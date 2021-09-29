Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Второй день немецкого наступления, бои в глубине обороны 40-й армии.
- Какие потери понесли немецкие подвижные соединения при прорыве советской обороны?
- Кому удалось задержать наступление немецкой 16-й моторизованной дивизии на рубеже реки Тим?
- Какие потери понесла 16-я моторизованная дивизия?
- Как немцы узнали о новом месте нахождения 40-й армии?
- Как был организован удар по штабу 40-й армии?
- Какое имущество и документы штаба 40-й армии были потеряны?
- Почему был сорван контрудар 116-й танковой бригады на Быково?
- Как и какими силами ставка ВГК планировала организовать контрудар по прорвавшимся соединениям 4-й танковой армии?
Предыдущие части.
Игорь Сдвижков о событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
Игорь Сдвижков о событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM