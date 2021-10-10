С-70. Беспилотник «Охотник». Часть 2 / Военная приемка
В новой серии «Военной приемки» мы продолжим знакомство с самым мощным и самым современным ударным беспилотником для российской армии С-70 «Охотник». На этот раз вас ждут ранее недоступные для прессы кадры производства дрона. Полимерные нити, композиционные материалы, новый двигатель, новые средства связи и контроля – чтобы показать все это журналисты программы отправятся сразу на несколько заводов, расположенных в разных уголках страны. Но и это еще не все: в этом выпуске «Военной приемки» вас ждет премьера: новые прежде неизвестные ударные беспилотники и новый класс дронов – роботов, способных взять на себя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения.