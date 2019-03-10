Военная приемка в Персидском заливе

Автомобиль, как у президента России, тайская винтовка для борьбы с беспилотниками, самый современный броневик США и бронеавтомобили для шейхов из Саудовской Аравии. Мировое турне программы «Военная приемка» продолжается! После Сирии, Мьянмы, Лаоса и Индии, съемочная группа отправляется в Персидский залив, в одну из богатейших стран мира – Объединенные Арабские Эмираты. Раз в два года там проводится выставка вооружения и военной техники IDEX, на которую съезжаются представители оборонной промышленности десятков стран мира, в том числе. Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров изучил десятки экспортных предложений российской промышленности.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CyX9Bu_ixAY