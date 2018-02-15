Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2018
- 12:00 Остатки ОПК ИГИЛ.
- 10:01 Больше, чем битва, и немного меньше, чем война..
- 08:54 США раскрыли детали удара коалиции по “враждебным” сирийским ополченцам.
- 04:30 Сирия: Курды сбили боевой турецкий беспилотник, подписанный Эрдоганом (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:02 Брифинг Харригяна.
Остатки ОПК ИГИЛ
И в продолжении израильской темы https://colonelcassad.livejournal.com/3995244.html.
Сирийское министерство обороны выложило видео с найденного в районе Абу-Кемаля склада боеприпасов, который по совместительству служил кустарных цехом по производству взрывчатки и боеприпасов, явяляясь часть зачаточного ОПК Халифата.
В Сирии обнаружен склад халифата с боеприпасами израильского производства и химикатами
По оружию не спец, а вот про остальное, что смог распознать, расскажу:
с 1:11 какая-то телекоммуникационная стойка. Что-то разграбили, либо радиоретранслятор или сотовую вышку. Для сотовой архаично как-то, скорее теле или радио. Телефон примастырили для связи при настройке ИМХО.
с 1:57 квадрик dji phantom 4 по-моему версия PRO, но не уверен На пульте крепление под смартфон или планшет, характерный коробок. Неплохой квадрик для съемки с закосом на интеллектуальность. Навигация, полет по маршруту, обхождение препятствий, сопровождение движущихся объектов и прочие прелести, впрочем все как у других такого уровня. Цена около 100 круб. Судя по всему допилили для бомбометания.( Свернуть )
2:53 Алюминиевая паста из Турции 25 кг, можно применять вместо пудры.
3:02 Сперва подумал на компрессор от холодильника, но не хватает характеристик в маркировке, и давление слишком большое. скорее всего какой-то древний рессивер 85-92 г поверки аж на 360 атмосфер. Для чего они его использовать могли – хз, такое давление не так-то просто получить, в кислородном баллоне 150-200 всего. КМК его только забить взрывчаткой и закопать как мину.
с 3:05 радиоаппаратура. Крупно показывают двух и одноканальный блоки питания, высокочастотный вольтметр, еще в куче был заметен двухканальный осциллограф. Могли радиоаппаратуру чинить и настраивать. Остальные девайсы не опознал – мало знаком с подобным.
с 3:16 три вполне рабочих токарника. Выточить корпус мины или снаряда вполне сгодятся. Ржа на них свежая, совсем недавно они стояли в помещении, но потом попали под дождь пару раз.
с 3:22 Вокруг станков разложены плоды их трудов, в той-же степени ржавления. У некоторых снизу нет ржи, а сверху есть – точно на месте съемки под дождик попали.. Потом шарики для шрапнели.
Токарники и радиоаппаратуру жалко – из под дождя надо-бы прибрать, просушить, токарники смазать солидольчиком хоть на первое время.
***
Сирийские военные обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе израильского производства, при осмотре районов провинции Дейр-эз-Зор, освобожденных от боевиков ИГ
По данным источника в сирийских ВС, на восточных окраинах города Аль-Букемаль были обнаружены склады с "огромным количеством ракет, минометов, танковых снарядов, некоторые из которых были произведены в Израиле". Вдобавок к этому там находились самодельные артиллерийские орудия, фугасы и взрывные устройства.
Также сообщается, что в туннеле, находящемся к востоку от города Меядин, был обнаружено предприятие по производству снарядов и взрывчатки. Помимо этого армейские подразделения нашли в нем бочки с неопределенной субстанцией внутри, которая, вероятно, может быть использована для создания токсичных веществ.
https://diana-mihailova.livejournal.com/1628827.html – цинк
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Больше, чем битва, и немного меньше, чем война.
Взгляд из Индии на недавний инцидент с сбитым израильским F-16.
Израилю нанесено поражение в Сирии. Что дальше?
В субботу, когда израильские самолеты предприняли еще один бомбовый налет – на этот раз дерзкую атаку на базу беспилотников на авиабазе Т4 в провинции Хомс, глубоко внутри центральной Сирии – их ожидал неприятный сюрприз. Их встретила система противовоздушной обороны С-200 российского производства. Один израильский самолет F-16 был сбит; второй самолет получил повреждение, но смог долететь домой; и два пилота выпрыгнули с парашютами – один серьезно ранен, второй в тяжелом состоянии.
В последний раз, когда израильский самолет был сбит, это было в 1986 году в Ливане. Инцидент в субботу является унизительным опытом для Израиля. Но, что важнее, он несет в себе очевидное послание – а именно, что отныне израильские воздушные атаки на Сирию могут происходить только по неприемлемой цене.
Секретарь иранского Верховного совета по национальной безопасности Али Шамхани кратко изложил это послание Израилю так: "В недавних событиях и в нацеливании на израильский истребитель есть важный момент: сирийская армия показала сионистам, что эпоха операций нанесения отдельных ударов закончилась". В политическом смысле Тегеран оправдывает ответный удар сирийских сил. Влиятельный старший советник верховного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти сказал сегодня: "Если сионистский режим хочет совершить агрессию против Сирии или против воздушного пространства любого другого государства, то страны региона имеют право использовать их пространство, а сирийское правительство и государство имело право отреагировать на агрессию сионистского режима, чтобы заставить их пожалеть об этом". Такие же настроения отражены в высказывании заместителя генерального секретаря ливанского движения сопротивления "Хизболла" шейха Наима Касема, который похвалил сирийскую армию и сказал, что "Сбитие израильского истребителя означает, что время безответных атак закончилось". Он предупредил, что впредь израильская агрессия столкнется с ответными атаками.
Становится неизбежным впечатление, что правила боя в сирийском конфликте изменились, и Израиль был должным образом уведомлен об этом изменении. Немыслимо, чтобы сирийская система противовоздушной обороны открыла огонь без ведома российских сил в Сирии. Россия контролирует сирийское воздушное пространство. С другой стороны, ни Москва, ни Тегеран не раскручивали этот инцидент в субботу. По сути, они дают Израилю время осознать эту мысль.
Перезагрузка правил боя стала неизбежной теперь, когда у сил сирийского правительства и его союзников все больше успехов в конфликте. Израиль до сих пор действовал безнаказанно, нанеся более сотни воздушных ударов по сирийской территории за время конфликта. Что любопытно, Израиль может ожидать лишь словесную поддержку со стороны США, так как американское присутствие на местах в Сирии очень малочисленное, и администрация Трампа полностью занята в связи с растущей напряженностью в отношениях с Турцией, что может привести к опасному конфликту.
Произраильские американские СМИ, которые находятся под сильным влиянием еврейского лобби, изображают перспективу массивного израильского ответного удара против Ирана. Но дело в том, что израильтяне являются настоящими реалистами. Им будет не трудно понять это послание, что от их планов по их внедрению в завершающую фазу сирийской войны, чтобы добиться уступок в плане легитимизации их незаконной оккупации Голанских высот как части любого урегулирования, теперь можно отказаться.
Помимо этого, израильская стратегия по вбиванию клина между Россией и Ираном просто не работает. Не удивительно, что посреди всего этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров решил поддержать программу баллистических ракет Ирана. Российское новостное агентство "Спутник" процитировало Лаврова, сказавшего в интервью с российским телевидением, что "В регионе (Ближнего Востока) есть и другие страны с такими программами. Мы должны смотреть на это в целом. Вряд ли оправданно смешивать ядерные дела с правами человека, и ставить этот вопрос в повестку, что Иран должен прекратить предпринимать определенные шаги в регионе… на мой взгляд, это откровенно дискриминационный, пристрастный и неоправданно придирчивый подход, который можно увидеть за этими действиями США".
В итоге, как говорит опытный спикер ливанского парламента Наби Берри, "То, что случилось (в субботу) – больше, чем битва, и немного меньше, чем война. Это создаст новое соотношение сил и новые правила боя в регионе. Это событие – первое такого рода за десятки лет. Однако никакой эскалации не ожидается. Все закончится на этом; это не превратится в полномасштабную войну". Если Берри так говорит, то это, должно быть, слова мудрости. Как никак этот проницательный политик занимает должность спикера парламента в Бейруте бессменно с 1992 года.
M K Bhadrakumar
http://perevodika.ru/articles/1196458.html – цинк
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США раскрыли детали удара коалиции по “враждебным” сирийским ополченцам
Глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля.
Он заявил, что коалиция действовала “в рамках самообороны” и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила “неспровоцированную согласованную атаку”. По словам генерал-лейтенанта, “враждебные силы” использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.
Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
Коалиция заявила, что это был ответ на “неспровоцированную атаку” на штаб SDF — “чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*”.
источник
ИГ* – террористическая организация “Исламское государство” запрещена в России.
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Сирия: Курды сбили боевой турецкий беспилотник, подписанный Эрдоганом (ФОТО, ВИДЕО)
Курдские ополченцы YPG сбили разведывательно-ударный беспилотный аппарат, отправленный на боевое задание в кантон Африн в сирийской провинции Алеппо.
На днях стало известно, что курдские подразделения сбили турецкий БПЛА, в пригородах Африна. Позже выяснилась интересная деталь.
Согласно заявлению курдского информационного агентства, данный беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar Tactical UAS с подписью президента Турции Р. Эрдогана.
Этот БПЛА имеет систему для наблюдения и ведения разведывательных действий, также беспилотник оснащен ракетами для нанесения авиаударов.
Ниже приведены видео и фото, показывающие сбитый турецкий боевой дрон.
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Брифинг Харригяна
Генерал в Харригян (в некоторых СМИ ошибочно Харриган) в коротком сообщении изложил американскую версию случившегося 7 ноября под Дейр-эз-Зором.
Расшифровка брифинга от 13 февраля.
Генерал-лейтенант Джеффри Харригян, командующий Центральным командованием ВВС США
Техническая расшифровка пресс-брифинга https://goo.gl/sRCsvN
Оригинал на английском языке – https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1441080/
Коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харригян.
Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.
Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил", — приводит Пентагон слова военного.
Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.
Ранее сообщалось, что при ударе коалиции по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек. Дамаск назвал это нападение на проправительственные формирования агрессией.
Коалиция же заявила, что это был ответ на "неспровоцированную атаку" на штаб SDF — "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ
https://ria.ru/syria/20180214/1514638491.html – цинк
Помимо старых утверждений про самооборону и про то, что перед ударом было общение по линии о предотвращении конфликтов МО РФ, из нового отмечается участие бомбардировщиков B-52 и крайне туманные заявления как о количестве сил в атакованной колонне, так и частях в ней находивщихся.
Как и Мэтис, Харригян отказался конкретно отвечать на вопрос о наличии в колонне российских ЧВКашников. Заявления Харригяна о том, что удары были прекращены после отступления потрепанной колонны к Хушаму расходится с заявлениями некоторых представителей SDF, а также сирийских источников, указывающих на то, что колонна подвергалась ударам и на отходе.
И еще на тему.
Глава Пентагона заявил, что у него нет данных о гибели российских наемников в Сирии – https://www.svoboda.org/a/29038875.html
Предсказуемо, потери ЧВК активизировали тему принятия закона о регламентации их деятельности – https://svpressa.ru/war21/article/193058/ Маловероятно, что его примут до завершения сирийской войны, но рано или поздно он появится, как необходимая мера для регламентации уже сложившихся практик.
Ливанские и сирийские источники сообщают о переброске крупных сил сирийской армии в провинцию Дейр-эз-Зор и анонсируют в ближайшее время активизацию операций против боевиков связанных с США https://riafan.ru/1025927-siriya-segodnya-saa-gotovitsya-atakovat-podderzhivaemykh-ssha-boevikov-v-deir-ez-zore
Правительство Сирии обвинило США в агрессии и попыткам используя боевиков ИГИЛ и SDF расчленить Сирию и затянуть окончание войны.
И еще такой момент. 8 февраля структуры SDF заявляли, что отбили у САА поселок Аль-Табия к юго-востоку от Хушама.
Но уже вчера появилось видео, где боевик SDF ведет огонь по Аль-Табии. Соответственно, сообщения о взятии Аль-Табии SDF от 8 февраля действительности не соответствуют.
Также подтвердилось, что уничтоженный Т-72 был уничтожен не 7, а 10 февраля https://www.golos-ameriki.ru/a/us-destroys-tank-in-syria/4252894.html. А вот орудие скорее всего было накрыто 7 февраля прямо в Хушаме.
По потерям по-прежнему никакой ясности, гуляют самые разные цифры. В Кремле, МИДе и в оборонном комитете Госдумы информацию о сотнях погибших ЧВКашников назвали намеренной дезинформацией. Американские СМИ в основном либо придерживаются официальной версии про 100 убитых, либо перепечатывают российские обсуждения.
По причинам операции, активно обсуждается версия о том, что ЧВК подписались на частный заказ по отжатию нефтяного поля в зоне деэскалации. Никаких фактических подтверждений этому нет, но эта версия хотя бы объясняет, почему не было авиаподдержки и почему МО РФ заявляло о несогласованности этой операции.
В этом отношении версия о том, что операция была попыткой воспользоваться вторжением Турции в Африн выглядит пока менее убедительно, так как не объясняет отсутствие авиации.
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Что- то одно и то же мусолят.
Поновее о Сирии ничего нет?