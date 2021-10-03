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Военная приемка. С-70. Беспилотник «Охотник». Часть 1

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Тяжелый, реактивный и при этом тихий и незаметный – главный герой нового выпуска «Военной приемки» – новейший ударный беспилотник С-70 «Охотник», разработанный в ОКБ «Сухого». Чтобы понять, на что способна эта машина, съемочная группа программы отправится на закрытый испытательный аэродром Министерства обороны России и проследит за очередными тестами перспективного БПЛА, которые новый беспилотник проходит в компании истребителя пятого поколения Су-57. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов – все это в новом выпуске «Военной приемки».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L0f4CeOGPBA
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