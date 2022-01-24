Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Судьба окружённых. Часть 2
Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Судьба окружённых. Часть 2.
Игорь Юрьевич Сдвижков рассказывает о том, как сложилась судьба окружённых южнее Старого Оскола частей 40-й и 21-й армий.
- Кому из окруженцев удалось вырваться из котла в ночь с 5 на 6 июля?
- Какие силы противник сосредоточил против окружённых?
- Как развивались бои по ликвидации котла 6 июля?
- Какие трофеи достались противнику на месте боёв?
- Какие общие потери понесли части 40-й и 21-й армий погибшие в котле?
- Какой общий итог борьбы окружённых частей 40-й и 21-й армий?
Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции “Блау”. Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции “Блау”. Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция “Блау”. Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция “Блау”. Начало танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/IQuY1aJLAes
Операция “Блау”. Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:
https://youtu.be/kqb61Xizjjc
Операция “Блау”. Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного:
https://youtu.be/yw6iVuqWLFk
Операция “Блау”. Захват Старого Оскола:
https://youtu.be/IKvvxGgicGU
Операция “Блау”. Разгром в Горшечном:
https://youtu.be/3hvw10vBHDk
Операция “Блау”. Разгром 21-й и 40-й армий и прорыв советской обороны 3 июля 1942 года:
https://youtu.be/eqITu3U9xdo
Операция “Блау”. Прорыв к Дону:
https://youtu.be/8OXi0ZRdAPA
Операция “Блау”. Форсирование Дона 24-й танковой дивизией 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/4q5w5s_o95c
Операция “Блау”. Неудача дивизии “Великая Германия”:
https://youtu.be/7Q1wZ5WaB54
Операция “Блау”. Судьба окружённых. Часть 1:
https://youtu.be/0LsJI0_2eW0
По вопросам приобретения книги, просьба писать на почту:
igor.sdvizhkov@gmail.com
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Мы на Sponsr.ru: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/TactiсMedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Вечная память воинам РККА, отдавшим свои жизни за нашу Родину.