончился бой за Горшечное, какие потери понесли противники?
- Как действовали 66-я, 115-я и 116-я танковые бригады 2 июля?
- Чем закончился бой 66-й танковой бригады за Кулёвку?
- Каковы были общие итоги танкового сражения под Горшечным?

Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/IQuY1aJLAes
Операция "Блау". Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:
https://youtu.be/kqb61Xizjjc
Операция "Блау". Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного:
https://youtu.be/yw6iVuqWLFk
Операция "Блау". Захват Старого Оскола:
https://youtu.be/IKvvxGgicGU

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3hvw10vBHDk
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