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Военная приемка. Приказ на «Запад-2021»

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200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы – это «Запад-2021», крупнейшее военное учение года, 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым.

Все это время на передовой вместе с Вооруженными силами работали съемочные группы  «Военной приемки». Первое в истории массовое ночное десантирование с участием БМД-4М, первый выход в бой роботов в боевых порядках мотострелков, битва десанта на побережье Балтийского моря и в условиях жилого города. Воздушные бои ПВО против дронов: кто кого? Рекорды военных инженеров. Все это в специальном эксклюзивном выпуске «Военной приемки» по горячим следам главных учений армии России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-wxtCRp2GdQ
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7967 5751
    чужой два часа назад

      Да. Аппарели уже не на фашинах. А это так романтично.

    • 18975 17709
      жора шапов час назад

        Смотрю учения , в этом году , и не покидает ощущение товарно – базарных отношений в увиденном. Ратный люд настрелялся и набегался до несхочу. ВПК получил работу от трат БК и другого военного добра. Генералы похвастались перед дядей Вовой и иноземцами новыми игрушками. А военные аналитики смеются по сценарию учений , не меняющемуся с 60-годов прошлого века. Это что ,- така хитрость для “НАТЫ” ?) Два раза участвовал в окружных учениях, когда служил , так в одном простой часовой поломал “захват бабочки” диверсантами. Потом поехал в отпуск.) Современный ТВД такой ??

        1
        1
        • 27584 4858
          Русофилжора шапов час назад

            свыше 80 самолетов и вертолетов, а летаем на Бoингах ))
            С кем вoевать тем ктo в мереседесах?
            Паказуха!
            Раз ничегo крoме танкoв делать не умеем.
            Нo…..
            Так надo чекистам и генералам а рулят OНИ
            Пoхoже на СССР и Сев. Кoрею ))
            И Леoнид Ильичь Путин

            • 18856 15794
              маринаРусофил только что

                ты должен молить бога чтобы ВВП рулил и твоя доча в администрации г.Питера сидела спокойно и делала карьеру ,или есть место ,куда свалите ,если все таки этот стабилизец накроется ?Но и близко пока нет сил таких.А насчет танков -дак смотри как Францию скушали ,несмотря что друг и собутыльник и и крещены Шарли Эбдо -помнишь как шагали ,взявшись за руки по улицам Парижа .И контракт -это не все ,
                “так у них уран африканский турки отжали практически
                при этом намекали Макрону, что отдадут уран России, переводили стрелки на здоровую голову
                но на самом деле это нагличане хотят выйти с малыми АЭС (на реакторах для АПЛ) на мировой рынок, потеснив и френчей, и американцев””Похоже ,что настоящие хозяева афишируются ,то-то РФ им золото кидала да и рост сделок увеличился.Вот и пытаемся свои самолеты иметь ,раз валят гиганта

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