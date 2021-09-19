Военная приемка. Приказ на «Запад-2021»
200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы – это «Запад-2021», крупнейшее военное учение года, 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым.
Все это время на передовой вместе с Вооруженными силами работали съемочные группы «Военной приемки». Первое в истории массовое ночное десантирование с участием БМД-4М, первый выход в бой роботов в боевых порядках мотострелков, битва десанта на побережье Балтийского моря и в условиях жилого города. Воздушные бои ПВО против дронов: кто кого? Рекорды военных инженеров. Все это в специальном эксклюзивном выпуске «Военной приемки» по горячим следам главных учений армии России.
Да. Аппарели уже не на фашинах. А это так романтично.
Смотрю учения , в этом году , и не покидает ощущение товарно – базарных отношений в увиденном. Ратный люд настрелялся и набегался до несхочу. ВПК получил работу от трат БК и другого военного добра. Генералы похвастались перед дядей Вовой и иноземцами новыми игрушками. А военные аналитики смеются по сценарию учений , не меняющемуся с 60-годов прошлого века. Это что ,- така хитрость для “НАТЫ” ?) Два раза участвовал в окружных учениях, когда служил , так в одном простой часовой поломал “захват бабочки” диверсантами. Потом поехал в отпуск.) Современный ТВД такой ??
свыше 80 самолетов и вертолетов, а летаем на Бoингах ))
С кем вoевать тем ктo в мереседесах?
Паказуха!
Раз ничегo крoме танкoв делать не умеем.
Нo…..
Так надo чекистам и генералам а рулят OНИ
Пoхoже на СССР и Сев. Кoрею ))
И Леoнид Ильичь Путин
ты должен молить бога чтобы ВВП рулил и твоя доча в администрации г.Питера сидела спокойно и делала карьеру ,или есть место ,куда свалите ,если все таки этот стабилизец накроется ?Но и близко пока нет сил таких.А насчет танков -дак смотри как Францию скушали ,несмотря что друг и собутыльник и и крещены Шарли Эбдо -помнишь как шагали ,взявшись за руки по улицам Парижа .И контракт -это не все ,
“так у них уран африканский турки отжали практически
при этом намекали Макрону, что отдадут уран России, переводили стрелки на здоровую голову
но на самом деле это нагличане хотят выйти с малыми АЭС (на реакторах для АПЛ) на мировой рынок, потеснив и френчей, и американцев””Похоже ,что настоящие хозяева афишируются ,то-то РФ им золото кидала да и рост сделок увеличился.Вот и пытаемся свои самолеты иметь ,раз валят гиганта