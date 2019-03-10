Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка в Персидском заливе

12:41. 10 марта 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Автомобиль, как у президента России, тайская винтовка для борьбы с беспилотниками, самый современный броневик США и бронеавтомобили для шейхов из Саудовской Аравии. Мировое турне программы «Военная приемка» продолжается! После Сирии, Мьянмы, Лаоса и Индии, съемочная группа отправляется в Персидский залив, в одну из богатейших стран мира – Объединенные Арабские Эмираты. Раз в два года там проводится выставка вооружения и военной техники IDEX, на которую съезжаются представители оборонной промышленности десятков стран мира, в том числе. Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров изучил десятки экспортных предложений российской промышленности.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CyX9Bu_ixAY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
... Совета сотрудничества арабских стран Персидского Залива, созданного в 1981 году... Источник: colonelcassad.livejournal.com «Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть... этой организации также расскажет «Военная приемка». Подробности на http://tvzvezda...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017
... ИГИЛ», - пояснил автор «Военной приемки» Алексей Егоров, комментируя кадры ... операцию сняли журналисты программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».Самодельные гранаты... Дамаска. Высокопоставленным спонсорам из Персидского залива, похоже, тоже теперь не...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2017
...показаны в специальном выпуске программы «Военная приемка. Сирия. Итоги»Съемка ведется...инвесторы из Турции и стран Персидского залива. «Сейчас катарские банки продолжают... «КНР специально ждала окончания военных действий, чтобы предложить Сирии присоединиться...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2018
...«Звезды» Съемочная группа программы «Военная приемка» привезла из Мьянмы целый цикл... фондами, а также монархиями Персидского залива, ввиду чего возможное сокращение ... подконтрольных правительству населённых пунктов. Военный источник рассказал «Русской Весне»...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2017
...Хомсе, Мадайе. СМИ Запада и Персидского залива, опирающиеся на связанные с «Аль... Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Дороги... также: Секретная операция: Российские военные в сирийском регионе, окружённом террористами...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>