Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2018

Остатки ОПК ИГИЛ

И в продолжении израильской темы https://colonelcassad.livejournal.com/3995244.html Сирийское министерство обороны выложило видео с найденного в районе Абу-Кемаля склада боеприпасов, который по совместительству служил кустарных цехом по производству взрывчатки и боеприпасов, явяляясь часть зачаточного ОПК Халифата.По оружию не спец, а вот про остальное, что смог распознать, расскажу:с 1:11 какая-то телекоммуникационная стойка. Что-то разграбили, либо радиоретранслятор или сотовую вышку. Для сотовой архаично как-то, скорее теле или радио. Телефон примастырили для связи при настройке ИМХО.с 1:57 квадрик dji phantom 4 по-моему версия PRO, но не уверен На пульте крепление под смартфон или планшет, характерный коробок. Неплохой квадрик для съемки с закосом на интеллектуальность. Навигация, полет по маршруту, обхождение препятствий, сопровождение движущихся объектов и прочие прелести, впрочем все как у других такого уровня. Цена около 100 круб. Судя по всему допилили для бомбометания.( Свернуть )2:53 Алюминиевая паста из Турции 25 кг, можно применять вместо пудры.3:02 Сперва подумал на компрессор от холодильника, но не хватает характеристик в маркировке, и давление слишком большое. скорее всего какой-то древний рессивер 85-92 г поверки аж на 360 атмосфер. Для чего они его использовать могли – хз, такое давление не так-то просто получить, в кислородном баллоне 150-200 всего. КМК его только забить взрывчаткой и закопать как мину.с 3:05 радиоаппаратура. Крупно показывают двух и одноканальный блоки питания, высокочастотный вольтметр, еще в куче был заметен двухканальный осциллограф. Могли радиоаппаратуру чинить и настраивать. Остальные девайсы не опознал – мало знаком с подобным.с 3:16 три вполне рабочих токарника. Выточить корпус мины или снаряда вполне сгодятся. Ржа на них свежая, совсем недавно они стояли в помещении, но потом попали под дождь пару раз.с 3:22 Вокруг станков разложены плоды их трудов, в той-же степени ржавления. У некоторых снизу нет ржи, а сверху есть – точно на месте съемки под дождик попали.. Потом шарики для шрапнели.Токарники и радиоаппаратуру жалко – из под дождя надо-бы прибрать, просушить, токарники смазать солидольчиком хоть на первое время.***Сирийские военные обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе израильского производства, при осмотре районов провинции Дейр-эз-Зор, освобожденных от боевиков ИГПо данным источника в сирийских ВС, на восточных окраинах города Аль-Букемаль были обнаружены склады с "огромным количеством ракет, минометов, танковых снарядов, некоторые из которых были произведены в Израиле". Вдобавок к этому там находились самодельные артиллерийские орудия, фугасы и взрывные устройства.Также сообщается, что в туннеле, находящемся к востоку от города Меядин, был обнаружено предприятие по производству снарядов и взрывчатки. Помимо этого армейские подразделения нашли в нем бочки с неопределенной субстанцией внутри, которая, вероятно, может быть использована для создания токсичных веществ. https://diana-mihailova.livejournal.com/1628827.html – цинк

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Больше, чем битва, и немного меньше, чем война.

Взгляд из Индии на недавний инцидент с сбитым израильским F-16.M K Bhadrakumar http://perevodika.ru/articles/1196458.html – цинк

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США раскрыли детали удара коалиции по “враждебным” сирийским ополченцам

Глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля.

Он заявил, что коалиция действовала “в рамках самообороны” и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила “неспровоцированную согласованную атаку”. По словам генерал-лейтенанта, “враждебные силы” использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.

“Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил”, - — приводит Пентагон слова военного.

Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.



Коалиция заявила, что это был ответ на “неспровоцированную атаку” на штаб SDF — “чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*”.

источник

ИГ* – террористическая организация “Исламское государство” запрещена в России.

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Сирия: Курды сбили боевой турецкий беспилотник, подписанный Эрдоганом (ФОТО, ВИДЕО)

Курдские ополченцы YPG сбили разведывательно-ударный беспилотный аппарат, отправленный на боевое задание в кантон Африн в сирийской провинции Алеппо. На днях стало известно, что курдские подразделения сбили турецкий БПЛА, в пригородах Африна. Позже выяснилась интересная деталь. Согласно заявлению курдского информационного агентства, данный беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar Tactical UAS с подписью президента Турции Р. Эрдогана. Этот БПЛА имеет систему для наблюдения и ведения разведывательных действий, также беспилотник оснащен ракетами для нанесения авиаударов. Ниже приведены видео и фото, показывающие сбитый турецкий боевой дрон. Читайте также: 4 турецких танка уничтожены в Алеппо, — курдское ополчение (ВИДЕО)

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Брифинг Харригяна

Генерал в Харригян (в некоторых СМИ ошибочно Харриган) в коротком сообщении изложил американскую версию случившегося 7 ноября под Дейр-эз-Зором.Расшифровка брифинга от 13 февраля.Техническая расшифровка пресс-брифинга https://goo.gl/sRCsvN Оригинал на английском языке – https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1441080/ https://ria.ru/syria/20180214/1514638491.html – цинкПомимо старых утверждений про самооборону и про то, что перед ударом было общение по линии о предотвращении конфликтов МО РФ, из нового отмечается участие бомбардировщиков B-52 и крайне туманные заявления как о количестве сил в атакованной колонне, так и частях в ней находивщихся.Как и Мэтис, Харригян отказался конкретно отвечать на вопрос о наличии в колонне российских ЧВКашников. Заявления Харригяна о том, что удары были прекращены после отступления потрепанной колонны к Хушаму расходится с заявлениями некоторых представителей SDF, а также сирийских источников, указывающих на то, что колонна подвергалась ударам и на отходе.И еще на тему.Глава Пентагона заявил, что у него нет данных о гибели российских наемников в Сирии – https://www.svoboda.org/a/29038875.html Предсказуемо, потери ЧВК активизировали тему принятия закона о регламентации их деятельности – https://svpressa.ru/war21/article/193058/ Маловероятно, что его примут до завершения сирийской войны, но рано или поздно он появится, как необходимая мера для регламентации уже сложившихся практик.Ливанские и сирийские источники сообщают о переброске крупных сил сирийской армии в провинцию Дейр-эз-Зор и анонсируют в ближайшее время активизацию операций против боевиков связанных с США https://riafan.ru/1025927-siriya-segodnya-saa-gotovitsya-atakovat-podderzhivaemykh-ssha-boevikov-v-deir-ez-zore Правительство Сирии обвинило США в агрессии и попыткам используя боевиков ИГИЛ и SDF расчленить Сирию и затянуть окончание войны.И еще такой момент. 8 февраля структуры SDF заявляли, что отбили у САА поселок Аль-Табия к юго-востоку от Хушама.Но уже вчера появилось видео, где боевик SDF ведет огонь по Аль-Табии. Соответственно, сообщения о взятии Аль-Табии SDF от 8 февраля действительности не соответствуют.Также подтвердилось, что уничтоженный Т-72 был уничтожен не 7, а 10 февраля https://www.golos-ameriki.ru/a/us-destroys-tank-in-syria/4252894.html . А вот орудие скорее всего было накрыто 7 февраля прямо в Хушаме.По потерям по-прежнему никакой ясности, гуляют самые разные цифры. В Кремле, МИДе и в оборонном комитете Госдумы информацию о сотнях погибших ЧВКашников назвали намеренной дезинформацией. Американские СМИ в основном либо придерживаются официальной версии про 100 убитых, либо перепечатывают российские обсуждения.По причинам операции, активно обсуждается версия о том, что ЧВК подписались на частный заказ по отжатию нефтяного поля в зоне деэскалации. Никаких фактических подтверждений этому нет, но эта версия хотя бы объясняет, почему не было авиаподдержки и почему МО РФ заявляло о несогласованности этой операции.В этом отношении версия о том, что операция была попыткой воспользоваться вторжением Турции в Африн выглядит пока менее убедительно, так как не объясняет отсутствие авиации.

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